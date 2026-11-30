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Με ικανοποίηση υποδέχθηκε ο Ντόναλντ Τραμπ την ήττα του Πέδρο Σάντσεθ στις πρόωρες βουλευτικές εκλογές της Ισπανίας, εξαπολύοντας νέα επίθεση στον απερχόμενο πρωθυπουργό.

Ο Αμερικανός πρόεδρος ρωτήθηκε για το εκλογικό αποτέλεσμα κατά την άφιξή του στον Λευκό Οίκο, χωρίς, όπως φάνηκε από την αντίδρασή του, να έχει ενημερωθεί προηγουμένως για την έκβαση της αναμέτρησης.

«Ποιο ήταν το τελικό αποτέλεσμα;», ρώτησε τους δημοσιογράφους.

«Ο Σάντσεθ έχασε», του απάντησαν.

«Έχασε; Α, αυτό είναι καλό. Έκανε απαίσια δουλειά. Του άξιζε να χάσει», σχολίασε ο Τραμπ.

Η αντίδραση του Τραμπ ήρθε μετά τη νίκη του συντηρητικού Λαϊκού Κόμματος (PP), υπό τον Αλμπέρτο Νούνιεθ Φεϊχόο, στις ισπανικές εκλογές. Το PP και το Vox εξασφάλισαν συνολικά την απόλυτη πλειοψηφία των εδρών στο Κοινοβούλιο, ανοίγοντας τον δρόμο για τον σχηματισμό κυβέρνησης συνεργασίας.

Οι τεταμένες σχέσεις Τραμπ και Σάντσεθ

Οι σχέσεις του Αμερικανού προέδρου με τον Πέδρο Σάντσεθ είχαν επιδεινωθεί σημαντικά τους τελευταίους μήνες, κυρίως εξαιτίας των διαφωνιών τους για τον πόλεμο στο Ιράν και την αμερικανική στρατιωτική παρουσία στην περιοχή.

Η κυβέρνηση Σάντσεθ είχε αρνηθεί τη χρήση ισπανικών στρατιωτικών βάσεων για τις επιχειρήσεις των ΗΠΑ κατά του Ιράν, προκαλώντας την αντίδραση του Λευκού Οίκου.

Διαφωνίες είχαν καταγραφεί και στο ζήτημα των αμυντικών δαπανών του ΝΑΤΟ, με τον Τραμπ να ασκεί επανειλημμένα κριτική στην ισπανική κυβέρνηση για τη στάση της.

Η ήττα του Σάντσεθ βάζει τέλος στην περίοδο διακυβέρνησης των Σοσιαλιστών, ενώ το ενδιαφέρον στρέφεται πλέον στις κινήσεις του Φεϊχόο για τον σχηματισμό της επόμενης κυβέρνησης.