Snapshot Στη λεωφόρο Αλεξάνδρας σημειώθηκαν επεισόδια μετά την πορεία για την 53η επέτειο του Πολυτεχνείου.

Μία γυναίκα τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια της έντασης.

Η συμπλοκή ήταν μεταξύ ομάδας κουκουλοφόρων και αστυνομικών, που έκαναν χρήση δακρυγόνων και κρότου λάμψης.

Οι κουκουλοφόροι απομακρύνθηκαν προς τα Εξάρχεια μετά την επέμβαση της αστυνομίας.

Οι αρχές προχώρησαν σε δύο προσαγωγές. Snapshot powered by AI

Επεισόδια μικρής έκτασης σημειώθηκαν στη λεωφόρο Αλεξάνδρας, μετά την ολοκλήρωση της πορείας για την 53η επέτειο του Πολυτεχνείου.

Η ένταση σημειώθηκε περίπου στο ύψος της Πανόρμου και κοντά στη ΓΑΔΑ, ενώ τραυματίστηκε και μία γυναίκα από ασπίδα αστυνομικού, σύμφωνα με μαρτυρίες από το σημείο.

Ειδικότερα, σύμφωνα με πληροφορίες, σημειώθηκε συμπλοκή μεταξύ ομάδας κουκολοφόρων και αστυνομικών, με τους δεύτερους να ρίχνουν δακρυγόνα και κρότου λάμψης.

Μετά την επέμβαση της αστυνομίας, οι κουκουλοφόροι απομακρύνθηκαν από το σημείο και διέφυγαν προς τα Εξάρχεια, ενώ οι αρχές προχώρησαν και σε δύο προσαγωγές.

Στο σημείο έχει μεταβεί ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, προκειμένουν να παραλάβει την τραυματία.

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