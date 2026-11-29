Ένταση σημειώθηκε σήμερα στο Φανάρι ανάμεσα στον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο και τον Πατριάρχη Ιεροσολύμων Θεόφιλο, καθώς, σύμφωνα με πληροφορίες, ο τελευταίος αρνήθηκε να μετάσχει στον εσπερινό μαζί με τον Προκαθήμενο της Ορθοδοξίας. Κατά τις ίδιες πηγές, η συγκεκριμένη στάση εκλήφθηκε στο Φανάρι, αλλά και από τον ίδιο τον Οικουμενικό Πατριάρχη, ως ιδιαίτερα προσβλητική, δεδομένου μάλιστα ότι μόλις λίγες ημέρες νωρίτερα ο κ. Θεόφιλος είχε συλλειτουργήσει με τον Πατριάρχη Μόσχας Κύριλλο.

Η εξέλιξη αυτή επηρέασε άμεσα και το πρόγραμμα των εκδηλώσεων στην Κωνσταντινούπολη. Μετά το πέρας του εσπερινού, οι Πατριάρχες Βαρθολομαίος και Θεόφιλος, μαζί με τον Πατριάρχη Αλεξανδρείας Θεόδωρο Β’, επρόκειτο να μεταβούν στο Σισμανόγλειο Μέγαρο προκειμένου να παραστούν στα εγκαίνια της έκθεσης «Η λάμψη του Φαναρίου». Ωστόσο, στον απόηχο του επεισοδίου οι Πατριάρχες τελικά δεν προσήλθαν, με αποτέλεσμα η έκθεση, την οποία διοργάνωσε το Γενικό Προξενείο της Ελλάδας στην Κωνσταντινούπολη με πρωτοβουλία του γενικού προξένου Κωνσταντίνου Κούτρα, να εγκαινιαστεί με καθυστέρηση μίας ώρας από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνο Τασούλα.

Η αυριανή συνάντηση Γεραπετρίτη – Θεόφιλου

Το κλίμα που διαμορφώνεται προσδίδει ιδιαίτερο βάρος και στη διπλωματική ατζέντα της αυριανής ημέρας, καθώς στις 14:30 είναι προγραμματισμένο γεύμα εργασίας μεταξύ του υπουργού Εξωτερικών, Γιώργου Γεραπετρίτη, και του Πατριάρχη Ιεροσολύμων Θεόφιλου. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης αναμένεται να τεθούν στο τραπέζι κρίσιμα ζητήματα που αφορούν την ενότητα της Ορθόδοξης Εκκλησίας, τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, καθώς και την υπόθεση της Μονής Σινά, στην οποία διαδραματίζει ρόλο και το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων.

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