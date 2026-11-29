Κλειστά θα παραμείνουν αύριο, Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2026, όλα τα σχολεία στον Δήμο Γαλατσίου, εξαιτίας των ακραίας κακοκαιρίας «Άργος» και με γνώμονα την προστασία της ασφάλειας μαθητών και εκπαιδευτικών. Αντιθέτως, οι δημοτικοί βρεφονηπιακοί και παιδικοί σταθμοί του δήμου θα λειτουργήσουν κανονικά, ενώ οι αρμόδιες δημοτικές αρχές απευθύνουν έκκληση στους πολίτες να επιδεικνύουν ιδιαίτερη προσοχή στις μετακινήσεις τους και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών.

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