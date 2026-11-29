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Νέα προβλήματα στο οδικό δίκτυο της Αττικής προκαλεί η κακοκαιρία «Άργος», καθώς οι παρατεταμένες και κατά διαστήματα ισχυρές βροχοπτώσεις της Κυριακής 29 Νοεμβρίου έχουν οδηγήσει σε πλημμυρικά φαινόμενα σε αρκετές περιοχές του νομού.

Σύμφωνα με ενημέρωση της Τροχαίας, λόγω συσσώρευσης μεγάλου όγκου υδάτων, διακόπηκε η κυκλοφορία των οχημάτων στη λεωφόρο Βραυρώνος, στη θέση Βρύση Μαρκοπούλου, και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.

Το νέο περιστατικό έρχεται να προστεθεί στη σειρά προβλημάτων που έχουν καταγραφεί από τις πρωινές ώρες της Κυριακής, με την ανατολική και τη βόρεια Αττική να έχουν δεχθεί ιδιαίτερα μεγάλες ποσότητες βροχής.

Η κακοκαιρία έχει προκαλέσει σημαντικές ζημιές και προβλήματα σε διαφορετικά σημεία του λεκανοπεδίου. Στην Εκάλη, δρόμοι μετατράπηκαν σε χειμάρρους και χρειάστηκε η επέμβαση της Πυροσβεστικής για τον απεγκλωβισμό επιβαινόντων σε αυτοκίνητο, ενώ στην Κηφισιά καταγράφηκαν πτώσεις δέντρων.

Πλημμυρικά φαινόμενα προκάλεσαν κυκλοφοριακά προβλήματα στη Βούλα, στη Γλυφάδα, στον Άλιμο και στο Πολυδένδρι Ωρωπού, ενώ ιδιαίτερα αυξημένη ήταν η ροή των υδάτων στον Κηφισό και τον Ιλισσό.

Στο Κορωπί αναφέρθηκε κατάρρευση τμήματος κατοικίας, την ώρα που πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα.

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