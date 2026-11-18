Snapshot Κλείνουν για τρεις ημέρες το 1ο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο και το 1ο Ειδικό Νηπιαγωγείο Αχαρνών λόγω παρουσίας ποντικιών και έντονης δυσοσμίας.

Ο Δήμος Αχαρνών προχώρησε σε εργασίες μυοκτονίας και σχεδιάζει πλήρη έλεγχο και παρεμβάσεις στους χώρους των σχολείων.

Εξαιτίας της κατάστασης δεν πραγματοποιήθηκε η σχολική γιορτή για το Πολυτεχνείο και γονείς απομάκρυναν τα παιδιά τους από το σχολικό συγκρότημα.

Ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών «Ο Σωκράτης» καταγγέλλει σοβαρά προβλήματα στις σχολικές υποδομές και προγραμματίζει κινητοποίηση διαμαρτυρίας στο Δημαρχείο Αχαρνών.

Η επαναλειτουργία των σχολείων προγραμματίζεται για τη Δευτέρα 23 Νοεμβρίου, εφόσον ολοκληρωθούν οι απαραίτητες εργασίες και έλεγχοι. Snapshot powered by AI

Ποντίκια μέσα σε σχολικές αίθουσες, έντονη δυσοσμία και μαθητές ειδικής αγωγής που αναγκάζονται να μείνουν εκτός σχολείου. Σοβαρές ανησυχίες για τις συνθήκες υγιεινής στο 1ο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο και το 1ο Ειδικό Νηπιαγωγείο Αχαρνών προκαλούν οι καταγγελίες εκπαιδευτικών και γονέων.

Μετά τις αντιδράσεις, ο Δήμος αποφάσισε την προσωρινή αναστολή λειτουργίας των δύο σχολικών μονάδων για τρεις ημέρες, προκειμένου να πραγματοποιηθούν υγειονομικές εργασίες και έλεγχοι.

«Τα ποντίκια κάνουν μάθημα μαζί με τους μαθητές»

Την παρουσία τρωκτικών στους χώρους των δύο σχολικών μονάδων εδώ και περισσότερο από έναν μήνα καταγγέλλει ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Αττικής «Ο Σωκράτης», κάνοντας λόγο για σοβαρές ελλείψεις στην αντιμετώπιση του προβλήματος.

«Εδώ και έναν μήνα τα ποντίκια κάνουν μάθημα μαζί με τους μαθητές μας. Δεν μπορεί η δημοτική Αρχή να κωφεύει. Δεν πάει άλλο αυτή η κατάσταση. Δεν μπορεί να είναι κόστος η εκπαίδευση και η μόρφωση των μαθητών μας. Αυτό που γίνεται εδώ και έναν μήνα πλέον και το μόνο που κάνει η δημοτική Αρχή είναι να βάζει ποντικοπαγίδες», αναφέρει ο Αποστόλης Παπαγιαννόπουλος, πρόεδρος του Συλλόγου Εκπαιδευτικών «Ο Σωκράτης».

Η κατάσταση, σύμφωνα με τις καταγγελίες, επιδεινώθηκε την Τρίτη 17 Νοεμβρίου, ανήμερα της επετείου του Πολυτεχνείου. Η έντονη δυσοσμία στον χώρο είχε ως αποτέλεσμα να μην πραγματοποιηθεί η προγραμματισμένη σχολική γιορτή, ενώ γονείς απομάκρυναν τα παιδιά τους από το σχολικό συγκρότημα.

Κλειστά τα σχολεία έως την Παρασκευή 20 Νοεμβρίου

Μετά τις καταγγελίες, ο Δήμος Αχαρνών αποφάσισε την προσωρινή διακοπή λειτουργίας του 1ου Ειδικού Δημοτικού Σχολείου και του 1ου Ειδικού Νηπιαγωγείου από την Τετάρτη 18 έως και την Παρασκευή 20 Νοεμβρίου.

Σύμφωνα με την ενημέρωση της δημοτικής αρχής, έχουν ήδη πραγματοποιηθεί εργασίες μυοκτονίας, ενώ προβλέπεται να ακολουθήσει πλήρης έλεγχος σε όλους τους χώρους του σχολικού συγκροτήματος και πρόσθετες παρεμβάσεις. Στόχος είναι να εντοπιστούν και να αντιμετωπιστούν τα πιθανά σημεία εισόδου των τρωκτικών, ώστε να περιοριστεί ο κίνδυνος επανεμφάνισής τους.

Η επαναλειτουργία των δύο σχολικών μονάδων έχει προγραμματιστεί για τη Δευτέρα 23 Νοεμβρίου, υπό την προϋπόθεση ότι θα έχουν ολοκληρωθεί οι απαραίτητες εργασίες και έλεγχοι.

Αντιδράσεις για την κατάσταση των σχολικών υποδομών

Η προσωρινή αναστολή λειτουργίας δημιουργεί πρόσθετες δυσκολίες στις οικογένειες των μαθητών, οι οποίες καλούνται να μεριμνήσουν για τη φροντίδα των παιδιών τους κατά τις ημέρες που τα σχολεία θα παραμείνουν κλειστά.

Παράλληλα, ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών «Ο Σωκράτης» συνδέει το περιστατικό με ευρύτερα προβλήματα στις σχολικές υποδομές του Δήμου Αχαρνών. Στην ανακοίνωσή του κάνει λόγο, μεταξύ άλλων, για πτώσεις σοβάδων, αίθουσες με προβλήματα υγρασίας και πλημμυρών, ταβάνια που στάζουν και επικίνδυνους αύλειους χώρους.

Οι εκπαιδευτικοί ζητούν να πραγματοποιηθούν άμεσα ολοκληρωμένες εργασίες μυοκτονίας και απολύμανσης, με προτεραιότητα στο ειδικό σχολικό συγκρότημα, καθώς και ουσιαστικές παρεμβάσεις για την αποκατάσταση των κτιριακών προβλημάτων.

Στο πλαίσιο των αντιδράσεων, ο Σύλλογος έχει ανακοινώσει κινητοποίηση διαμαρτυρίας την Παρασκευή 20 Νοεμβρίου, στις 18:30, στο Δημαρχείο Αχαρνών, καλώντας γονείς, ενώσεις και συλλόγους γονέων, καθώς και άλλους φορείς της περιοχής να συμμετάσχουν.

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