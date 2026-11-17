Snapshot Περισσότεροι από 5.000 αστυνομικοί έχουν αναπτυχθεί σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη για την 53η επέτειο της εξέγερσης του Πολυτεχνείου, με αυστηρά μέτρα ασφαλείας και προληπτικούς ελέγχους.

Στην Αθήνα ισχύουν εκτεταμένες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και σταδιακές διακοπές κυκλοφορίας σε κεντρικούς δρόμους, ενώ κλειστοί είναι από τις 14:00 οι σταθμοί Μετρό Σύνταγμα, Πανεπιστήμιο και Μέγαρο Μουσικής.

Τροποποιήσεις στα δρομολόγια λεωφορείων και τρόλεϊ εφαρμόζονται σε πολλές γραμμές του κέντρου της Αθήνας λόγω των περιορισμών γύρω από το Πολυτεχνείο.

Στη Θεσσαλονίκη εφαρμόζονται έκτακτα μέτρα ασφαλείας με σταδιακές διακοπές κυκλοφορίας από τις 16:00 και κλείσιμο έξι σταθμών του Μετρό, σύμφωνα με εντολές της Αστυνομίας.

Οι πολίτες καλούνται να αποφεύγουν άσκοπες μετακινήσεις στα κέντρα Αθήνας και Θεσσαλονίκης κατά τις ώρες των εκδηλώσεων και να ενημερώνονται από τις αρμόδιες αρχές για τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Snapshot powered by AI

Έκλεισαν λίγο μετά τη 1 το μεσημέρι της Τρίτης (17/11) οι πύλες του Πολυτεχνείου, καθώς ολοκληρώθηκαν οι εκδηλώσεις μνήμης στον ιστορικό χώρο για την 53η επέτειο της εξέγερσης του Νοεμβρίου του 1973.

Μετά την ολοκλήρωση των εκδηλώσεων στον χώρο του Πολυτεχνείου, το ενδιαφέρον στρέφεται πλέον στις συγκεντρώσεις που έχουν προγραμματιστεί από τις 15:00 στο κέντρο της Αθήνας και στην καθιερωμένη πορεία προς την αμερικανική πρεσβεία, η οποία θα πραγματοποιηθεί το απόγευμα.

Το πρόγραμμα των εκδηλώσεων περιλαμβάνει το προσκλητήριο των νεκρών της εξέγερσης και την πορεία, ενώ σε αυξημένη επιφυλακή βρίσκεται η Ελληνική Αστυνομία, με περισσότερους από 5.000 αστυνομικούς να έχουν αναπτυχθεί σε κομβικά σημεία της πρωτεύουσας.

Στα μέτρα ασφαλείας συμμετέχουν δυνάμεις των ΜΑΤ, της ομάδας ΔΙΑΣ, της ΔΡΑΣΗ, της ΟΠΚΕ, της Ασφάλειας και της Τροχαίας. Αστυνομικές δυνάμεις βρίσκονται γύρω από το Πολυτεχνείο, στα πανεπιστημιακά ιδρύματα, στις πρεσβείες των ΗΠΑ και του Ισραήλ, σε δημόσια κτήρια και στην ευρύτερη περιοχή των Εξαρχείων.

Παράλληλα, drones και ελικόπτερο της ΕΛ.ΑΣ. μεταδίδουν εικόνα σε πραγματικό χρόνο στο Κέντρο Επιχειρήσεων, όπου γίνεται ο συντονισμός των μέτρων ασφαλείας, ενώ πραγματοποιούνται και προληπτικοί έλεγχοι.

Μετρό Αθήνας: Ποιοι σταθμοί κλείνουν

Σημαντικές αλλαγές ισχύουν και στη λειτουργία του Μετρό της Αθήνας.

Σήμερα, Τρίτη 17 Νοεμβρίου, από τις 14:00, με εντολή της ΕΛ.ΑΣ., κλείνουν οι σταθμοί:

Σύνταγμα

Πανεπιστήμιο

Μέγαρο Μουσικής

Οι συρμοί θα διέρχονται από τους συγκεκριμένους σταθμούς χωρίς να πραγματοποιούν στάση.

Επιπλέον, ανεξάρτητα από τις εκδηλώσεις για την επέτειο του Πολυτεχνείου, από τις 15 έως τις 19 Νοεμβρίου οι σταθμοί Ανθούπολη, Περιστέρι, Άγιος Αντώνιος και Σεπόλια θα κλείνουν στις 21:40, λόγω εργασιών αντικατάστασης σιδηροτροχιών στη Γραμμή 2.

Κατά τη διάρκεια των εργασιών, τα δρομολόγια θα πραγματοποιούνται στο τμήμα Αττική – Ελληνικό, ενώ οι επιβάτες θα εξυπηρετούνται από την προσωρινή λεωφορειακή γραμμή Χ26, που συνδέει την Ομόνοια με την Ανθούπολη.

Οι δρόμοι που είναι κλειστοί στην Αθήνα

Σε ισχύ βρίσκονται εκτεταμένες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας, με απαγορεύσεις στάσης και στάθμευσης και σταδιακές διακοπές της κυκλοφορίας, ανάλογα με την εξέλιξη των συγκεντρώσεων και τις αποφάσεις της Τροχαίας.

Οι περιορισμοί γύρω από το Πολυτεχνείο εφαρμόζονται από τις 06:00 της Κυριακής 15 Νοεμβρίου έως τις 06:00 της Τετάρτης 18 Νοεμβρίου και αφορούν τους εξής δρόμους:

Στουρνάρη: Από την πλατεία Εξαρχείων έως την οδό Γ΄ Σεπτεμβρίου.

Από την πλατεία Εξαρχείων έως την οδό Γ΄ Σεπτεμβρίου. Πατησίων (28ης Οκτωβρίου): Από την Κοδριγκτώνος έως την Πανεπιστημίου, και στα δύο ρεύματα, καθώς και στις καθέτους έως την πρώτη παράλληλη οδό.

Από την Κοδριγκτώνος έως την Πανεπιστημίου, και στα δύο ρεύματα, καθώς και στις καθέτους έως την πρώτη παράλληλη οδό. Τοσίτσα και Πολυτεχνείου: Στους αντίστοιχους πεζοδρόμους.

Στους αντίστοιχους πεζοδρόμους. Μπουμπουλίνας: Από τη Στουρνάρη έως τη λεωφόρο Αλεξάνδρας.

Από τη Στουρνάρη έως τη λεωφόρο Αλεξάνδρας. Τζωρτζ και Μπόταση: Από τη Στουρνάρη έως την Καποδιστρίου.

Από τη Στουρνάρη έως την Καποδιστρίου. Κάνιγγος: Από τη Στουρνάρη έως τη Χαλκοκονδύλη.

Από τη Στουρνάρη έως τη Χαλκοκονδύλη. Σολωμού: Από τη Γ΄ Σεπτεμβρίου έως την πλατεία Εξαρχείων.

Από τη Γ΄ Σεπτεμβρίου έως την πλατεία Εξαρχείων. Καποδιστρίου: Από την Μπόταση έως τη Γ΄ Σεπτεμβρίου.

Από την Μπόταση έως τη Γ΄ Σεπτεμβρίου. Πλατεία Εξαρχείων: Στην ευρύτερη περιοχή της πλατείας.

Στην ευρύτερη περιοχή της πλατείας. Χαλκοκονδύλη: Από τη Γ΄ Σεπτεμβρίου έως την πλατεία Κάνιγγος.

Από τη Γ΄ Σεπτεμβρίου έως την πλατεία Κάνιγγος. Αβέρωφ: Από την Πατησίων έως τη Μάρνη.

Από την Πατησίων έως τη Μάρνη. Βερανζέρου: Από την Κάνιγγος έως τη Μάρνη.

Από την Κάνιγγος έως τη Μάρνη. Σπύρου Τρικούπη: Από τη λεωφόρο Αλεξάνδρας έως την πλατεία Εξαρχείων.

Από τη λεωφόρο Αλεξάνδρας έως την πλατεία Εξαρχείων. Σόλωνος: Από την Ιπποκράτους έως την Πατούσα.

Οι παραπάνω ρυθμίσεις δεν σημαίνουν ότι όλοι οι δρόμοι παραμένουν διαρκώς κλειστοί, καθώς οι διακοπές της κυκλοφορίας ενεργοποιούνται σταδιακά, ανάλογα με τις ανάγκες και τις αποφάσεις της Τροχαίας.

Οι πρόσθετοι αποκλεισμοί στο κέντρο της Αθήνας

Από τις 06:00 το πρωί της Τρίτης 17 Νοεμβρίου ισχύουν επιπλέον απαγορεύσεις στάσης και στάθμευσης, ενώ από τις μεσημβρινές ώρες πραγματοποιούνται σταδιακές διακοπές της κυκλοφορίας.

Οι ρυθμίσεις αφορούν:

Πανεπιστημίου, σε όλο το μήκος της και στις καθέτους έως την πρώτη παράλληλη οδό.

Πλατεία Ομονοίας και Αιόλου, μεταξύ Πανεπιστημίου και Σταδίου.

Σταδίου, σε όλο το μήκος της και στις καθέτους έως την πρώτη παράλληλη οδό.

Πλατεία Συντάγματος και Βασιλέως Γεωργίου Α΄.

Βασιλίσσης Σοφίας, σε όλο το μήκος της και στα δύο ρεύματα.

Ακαδημίας, σε όλο το μήκος της.

Λεωφόρο Αλεξάνδρας, σε όλο το μήκος της και στα δύο ρεύματα.

Βασιλίσσης Αμαλίας και Φιλελλήνων.

Λεωφόρο Συγγρού, από την Αθανασίου Διάκου έως τη Βασιλίσσης Αμαλίας.

Πειραιώς, από την Ιερά Οδό έως την πλατεία Ομονοίας.

Αθηνάς, σε όλο το μήκος της.

Ερμού, από την Αθηνάς έως την Πειραιώς.

Πρόσθετοι περιορισμοί προβλέπονται και στην περιοχή γύρω από την αμερικανική πρεσβεία και το Μέγαρο Μουσικής, στις οδούς Τσόχα, Σούτσου, Ζαχάρωφ, Γέλωνος, Π. Κόκκαλη, Δορυλαίου, Βασιλέως Αλεξάνδρου και Βεντήρη.

Παράλληλα, επηρεάζονται τμήματα της λεωφόρου Κηφισίας, της λεωφόρου Μεσογείων, της Φειδιππίδου, της Μιχαλακοπούλου, της Βασιλέως Κωνσταντίνου και της Αρδηττού.

Λεωφορεία και τρόλεϊ: Οι γραμμές που επηρεάζονται

Τροποποιήσεις στα δρομολόγια λεωφορείων και τρόλεϊ εφαρμόζονται από τον ΟΑΣΑ από τις 06:00 της 15ης Νοεμβρίου έως τις 06:00 της 18ης Νοεμβρίου.

Μεταξύ των γραμμών που επηρεάζονται από τους περιορισμούς γύρω από το Πολυτεχνείο περιλαμβάνονται οι λεωφορειακές γραμμές 022, 224, 622, 608, 035, Α7, Α8 και Γ12, καθώς και οι γραμμές τρόλεϊ 2, 3, 4, 5, 11 και 15.

Ορισμένα δρομολόγια που κανονικά διέρχονται από την Πατησίων εκτρέπονται μέσω Ιουλιανού, Αριστοτέλους και Χαλκοκονδύλη ή μέσω Σωκράτους και Πειραιώς.

Οι αλλαγές επεκτείνονται σήμερα σε περισσότερες γραμμές του κέντρου, ανάλογα με τις κυκλοφοριακές διακοπές που αποφασίζει η Τροχαία.

Οι επιβάτες μπορούν να ενημερώνονται για τις αλλαγές μέσω της εφαρμογής OASA Telematics, του πληροφοριακού κέντρου 11185 και της επίσημης ιστοσελίδας του ΟΑΣΑ.

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και στη Θεσσαλονίκη

Έκτακτα μέτρα ασφαλείας και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις εφαρμόζονται σήμερα και στη Θεσσαλονίκη, λόγω των συγκεντρώσεων και των πορειών για την 53η επέτειο της εξέγερσης του Πολυτεχνείου.

Σύμφωνα με τη Διεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης, από τις 16:00 θα αρχίσουν σταδιακές διακοπές και εκτροπές της κυκλοφορίας, ανάλογα με την εξέλιξη των εκδηλώσεων.

Οι περιορισμοί επηρεάζουν την Εγνατία, την Εθνικής Αμύνης, την Τσιμισκή, την Αγίου Δημητρίου, την Αγγελάκη, την Αρμενοπούλου, τη Γ΄ Σεπτεμβρίου και τη Γρηγορίου Λαμπράκη, μεταξύ άλλων κεντρικών δρόμων.

Ποιοι σταθμοί του Μετρό Θεσσαλονίκης κλείνουν

Από τις 16:00 της Τρίτης 17 Νοεμβρίου, με εντολή της Αστυνομίας, θα παραμείνουν προσωρινά κλειστοί έξι σταθμοί του Μετρό Θεσσαλονίκης:

Νέος Σιδηροδρομικός Σταθμός

Δημοκρατίας

Βενιζέλου

Αγίας Σοφίας

Σιντριβάνι

Πανεπιστήμιο

Για την επαναλειτουργία τους θα υπάρξει νεότερη ανακοίνωση από τη διαχειρίστρια εταιρεία THEMA.

Η Τροχαία καλεί τους οδηγούς να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις προς τα κέντρα Αθήνας και Θεσσαλονίκης κατά τις ώρες των συγκεντρώσεων και να ακολουθούν τις υποδείξεις των αστυνομικών.

Οι πολίτες καλούνται να ενημερώνονται από τις νεότερες ανακοινώσεις της ΕΛ.ΑΣ., της ΣΤΑ.ΣΥ. και του ΟΑΣΑ πριν ξεκινήσουν τις μετακινήσεις τους.

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