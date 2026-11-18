Snapshot Στην πορεία για την 53η επέτειο του Πολυτεχνείου στην Αθήνα συμμετείχαν περίπου 25.000 άτομα και σημειώθηκαν επεισόδια με τραυματισμούς και συλλήψεις.

Τέσσερις συλλήψεις έγιναν μετά από 23 προσαγωγές, ενώ τραυματίστηκαν δύο αστυνομικοί και τρεις γυναίκες διακομίστηκαν σε νοσοκομείο.

Επίθεση με πέτρες, μάρμαρα, καδρόνια και γκαζάκι σημειώθηκε σε αστυνομικές δυνάμεις πριν και μετά την πορεία, με την αστυνομία να απαντά για την αποκατάσταση της τάξης.

Έχει ξεκινήσει έρευνα για βίντεο που δείχνει αστυνομικό να ασκεί βία σε γυναίκα, σε ποινικό και πειθαρχικό επίπεδο.

Η πορεία διήρκησε τρεις ώρες και εξελίχθηκε ομαλά, ενώ τα επεισόδια συνέβησαν κυρίως πριν και μετά την κίνηση του κύριου όγκου των διαδηλωτών. Snapshot powered by AI

Επεισόδια σημειώθηκαν στο περιθώριο των εκδηλώσεων και της πορείας για την 53η επέτειο της εξέγερσης του Πολυτεχνείου στο κέντρο της Αθήνας.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., στις συγκεντρώσεις και την πορεία συμμετείχαν περίπου 25.000 άτομα, ενώ συνολικά έγιναν 23 προσαγωγές, εκ των οποίων οι τέσσερις μετατράπηκαν σε συλλήψεις.

Η ΕΛ.ΑΣ. αναφέρει ότι τραυματίστηκαν δύο αστυνομικοί, ενώ τρεις γυναίκες διακομίστηκαν σε νοσοκομείο. Παράλληλα, σχετικά με βίντεο που έχει αναρτηθεί στο διαδίκτυο και δείχνει έναν αστυνομικό να ασκεί βία σε βάρος γυναίκας, από την ΕΛ.ΑΣ. επισημαίνεται ότι έχει κινηθεί διαδικασία για την άμεση διερεύνησή του, τόσο σε ποινικό όσο και σε πειθαρχικό επίπεδο.

Αναλυτικά σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ:

«Σήμερα, Τρίτη 17 Νοεμβρίου 2026, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για την 53η επέτειο του Πολυτεχνείου πραγματοποιήθηκαν συγκεντρώσεις και πορείες στο κέντρο της Αθήνας με εκτιμώμενη συμμετοχή περίπου -25.000- πολιτών.

Κατά την προσέλευση των συγκεντρωμένων και αρκετή ώρα πριν την εκκίνηση της πορείας, περί ώρα 15:45’ ομάδα ατόμων εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση με πέτρες σε αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίες διενεργούσαν προελέγχους ατόμων στη συμβολή των οδών Πανεπιστημίου και Αρσάκη, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό δύο αστυνομικών, μίας γυναίκας με τραύμα στο κεφάλι από πέτρα, η οποία διακομίστηκε με ασθενοφόρο στο 401 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο, και ενός άνδρα στον καρπό.

Στη συνέχεια, περί ώρα 16:35’ στην Πλατεία Κλαυθμώνος επί της οδού Ιωαν. Παπαρρηγοπούλου, έτερη ομάδα ατόμων εκτόξευσε μάρμαρα, πέτρες, καδρόνια και ένα γκαζάκι σε διμοιρία αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Αποκατάστασης Τάξης, οι οποίοι συνέλαβαν επιτιθέμενο άνδρα, ενώ στο σημείο της επίθεσης βρέθηκαν και κατασχέθηκαν -3- καδρόνια, ειδικά διαμορφωμένα με αιχμηρή μύτη και γκαζάκι που εξερράγη κατά τη διάρκεια της επίθεσης.

Στις 17:20’ ώρα εκκίνησε η πορεία των -25.000- ατόμων, με διάρκεια -3- ωρών μέσω των οδικών αξόνων της Σταδίου, της Πανεπιστημίου και της Λεωφόρου Βασιλίσσης Σοφίας, η οποία εξελίχθηκε ομαλά.

Μετά την ομαλή ολοκλήρωση της πορείας και τη σταδιακή αποχώρηση του κύριου όγκου του συμμετεχόντων, διμοιρίες της Υποδιεύθυνσης Αποκατάστασης Τάξης κινήθηκαν προς τη Λεωφ. Αλεξάνδρας, όπου δέχθηκαν απρόκλητες επιθέσεις με πέτρες εναντίον τους από ομάδες ατόμων, με τις διμοιρίες να απαντούν με επιχειρησιακές και τακτικές κινήσεις, για την αποκλιμάκωση της κατάστασης και την αποτροπή έκνομων ενεργειών.

Το κέντρο της Άμεσης Δράσης ενημερώθηκε για -3- τραυματισμένες γυναίκες και άμεσα διασφάλισε την τάχιστη διακομιδή τους σε εφημερεύον νοσοκομείο.

Κατά τη διάρκεια της εν λόγω επίθεσης, αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. και της Ομάδας ΔΡΑΣΗ προσέτρεξαν στις αποβάθρες του Μετρό Αμπελοκήπων, καθώς ομάδα ατόμων εγκλώβισε αστυνομικούς του Σχεδίου ΑΡΙΑΔΝΗ, που εκτελούσαν διατεταγμένη υπηρεσία για την προστασία των εγκαταστάσεων, προς υποστήριξη και συνδρομή τους, πραγματοποιώντας προσαγωγές των εμπλεκόμενων ατόμων.

Συνολικά πραγματοποιήθηκαν -23- προσαγωγές ατόμων, εκ των οποίων μέχρι στιγμής, -4- μετατράπηκαν σε συλλήψεις.

Αναφορικά με βιντεοληπτικό υλικό που έχει αναρτηθεί στο διαδίκτυο και απεικονίζει αστυνομικό της Υποδιεύθυνσης Αποκατάστασης Τάξης να προβαίνει σε άσκηση βίας σε βάρος γυναίκας, επισημαίνεται ότι έχει ήδη κινηθεί η διαδικασία για την άμεση διερεύνηση, τόσο σε ποινικό όσο και σε πειθαρχικό επίπεδο.»

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