Πέντε περιστατικά, τέσσερα νησιά και μια πτήση προς την Αθήνα μέσα σε απαιτητικές καιρικές συνθήκες. Την πρώτη της αεροδιακομιδή, με ασθενείς από τη Λέσβο, τη Λήμνο, τη Σαντορίνη και τα Κύθηρα, η Βασιλική Μαρία Κατσιούλη τη θυμάται για το αίσθημα της προσφοράς. Η σκέψη ότι μπορούσε να δώσει έστω και μια μικρή βοήθεια σε αυτούς τους ανθρώπους είναι κάτι που, όπως λέει, κουβαλά πλέον σε κάθε επόμενη αποστολή. Η υποσμηναγός (Ι), συγκυβερνήτης C-27J της 354 Μοίρας Τακτικών Μεταφορών, μιλά στο Newsbomb για όσα περιλαμβάνει η καθημερινότητα μιας ιπτάμενης της Πολεμικής Αεροπορίας — στον αέρα αλλά και στο έδαφος.

Για την ίδια, το πιλοτήριο δεν ήταν ένα παιδικό όνειρο. Η ιδέα γεννήθηκε στο Λύκειο, όταν έμαθε ότι μπορούσε να γίνει πιλότος της Πολεμικής Αεροπορίας μέσα από τις πανελλαδικές εξετάσεις και τη Σχολή Ικάρων. Μέχρι τότε, το επάγγελμα της φαινόταν άπιαστο, «σαν από ταινία». Ήθελε, όμως, να ακολουθήσει μια στρατιωτική σχολή με μια ιδιαίτερη ειδικότητα και να υπηρετήσει την πατρίδα. Όπως εξηγεί, «ο συνδυασμός λοιπόν της πτήσης μαζί με το εθνόσημο ήταν καθοριστικός για την τελική μου επιλογή».

Μια ημέρα στη δουλειά της δεν περιλαμβάνει απαραίτητα απογείωση. Υπάρχουν καθήκοντα γραφείου και υπηρεσίες, ενώ κάθε προγραμματισμένη πτήση αρχίζει πολύ πριν το πλήρωμα επιβιβαστεί στο αεροσκάφος: με μελέτη, έλεγχο του καιρού, ενημέρωση για τα αεροδρόμια και τον εναέριο χώρο, προετοιμασία εξοπλισμού και συντονισμό. Μετά την επιστροφή ακολουθεί η αποτίμηση της αποστολής, η συζήτηση για όσα πήγαν καλά και η ανάλυση τυχόν αποκλίσεων. Στις 24ωρες επιφυλακές αεροδιακομιδών ή έρευνας και διάσωσης, όμως, η αποστολή και το δρομολόγιο γίνονται γνωστά την τελευταία στιγμή και το πλήρωμα καλείται να ανταποκριθεί άμεσα.

Η Βασιλική Μαρία Κατσιούλη περιγράφει ένα επάγγελμα χωρίς σταθερό ωράριο και χωρίς πανομοιότυπες ημέρες, με δεδομένα που αλλάζουν από πτήση σε πτήση. Μιλά για την ικανοποίηση των αεροδιακομιδών, αλλά αναφέρεται και στη δύσκολη πλευρά της υπηρεσίας: την απώλεια συναδέλφου εν ώρα καθήκοντος...

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Newsbomb: Τι ήταν αυτό που σας έκανε αρχικά να διαλέξετε αυτό το επάγγελμα – και τι είναι αυτό που σας κρατάει ακόμα σε αυτό;

Βασιλική Μαρία Κατσιούλη: Η αλήθεια είναι ότι δεν ήταν ακριβώς παιδικό όνειρο, όπως ισχύει για πολλούς. Η ιδέα γεννήθηκε στο Λύκειο, όταν έμαθα ότι μπορείς να γίνεις πιλότος της Πολεμικής Αεροπορίας μέσα από τις πανελλήνιες και τη Σχολή Ικάρων. Μέχρι τότε ο πιλότος, ως επάγγελμα, φάνταζε κάτι άπιαστο, σαν από ταινία. Ήμουν άτομο, όμως, που ήθελα να συνδυάσω τις στρατιωτικές σχολές με κάποια ιδιαίτερη ειδικότητα, κυρίως γιατί ήθελα με κάποιο τρόπο να υπηρετήσω την πατρίδα. Ο συνδυασμός, λοιπόν, της πτήσης μαζί με το εθνόσημο ήταν καθοριστικός για την τελική μου επιλογή.

Αυτό που με κρατάει ακόμα σε αυτό το επάγγελμα είναι η προσφορά στην πατρίδα και το κοινωνικό σύνολο, η μη στάσιμη φύση της δουλειάς αλλά και η εμπειρία της πτήσης, η οποία είναι μοναδική.

Αν σας ζητούσα να περιγράψετε «μια μέρα στη δουλειά σας» σε κάποιον που δεν ξέρει τίποτα για το αντικείμενο, τι θα του λέγατε;

Μια μέρα στη δουλειά δεν σημαίνει απαραίτητα ότι θα υπάρχει πτήση στο πρόγραμμα. Η Πολεμική Αεροπορία μπορεί να μας χρειάζεται για δουλειά γραφείου ή για εκτέλεση υπηρεσίας. Παρ’ όλα αυτά, θα σας περιγράψω μία «πτήσιμη» μέρα. Είμαι συγκυβερνήτης στα αεροσκάφη C-27J, τα οποία είναι μεταγωγικού τύπου. Οι αποστολές μας περιλαμβάνουν μεταφορές υλικών και προσωπικού, αεροδιακομιδές, έρευνα και διάσωση, καθώς και άλλες επιχειρησιακές πτήσεις.

Τις μέρες πριν από την πτήση θα έχει βγει πρόγραμμα που θα περιλαμβάνει το είδος της αποστολής, το πλήρωμα, το δρομολόγιο και τις ώρες στις οποίες θα εκτελεστεί. Δουλειά μας είναι η προετοιμασία για την αποστολή, η οποία περιλαμβάνει διάβασμα της βιβλιογραφίας, έλεγχο καιρού στα αεροδρόμια και τις διαδρομές που εμπλέκονται στην πτήση, καθώς και διάφορες ανακοινώσεις των αερολιμένων και του εναέριου χώρου, που μπορεί να μας περιορίζουν.

Την ημέρα της πτήσης ερχόμαστε από νωρίς στη Μοίρα, ώστε να προετοιμάσουμε τον εξοπλισμό μας και να διεκπεραιώσουμε τις τελευταίες λεπτομέρειες. Πριν από την απογείωση, το πλήρωμα κάνει briefing (προ πτήσης ενημέρωση), ώστε να είμαστε όλοι σύμφωνοι για το τι έχουμε να κάνουμε. Μετά την ολοκλήρωση της αποστολής, κάνουμε debriefing (μετά πτήσης ενημέρωση), ώστε να σχολιάσουμε την έκβασή της, να δούμε τι πήγε καλά και να αναλύσουμε τυχόν αποκλίσεις. Κάπως έτσι ολοκληρώνεται μια μέρα στη δουλειά.

Αξίζει να αναφέρω ότι ιδιαίτερες συνθήκες επικρατούν τις ημέρες που είμαστε 24ωρο πλήρωμα επιφυλακής, αεροδιακομιδών ή έρευνας και διάσωσης, όπου η αποστολή και το δρομολόγιο γίνονται γνωστά τελευταία στιγμή, όταν γεννάται η απαίτηση, και πρέπει να είμαστε έτοιμοι να ανταποκριθούμε και να προετοιμαστούμε άμεσα.

Ποια θεωρείτε τα μεγαλύτερα πλεονεκτήματα και ποια τα πιο δύσκολα ή σκοτεινά σημεία της δουλειάς σας, όπως τα ζείτε στην πράξη;

Προσωπικά, θεωρώ πως το μεγαλύτερο πλεονέκτημα είναι η προσφορά μας. Ο αντίκτυπος στην κοινωνία είναι τεράστιος, ειδικά μέσω των αεροδιακομιδών, που αποτελούν συχνές αποστολές του αεροσκάφους στο οποίο υπηρετώ.

Η μεγαλύτερη δυσκολία είναι η απαιτητική φύση του επαγγέλματος, μιας και δεν πρόκειται για δουλειά γραφείου και συγκεκριμένου ωραρίου. Παράλληλα, σε κάθε πτήση τα δεδομένα είναι διαφορετικά και ευμετάβλητα, όπως, για παράδειγμα, τα καιρικά φαινόμενα.

Ποια είναι η πιο ιδιαίτερη ή απρόσμενη εμπειρία που σας έχει τύχει στη δουλειά – ένα περιστατικό που θυμάστε και σήμερα;

Αυτή η δουλειά χαρίζει τόσο θετικές όσο και αρνητικές εμπειρίες.

Στις θετικές, ξεχωρίζει η πρώτη μου αεροδιακομιδή, στην οποία μεταφέραμε πέντε διαφορετικά περιστατικά από νησιά —Λέσβο, Λήμνο, Σαντορίνη, Κύθηρα— στην Αθήνα, εν μέσω απαιτητικών καιρικών φαινομένων. Το αίσθημα ότι μπορώ να δώσω έστω και μια μικρή βοήθεια στους ανθρώπους αυτούς είναι κάτι που με γεμίζει και που κουβαλάω πλέον σε κάθε επόμενη αποστολή.

Στις αρνητικές ανήκει η απώλεια, εν ώρα καθήκοντος, συναδέλφου.

Ποιο είναι το μεγαλύτερο λάθος ή κλισέ που πιστεύει ο πολύς κόσμος για το επάγγελμά σας και δεν ισχύει στην πραγματικότητα;

Η πιο συνηθισμένη εσφαλμένη αντίληψη για το επάγγελμά μας είναι το ποσοστό κινδύνου που αυτό ενέχει. Στην πραγματικότητα, τα ατυχήματα είναι λιγοστά σε σχέση με τις πτήσεις που εκτελούνται καθημερινά, κάτι που ισχύει γενικά για τις πτήσεις, είτε στον πολιτικό είτε στον στρατιωτικό τομέα.

Το αεροπλάνο, στατιστικά, είναι το πιο ασφαλές μέσο, πολύ πιο ασφαλές από το αυτοκίνητο. Απλά, επειδή τα αεροπορικά ατυχήματα γίνονται πάντα πρώτη είδηση, λόγω ακριβώς της σπανιότητάς τους, έχει δημιουργηθεί η εντύπωση ότι πρόκειται για κάτι εξαιρετικά επικίνδυνο.

Αν ερχόταν σήμερα ένας νέος και σας έλεγε «θέλω να κάνω τη δουλειά σας», τι θα τον συμβουλεύατε – και τι θα του κρύβατε για να μην τρομάξει;

Αν κάποιος θέλει να γίνει ιπτάμενος της ΠΑ, χρειάζεται αρκετή θέληση και υπομονή. Αυτή θα ήταν και η συμβουλή μου. Πρόκειται για ένα απαιτητικό επάγγελμα, τόσο ως προς τη φύση του πιλότου όσο και ως προς τη φύση του στρατιωτικού.

Όμως, δεν θα του έκρυβα τίποτα, αφενός γιατί δεν υπάρχει κάτι τρομακτικό, αφετέρου γιατί πιστεύω ότι κάποιος πρέπει να είναι πλήρως ενήμερος και συνειδητοποιημένος, προκειμένου να επιλέξει το συγκεκριμένο επάγγελμα.

Πώς φαντάζεστε το μέλλον του κλάδου σας τα επόμενα 5–10 χρόνια και πώς νιώθετε που εσείς είστε «μέσα» σε αυτή την εξέλιξη;

Η Πολεμική Αεροπορία βρίσκεται σε περίοδο αναβάθμισης και εξέλιξης. Σε 5–10 χρόνια θα μιλάμε για μια διαφορετική εικόνα, πιο σύγχρονη ως προς τα μέσα και τις υποδομές και πιο εξελιγμένη ως προς την τεχνογνωσία και τις δυνατότητες. Είμαι, λοιπόν, χαρούμενη που βρίσκομαι σε ένα τέτοιο περιβάλλον.

Στο τέλος της ημέρας, είστε χαρούμενη με την προσφορά σας;

Όταν το ωράριο τελειώνει, αυτά που νιώθω ότι προσφέρω ως ιπτάμενη της 354 Μοίρας Τακτικών Μεταφορών με γεμίζουν και με ωθούν στο να γίνομαι καλύτερη επαγγελματίας.

Θα σκεφτόσασταν να αλλάξετε εντελώς δουλειά ή καριέρα, και γιατί;

Όχι, γιατί η πτήση από μόνη της σε επιβραβεύει ως εμπειρία, πόσο μάλλον όταν παράλληλα βοηθάς τους συνανθρώπους σου και υπηρετείς την πατρίδα.

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