Snapshot Ο πατέρας Γεώργιος ταξίδεψε από την Ικαρία στην Αθήνα για να αφήσει ένα κόκκινο γαρύφαλλο στη μνήμη των αγωνιστών του Πολυτεχνείου.

Η παρουσία του ιερέα στο Πολυτεχνείο αποτελεί προσωπική πράξη σεβασμού προς όσους αγωνίστηκαν κατά της δικτατορίας.

Ο πατέρας Γεώργιος τόνισε ότι η δική του συμμετοχή είναι συνειδητή επιλογή και απέφυγε να μιλήσει εκ μέρους άλλων κληρικών για την απουσία τους.

Εκφράστηκε κριτικά για όσους, κατά την άποψή του, εκμεταλλεύτηκαν την εξέγερση του Πολυτεχνείου για προσωπικό όφελος, χωρίς να κατονομάσει συγκεκριμένα πρόσωπα.

Μετά από 45 χρόνια διακονίας στην Ικαρία, ο πατέρας Γεώργιος έχει συνταξιοδοτηθεί και προσκάλεσε τον κόσμο να επισκεφθεί το νησί του. Snapshot powered by AI

Ένα κόκκινο γαρύφαλλο και η ανάγκη να κρατήσει ζωντανή τη μνήμη εκείνων που αγωνίστηκαν για τη δημοκρατία ήταν αρκετά για να κάνει ο πατέρας Γεώργιος ένα ολόκληρο ταξίδι από την Ικαρία μέχρι την Αθήνα.

Ανάμεσα στους πολίτες που βρέθηκαν στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, με αφορμή τη συμπλήρωση 53 χρόνων από την εξέγερση του Νοεμβρίου 1973, ξεχώρισε η παρουσία του ηλικιωμένου ιερέα, ο οποίος θέλησε να τιμήσει με τον δικό του τρόπο όσους αντιστάθηκαν στη δικτατορία.

Ο πατέρας Γεώργιος έφτασε στην ιστορική πύλη κρατώντας ένα κόκκινο γαρύφαλλο, το οποίο άφησε στη μνήμη των θυμάτων και προς τιμήν των ανθρώπων που συμμετείχαν στον αντιδικτατορικό αγώνα.

Για τον ίδιο, η επίσκεψη στο Πολυτεχνείο δεν αποτελεί μια τυπική παρουσία στις επετειακές εκδηλώσεις, αλλά μια προσωπική πράξη σεβασμού απέναντι σε εκείνους που αγωνίστηκαν για την αποκατάσταση της δημοκρατίας.

«Ήρθα από την Ικαρία για να τιμήσω τους αγωνιστές του Πολυτεχνείου»

Μιλώντας για την απόφασή του να ταξιδέψει από το νησί του στην πρωτεύουσα, ο πατέρας Γεώργιος εξήγησε ότι αισθάνεται την ανάγκη να βρίσκεται στον ιστορικό χώρο, ώστε να μην ξεχαστούν οι άνθρωποι που αγωνίστηκαν κατά της δικτατορίας.

«Είμαι από την Ικαρία και ήρθα να τιμήσω τους του Πολυτεχνείου για μια ακόμα φορά. Τιμή και σεβασμό σε αυτούς που θυσίασαν τη ζωή τους για τη δημοκρατία», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Τα λόγια του αποτυπώνουν τη σημασία που αποδίδει στη διατήρηση της ιστορικής μνήμης, ιδιαίτερα για τους ανώνυμους αγωνιστές που δεν απέκτησαν ποτέ δημόσια αναγνώριση.

Για τον ηλικιωμένο ιερέα, το κόκκινο γαρύφαλλο αποτελεί έναν συμβολικό φόρο τιμής στη γενιά που βρέθηκε απέναντι στο δικτατορικό καθεστώς, διεκδικώντας ελευθερία και δημοκρατία.

Τι απάντησε για την απουσία εκπροσώπων της Εκκλησίας

Η παρουσία του πατέρα Γεωργίου στο Πολυτεχνείο προκάλεσε ενδιαφέρον και λόγω της ιδιότητάς του, καθώς οι κληρικοί δεν αποτελούν συνηθισμένη εικόνα στις επετειακές εκδηλώσεις.

Όταν ρωτήθηκε σχετικά με την περιορισμένη παρουσία ανθρώπων της Εκκλησίας στον ιστορικό χώρο, απέφυγε να μιλήσει εκ μέρους άλλων κληρικών, επισημαίνοντας ότι κάθε άνθρωπος διαμορφώνει τη στάση του με βάση τις προσωπικές του αντιλήψεις.

«Ο καθένας λειτουργεί ανάλογα με τα πιστεύω του, τι θέλει και τι ερευνά», απάντησε.

Με αυτόν τον τρόπο ξεκαθάρισε ότι η δική του παρουσία αποτελεί συνειδητή προσωπική επιλογή, συνδεδεμένη με τις αξίες και την ιστορική σημασία που αποδίδει στην εξέγερση του Πολυτεχνείου.

«Άλλοι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι εκμεταλλεύτηκαν την εξέγερση»

Ο πατέρας Γεώργιος δεν περιορίστηκε, ωστόσο, στις αναφορές του για τη σημασία της επετείου.

Προχώρησε και σε μια αιχμηρή τοποθέτηση για πρόσωπα που, κατά την άποψή του, αξιοποίησαν την εξέγερση του Πολυτεχνείου για προσωπικό όφελος.

«Για το Πολυτεχνείο θέλω να πω ότι άλλοι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι σήμερα ζουν τη ζωή τους, οι οποίοι εκμεταλλεύτηκαν την εξέγερση του Πολυτεχνείου και έκαναν τους ήρωες και τώρα ζουν καλά και αδιαφορούν για το λαό», δήλωσε.

Με τα λόγια αυτά εξέφρασε τη δυσαρέσκειά του για όσους, όπως υποστηρίζει, επικαλέστηκαν τη συμμετοχή τους στον αντιδικτατορικό αγώνα, αλλά στη συνέχεια απομακρύνθηκαν από τις αξίες που εκείνος εκπροσωπούσε.

Πρόκειται για προσωπική εκτίμηση του ιερέα, ο οποίος δεν κατονόμασε συγκεκριμένα πρόσωπα, επιλέγοντας ωστόσο να αναδείξει τη διαφορά ανάμεσα στην προσφορά των ανθρώπων που θυσιάστηκαν και στη μεταγενέστερη αξιοποίηση της ιστορικής τους παρακαταθήκης.

Επί 45 χρόνια ιερέας στην Ικαρία – Η πρόσκληση για τα πανηγύρια του νησιού

Παρά τις αιχμηρές πολιτικές του αναφορές, ο πατέρας Γεώργιος ολοκλήρωσε τις δηλώσεις του με μια πιο χαλαρή και ανθρώπινη νότα.

Αποκάλυψε ότι έχει πλέον συνταξιοδοτηθεί, έπειτα από 45 χρόνια διακονίας στην Ικαρία, και δεν παρέλειψε να απευθύνει πρόσκληση σε όσους τον άκουγαν να επισκεφθούν το νησί του.

«Τώρα έχω πάρει σύνταξη. Ήμουν ιερέας στην Ικαρία σαράντα πέντε χρόνια. Να 'ρθείτε εκεί πέρα να δείτε την ωραία Ικαρία με το χορό, με τα ωραία πανηγύρια και όλα τα ωραία», είπε χαμογελώντας.

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