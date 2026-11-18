Snapshot Η Ελισάβετ Προδρόμου αναλαμβάνει τη θέση Country Manager της Sobi για Ελλάδα, Κύπρο και Μάλτα, αντικαθιστώντας τον Άρη Παπαδάκο.

Η Μαριάντζελα Οικονομοπούλου αναλαμβάνει τη θέση Country Lead Greece στην UCB, διατηρώντας παράλληλα τον ρόλο της Head of Access & External Engagement South-East Europe. Snapshot powered by AI

Πολυετή διοικητική εμπειρία και στρατηγική γνώση του φαρμακευτικού κλάδου, σε συνδυασμό με προσήλωση στην πρόσβαση των ασθενών στην καινοτομία, φέρνει στη βιοφαρμακευτική Sobi, η Ελισάβετ Προδρόμου η οποία είναι η νέα Country Manager της εταιρείας για την Ελλάδα, την Κύπρο και την Μάλτα.

Η κυρία Προδρόμου διαδέχεται τον Άρη Παπαδάκο, ο οποίος αναλαμβάνει νέο διευρυμένο ρόλο στη Sobi, ως Commercial Director CEERJ (Central Eastern Europe, Russia and Japan), με αυξημένες γεωγραφικές και επιχειρησιακές αρμοδιότητες. Ο Άρης Παπαδάκος, πτυχιούχος Φαρμακευτικής του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθήνας και κάτοχος MBA από το ALBA Graduate Business School, είχε στην προηγούμενη θέση του, μια επιτυχημένη πορεία επτά ετών.

Η Ελισάβετ Προδρόμου αναλαμβάνει να συνεχίσει και να διευρύνει αυτή την πορεία, συνδυάζοντας την εμπειρία της στη διοίκηση φαρμακευτικών επιχειρήσεων με βαθιά κατανόηση των προκλήσεων που καθορίζουν την πρόσβαση στη θεραπευτική καινοτομία. Η επαγγελματική της διαδρομή περιλαμβάνει καίριες θέσεις ευθύνης στην Ογκολογία, στην Πρόσβαση στην Αγορά, καθώς και σχεδόν μια δεκαετία στην ηγεσία της Bristol Myers Squibb ως Πρόεδρος και Γενική Διευθύντρια, που της προσφέρει μια συνολική οπτική για τη λειτουργία και ανάπτυξη μια εταιρείας σε ένα απαιτητικό περιβάλλον, μια προσέγγιση με κρίσιμη σημασία για την αποστολή της Sobi που αφορά στην βελτίωση της ζωής των ασθενών με σπάνιες παθήσεις μέσα από εξειδικευμένες θεραπείες.

Παράλληλα η κυρία Προδρόμου έχει ενεργό συμμετοχή στον θεσμικό διάλογο για το μέλλον της φαρμακευτικής καινοτομίας μέσα από τις θεσμικές της θέσεις, με πιο πρόσφατη αυτή ως Αντιπρόεδρος του PhaRMA Innovation Forum (PIF), υποστηρίζοντας την βιωσιμότητα του συστήματος μέσα από την υποστήριξη της καινοτομίας και τις πρόσβασης των ασθενών σε αυτές.

Είναι πτυχιούχος Χημείας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και έχει ολοκληρώσει προγράμματα ηγεσίας στελεχών στο Columbia Business School και στο CEDEP. Για σχεδόν μία δεκαετία, διετέλεσε Πρόεδρος και Γενική Διευθύντρια της BMS Greece, ενώ συμμετέχει ενεργά στο PhARMA Innovation Forum (PIF) - όπου σήμερα κατέχει τη θέση της Αντιπροέδρου - συμβάλλοντας σε πρωτοβουλίες που προάγουν την καινοτομία στην υγεία και την πρόσβαση των ασθενών σε καινοτόμες θεραπείες στην Ελλάδα.

Η Μαριάντζελα Οικονομοπούλου Country Lead Greece στην UCB

Αλλαγές έγιναν, όμως και στην UCB, η οποία ανακοίνωσε την ανάληψη της θέσης Country Lead Greece από την Μαριάντζελα Οικονομοπούλου, ένα έμπειρο στέλεχος της φαρμακευτικής αγοράς με 20 χρόνια επαγγελματικής πορείας στον κλάδο.

Σήμερα κατέχει τη θέση Head of Access & External Engagement South-East Europe (SEE) στην UCB, με περιφερειακή ευθύνη για θέματα πρόσβασης και εξωτερικού περιβάλλοντος, ενώ ο νέος της ρόλος ως Country Lead Greece έρχεται να προστεθεί στις υφιστάμενες αρμοδιότητές της.

Στον νέο της ρόλο, η κυρία Οικονομοπούλου θα εκπροσωπεί επίσημα την UCB στην Ελλάδα και, σε στενή συνεργασία με την ηγετική ομάδα του SEE Cluster, θα συμβάλλει στην επιχειρησιακή συνέχεια και την αποτελεσματική λειτουργία της εταιρείας στην ελληνική αγορά. Παράλληλα, θα εκπροσωπεί την UCB σε θεσμικούς φορείς, ενώσεις της φαρμακευτικής βιομηχανίας και επιλεγμένες συνεργασίες με εξωτερικά ενδιαφερόμενα μέρη.