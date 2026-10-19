Αχαρνές: Βανδαλισμοί και κλοπές σε σχολεία - Αφαίρεσαν βρύσες και μεταλλικά εξαρτήματα με τροχό

Στο στόχαστρο αγνώστων βρέθηκαν δύο σχολικές μονάδες στις Αχαρνές, με τους δράστες να αφαιρούν εξωτερικές βρύσες και μεταλλικά αντικείμενα από κοινόχρηστες εγκαταστάσεις υδροληψίας

Αναστασία - Βασιλική Γκολέμη

Αχαρνές: Βανδαλισμοί και κλοπές σε σχολεία - Αφαίρεσαν βρύσες και μεταλλικά εξαρτήματα με τροχό
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Δύο σχολικές μονάδες στις Αχαρνές δέχθηκαν βανδαλισμούς, με αφαίρεση εξωτερικών βρυσών και μεταλλικών εξαρτημάτων από κοινόχρηστα συστήματα υδροληψίας.
  • Οι δράστες χρησιμοποίησαν τροχό για να κόψουν και να αφαιρέσουν τα μεταλλικά μέρη από τις σχολικές εγκαταστάσεις.
  • Ο Δήμος Αχαρνών προχωρά σε επισκευές, αλλά οι ζημιές επαναλαμβάνονται συχνά, δημιουργώντας έναν διαρκή κύκλο καταστροφών και επισκευών.
  • Περίπου μία εβδομάδα πριν, άγνωστοι είχαν αφαιρέσει χαλκό από κλιματιστικά σε σχολεία της ίδιας περιοχής.
  • Η Αστυνομία και οι αρμόδιες αρχές έχουν ενημερωθεί, ενώ υπάρχει ανησυχία για ανάλογα περιστατικά και σε άλλες σχολικές μονάδες της περιοχής.
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Περιστατικά βανδαλισμών και κλοπών καταγράφηκαν στις Αχαρνές, κατά τις βραδινές ώρες της Κυριακής 18 Οκτωβρίου, με δύο σχολικές μονάδες στην περιοχή του Προφήτη Ηλία να βρίσκονται στο στόχαστρο αγνώστων.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του Newsbomb, οι δράστες αφαίρεσαν εξωτερικές βρύσες και μεταλλικά εξαρτήματα από κοινόχρηστα συστήματα υδροληψίας, προκαλώντας ζημιές στις εγκαταστάσεις. Για την αφαίρεσή τους φέρεται να χρησιμοποίησαν τροχό, κόβοντας τα μεταλλικά μέρη.

Σχολείο Μενίδι

Άγνωστοι αφαίρεσαν βρύσες και μεταλλικά εξαρτήματα από σχολικές εγκαταστάσεις στις Αχαρνές

Newsbomb

Όπως διευκρίνισε στο Newsbomb ο αντιδήμαρχος Παιδείας του Δήμου Αχαρνών, Δημήτρης Κωφός, τα περιστατικά αφορούν ένα δημοτικό σχολείο και ένα γυμνάσιο στην περιοχή του Προφήτη Ηλία.

Σχολείο Μενίδι

Επαναλαμβανόμενες φθορές σε σχολικές υποδομές

«Ό,τι φτιάχνουμε, μετά από 15 ημέρες το χαλάνε»

Την έκταση του προβλήματος με τις φθορές στις σχολικές εγκαταστάσεις περιέγραψε ο αντιδήμαρχος Παιδείας, Δημήτρης Κωφός, επισημαίνοντας ότι οι ζημιές που προκαλούνται επανειλημμένα δημιουργούν έναν διαρκή κύκλο επισκευών και νέων καταστροφών.

Όπως ανέφερε, ο Δήμος προχωρά στην αποκατάσταση των ζημιών, ωστόσο σε αρκετές περιπτώσεις οι εγκαταστάσεις καταστρέφονται ξανά σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Σχολείο Μενίδι

Άγνωστοι φέρονται να χρησιμοποίησαν τροχό για να αφαιρέσουν τις εξωτερικές βρύσες από σχολικές μονάδες

«Ό,τι φτιάχνουμε, μετά από 15 ημέρες το χαλάνε», είναι το χαρακτηριστικό σχόλιο του αντιδημάρχου, ο οποίος περιγράφει τη δυσκολία να διατηρηθούν οι σχολικές υποδομές σε καλή κατάσταση, όταν καταγράφονται επαναλαμβανόμενα περιστατικά βανδαλισμών και κλοπών.

Σχολείο Μενίδι

Νέες ζημιές σε σχολεία των Αχαρνών

Newsbomb

Είχαν αφαιρέσει χαλκό από κλιματιστικά πριν από περίπου μία εβδομάδα

Μάλιστα, σύμφωνα με τον Δημήτρη Κωφό, το περιστατικό με τις βρύσες δεν είναι το μοναδικό που έχει απασχολήσει πρόσφατα τις σχολικές μονάδες της περιοχής.

Όπως ανέφερε, πριν από λίγες ημέρες άγνωστοι είχαν αφαιρέσει χαλκό από κλιματιστικά, προκαλώντας νέα ζημιά στον εξοπλισμό σχολικών εγκαταστάσεων. Τα περιστατικά αυτά εντείνουν τον προβληματισμό για την προστασία των σχολείων στις Αχαρνές, καθώς οι φθορές δεν περιορίζονται σε απλές υλικές ζημιές, αλλά αφορούν υποδομές που εξυπηρετούν καθημερινά τις ανάγκες μαθητών και εκπαιδευτικών.

Σχολείο Μενίδι

Πριν από λίγες ημέρες άγνωστοι είχαν αφαιρέσει χαλκό από κλιματιστικά, προκαλώντας νέα ζημιά στον εξοπλισμό σχολικών εγκαταστάσεων.

Από την πλευρά σχολικής διεύθυνσης έγινε γνωστό ότι οι δράστες κινήθηκαν στους εξωτερικούς χώρους, χωρίς να εισέλθουν στο εσωτερικό του κτιρίου.

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