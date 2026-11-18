Snapshot Εξιχνιάστηκε τηλεφωνική απάτη σε βάρος ηλικιωμένης στα Γιαννιτσά που έγινε στις 30 Ιανουαρίου 2026.

Ο δράστης προσποιήθηκε υπάλληλο της ΔΕΗ και έπεισε την ηλικιωμένη να παραδώσει χρήματα και κοσμήματα.

Οι δράστες απέσπασαν 170 ευρώ, κοσμήματα, ρολόγια και μία χρυσή λίρα αξίας 8.000 ευρώ.

Η αστυνομία ταυτοποίησε τα στοιχεία ενός δράστη και συνεχίζει την έρευνα για τον δεύτερο. Snapshot powered by AI

Εξιχνιάστηκε, έπειτα από μεθοδική έρευνα των αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πέλλας, τηλεφωνική απάτη σε βάρος ηλικιωμένης γυναίκας, που έγινε στις 30 Ιανουαρίου 2026, στα Γιαννιτσά.

Όπως έγινε γνωστό, στη γυναίκα τηλεφώνησε ένας άνδρας προσποιούμενος τον υπάλληλο της ΔΕΗ, ισχυρίστηκε ότι υπάρχει διαρροή ρεύματος στην περιοχή και για λόγους ασφαλείας έπρεπε να κάνει δοκιμές στις ηλεκτρονικές συσκευές του σπιτιού. Στη συνέχεια της ζήτησε να συγκεντρώσει χρήματα και κοσμήματα που είχε στο σπίτι και να ανοίξει την πόρτα του σπιτιού, δήθεν για να ολοκληρωθεί με ασφάλεια η διαδικασία.

Με αυτόν τον τρόπο, ο άνδρας και ένας συνεργός του κατάφεραν να της αποσπάσουν το χρηματικό ποσό των 170 ευρώ, καθώς και κοσμήματα, ρολόγια και 1 χρυσή λίρα, συνολικής αξίας 8.000 ευρώ.

Η αστυνομία προχώρησε στην ταυτοποίηση των στοιχείων ενός από τους δράστες, ενώ συνεχίζει την έρευνα για την ταυτοποίηση των στοιχείων και του δεύτερου.

Με πληροφορίες από Αθηναϊκό/ Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων

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