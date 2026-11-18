Snapshot Η εταιρεία κυβερνοασφάλειας Calif εντόπισε κρίσιμο κενό ασφαλείας στη γλώσσα προγραμματισμού Java, που αφορά λειτουργίες μνήμης.

Η ευπάθεια, ονόματι Java4Shell, επιτρέπει την απομακρυσμένη εκτέλεση κακόβουλων εντολών και αποκαλύφθηκε με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης.

Η Oracle, ιδιοκτήτρια της Java, κυκλοφόρησε κρίσιμη ενημέρωση ασφαλείας, αλλά δεν έχει επιβεβαιώσει επίσημα την ευπάθεια.

Η Java χρησιμοποιείται ευρέως σε κρίσιμους τομείς όπως τράπεζες, αεροπορία και κυβερνητικά συστήματα, καθιστώντας το κενό ιδιαίτερα ανησυχητικό. Snapshot powered by AI

Ένα κρίσιμο κενό ασφαλείας στη Java, μια από τις πιο διαδεδομένες γλώσσες προγραμματισμού στον κόσμο, εντόπισε η εταιρεία κυβερνοασφάλειας Calif, όπως μεταδίδει το BBC.

Η νεοφυής τεχνολογική εταιρεία Calif —η οποία πρόσφατα εντόπισε ένα κενό ασφαλείας σε μια άλλη γλώσσα προγραμματισμού, την PHP— ανακάλυψε το σφάλμα στις λειτουργίες μνήμης της Java.

Η Java είναι μια δημοφιλής γλώσσα προγραμματισμού που χρησιμοποιείται από σχεδόν όλες τις κορυφαίες εταιρείες του κόσμου, όπως η Apple και η Amazon, καθώς και από πολλές τράπεζες, νοσοκομεία και κυβερνήσεις.

Σύμφωνα με τον καθηγητή πληροφορικής, Τόμπι Γουόλς, η Java έχει σχεδιαστεί ώστε να κάνει τον κόσμο της πληροφορικής πιο ασφαλή, διαχειριζόμενη τη μνήμη στο διαδίκτυο. «Για τον λόγο αυτό πρόκειται για ένα τόσο απίθανο και σοβαρό ελάττωμα», τόνισε.

Η ανακάλυψη του κενού ασφαλείας έρχεται έπειτα από μια σειρά σοβαρών τεχνολογικών προβλημάτων, μεταξύ των οποίων και μια μαζική διακοπή λειτουργίας της Microsoft.

Την Τρίτη, η Εθνική Υπηρεσία Ασφαλείας των ΗΠΑ (NSA) ανακοίνωσε ότι τα εσωτερικά συστήματα επικοινωνίας της τέθηκαν εκτός λειτουργίας λόγω «προγραμματισμένης τακτικής συντήρησης».

Η NSA δεν διευκρίνισε εάν η διακοπή λειτουργίας συνδεόταν με το εντοπισμένο κενό ασφαλείας της Java.

Από την πλευρά της, η Apple ανέφερε επίσης ότι αρκετές υπηρεσίες της παρουσίασαν πλήρεις διακοπές λειτουργίας λόγω μιας εσωτερικής ενημέρωσης, ενώ ένα πρόβλημα στο δίκτυο καθήλωσε στο έδαφος όλες τις πτήσεις στις ΗΠΑ.

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, δήλωσε ότι υπήρχαν μηδενικά στοιχεία» που να αποδεικνύουν ότι τα περιστατικά συνδέονταν μεταξύ τους.

«Κρίσιμη ενημέρωση ασφαλείας»

Με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης, η Calif ανακάλυψε μια σοβαρή ευπάθεια που ονομάζεται Java4Shell, η οποία θα μπορούσε να επιτρέψει σε έναν κακόβουλο χρήστη να εκτελέσει απομακρυσμένα ανεπιθύμητες εντολές στο σύστημα μνήμης της Java.

Στην συγκεκριμένη περίπτωση, ο «κακόβουλος χρήστης» ήταν το πρόσφατα κυκλοφορημένο μοντέλο GPT-6 Cyber της OpenAI, το οποίο δεν είναι ακόμη διαθέσιμο στο ευρύ κοινό.

Ωστόσο, υπάρχουν φόβοι ότι οι χάκερς θα μπορούσαν πλέον να εντοπίσουν το κενό ασφαλείας, εάν αυτό δεν διορθωθεί.

Η Oracle, ιδιοκτήτρια της Java, δεν έχει αναγνωρίσει επίσημα την ύπαρξη του κενού ασφαλείας, ωστόσο κυκλοφόρησε την Τρίτη μια «κρίσιμη ενημέρωση ασφαλείας», η οποία, σύμφωνα με την εταιρεία, περιείχε διορθώσεις για ευπάθειες ασφαλείας.

Σε αυτό το στάδιο, δεν είναι σαφές εάν έχουν επηρεαστεί πλατφόρμες ή εταιρείες από το τελευταίο περιστατικό.

Ωστόσο, το κενό ασφαλείας της Java εξακολουθεί να προκαλεί τεράστια ανησυχία στους ειδικούς κυβερνοασφάλειας, οι οποίοι επισημαίνουν ότι η υπερφόρτωση της μνήμης ενός συστήματος αποτελεί έναν από τους πιο συνηθισμένους τρόπους με τους οποίους οι χάκερς εκμεταλλεύονται ή προκαλούν κατάρρευση ενός συστήματος.

Σχεδόν κάθε κρίσιμος τομέας βασίζεται στη Java

Σχεδόν κάθε κρίσιμος τομέας, συμπεριλαμβανομένων των τραπεζών, των συστημάτων εθνικής ασφάλειας, της αεροπορίας και των τηλεπικοινωνιών, βασίζεται στη Java.

Η γλώσσα προγραμματισμού και το υπολογιστικό σύστημα, που κυκλοφόρησαν για πρώτη φορά το 1995, αποτελούν πλέον την «παλλόμενη καρδιά της σύγχρονης οικονομίας», ανέφερε η Calif στην έρευνά της.

Μία από τις βασικές λειτουργίες της είναι να διαχειρίζεται και να προστατεύει τη μνήμη για λογαριασμό του χρήστη, δήλωσε στο BBC ο Γουόλς, ένας κορυφαίος ερευνητής στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης.

Κάθε φορά που μεταφέρετε πληροφορίες μέσω διαδικτύου, λαμβάνετε ένα αρχείο από έναν χρήστη ή χρειάζεται να συνδεθείτε σε ένα σύστημα πληροφορικής με κωδικό πρόσβασης, η πλατφόρμα που χρησιμοποιείτε πιθανότατα βασίζεται σε κάποιο πρόγραμμα Java.

Το σοβαρό αυτό κενό ασφαλείας θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο «κρίσιμα χρηματοοικονομικά συστήματα, δεδομένα πελατών και οργανισμών», δήλωσε ο ειδικός σε θέματα κυβερνοασφάλειας Dr. Πέντραμ Χαγιάτι.

Μόνο στην Αυστραλία, σχεδόν κάθε τράπεζα χρησιμοποιεί Java για τη διαχείριση κρίσιμων δεδομένων συναλλαγών, πρόσθεσε ο Χαγιάτι.

«Κρυβόταν μπροστά στα μάτια μας εδώ και 12 χρόνια»

Τα πρόσφατα περιστατικά ανέδειξαν το γεγονός ότι σχεδόν κάθε κρίσιμος τομέας —συμπεριλαμβανομένων των συστημάτων εθνικής ασφάλειας, της αεροπορίας και των τηλεπικοινωνιών— εξακολουθούν να βασίζονται σε παλαιότερες ψηφιακές υποδομές.

Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, χιλιάδες πελάτες μεγάλων αμερικανικών τραπεζών, όπως η JP Morgan Chase, η Wells Fargo και η Bank of America, ανέφεραν προβλήματα στην πρόσβαση στις υπηρεσίες τους.

Η ανακάλυψη της ευπάθειας στο Java έρχεται με τον εντοπισμό ενός κρίσιμου κενού κυβερνοασφάλειας που εντοπίστηκε στη γλώσσα προγραμματισμού PHP, το οποίο επίσης εντοπίστηκε από την Calif.

Η PHP είναι η γλώσσα προγραμματισμού που χρησιμοποιούν ιστότοποι όπως η Wikipedia για να συλλέγουν πληροφορίες και να τις παρουσιάζουν με τρόπο που να μπορείτε να τις διαβάσετε στο διαδίκτυο.

Ο καθηγητής Άλαν Γούντγουορντ του Κέντρου Κυβερνοασφάλειας του Πανεπιστημίου του Surrey δήλωσε ότι το κενό ασφαλείας της PHP επηρέασε περίπου 30 εκατομμύρια ιστότοπους, καθιστώντας τους ευάλωτους σε κακόβουλες επιθέσεις.

Εκείνη την περίοδο, οι ιδιοκτήτες των ιστοτόπων κλήθηκαν να ελέγξουν αν οι ιστοσελίδες τους είχαν επηρεαστεί και, αν ναι, τους ζητήθηκε να εγκαταστήσουν ενημερώσεις για να επιδιορθώσουν το πρόβλημα ή να εξετάσουν το ενδεχόμενο να τεθούν εκτός λειτουργίας.

Τα κενά ασφαλείας στην PHP παρέμειναν απαρατήρητα για τουλάχιστον μια δεκαετία, κάτι που, σύμφωνα με τον Γουόλς, είναι παρόμοιο με όσα συνέβησαν με τη Java.

«Κρυβόταν μπροστά στα μάτια μας εδώ και 12 χρόνια», είπε.

«Η τεχνητή νοημοσύνη αποκαλύπτει πλέον πολύ περισσότερα κενά ασφαλείας, σε πολύ μικρότερο χρονικό διάστημα», δήλωσε ο Γουόλς, συμπεριλαμβανομένων ευπαθειών που μπορεί να ήταν τόσο δυσδιάκριτες και δύσκολες στον εντοπισμό, ώστε οι άνθρωποι να μην μπορούσαν να τις ανακαλύψουν μόνοι τους.

Νωρίτερα τον Νοέμβριο, ο πρόεδρος της OpenAI, Γκρεγκ Μπρόκμαν, ανακοίνωσε ότι η εταιρεία του προχωρά στην ανακατεύθυνση του 25% του προσωπικού της ώστε να επικεντρωθεί στις στις αυξανόμενες ανάγκες στον τομέα της κυβερνοασφάλειας.

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