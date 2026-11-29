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Τη δέσμευση της ελληνικής πολιτείας να συνεχίσει τις προσπάθειες για την αναστροφή της πληθυσμιακής συρρίκνωσης της ελληνικής μειονότητας στην Τουρκία, καθώς και τη σταθερή στήριξή της προς το Οικουμενικό Πατριαρχείο, επανέλαβε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας, στο επίσημο δείπνο που παρέθεσε προς τιμήν του ο γενικός πρόξενος της Ελλάδας στην Κωνσταντινούπολη, πρέσβης Κωνσταντίνος Κούτρας, στο Σισμανόγλειο Μέγαρο.Από την πλευρά του, ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος υπογράμμισε τον άμεσο αντίκτυπο των ελληνοτουρκικών σχέσεων στη ζωή της ομογένειας, ενώ ο γενικός πρόξενος αναφέρθηκε στο πολύ θετικό κλίμα που επικράτησε κατά τη συνάντηση του κ. Τασούλα με τον Τούρκο πρόεδρο, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.Στο δείπνο παρέστησαν επίσης ο Πάπας και Πατριάρχης Αλεξανδρείας και Πάσης Αφρικής Θεόδωρος Β΄, η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, οι υφυπουργοί Εξωτερικών Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου και Γιάννης Λοβέρδος, καθώς και εκπρόσωποι της ομογένειας.

Κων. Τασούλας: Από τους 120.000 στους 2.000 ομογενείς

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας αναφέρθηκε στις ιστορικές δοκιμασίες και στους διωγμούς που υπέστη ο Ελληνισμός της Κωνσταντινούπολης, παραθέτοντας στοιχεία για τη μείωση του πληθυσμού της ελληνικής μειονότητας στην Τουρκία.«Η πορεία του Ελληνισμού εδώ, στην Πόλη έχει, βεβαίως, σημαδευτεί από τραγικά γεγονότα και ανείπωτες δοκιμασίες. Οι ίδιοι οι αριθμοί μαρτυρούν το βάρος των δυσκολιών και των διωγμών που αντιμετωπίσατε. Το 1923, μετά την ανταλλαγή πληθυσμών, η ομογένειά μας σε Κωνσταντινούπολη, Ίμβρο και Τένεδο αριθμούσε 120.000 ψυχές, ίσως και περισσότερες• σήμερα είναι γύρω στις 2.000».

Μέτρα για την παλιννόστηση ομογενώνΟ κ. Τασούλας έκανε ιδιαίτερη αναφορά στα μέτρα που έχει λάβει η ελληνική πολιτεία για την αναζωογόνηση της ομογένειας, επισημαίνοντας ότι έχει ήδη διαμορφωθεί ένα μικρό αλλά διακριτό ρεύμα επιστροφής απογόνων ομογενών.«Η Πολιτεία μας θα συνεχίσει να καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια με στόχο την αναστροφή της φθίνουσας, αριθμητικώς, πορείας των Ρωμιών στην Τουρκία, προκειμένου να διασφαλισθεί η βιωσιμότητα και η ευρωστία της ομογένειάς μας».

Σταθερή στήριξη στο Οικουμενικό Πατριαρχείο

Απευθυνόμενος στον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας επανέλαβε τις διαβεβαιώσεις που του είχε παράσχει νωρίτερα, κατά την κατ’ ιδίαν συνάντησή τους στο Φανάρι, για τη στήριξη της ελληνικής πολιτείας απέναντι στις προκλήσεις που αντιμετωπίζει το Πατριαρχείο.

Η Ρωμιοσύνη δεν αποτελεί κεφάλαιο του παρελθόντοςΑπευθυνόμενος στους εκπροσώπους της ομογένειας, ο κ. Τασούλας υπογράμμισε τη συμβολή του Ελληνισμού στη διαμόρφωση της ταυτότητας της Κωνσταντινούπολης και τη σημασία της διατήρησης των δεσμών του με την Ελλάδα.«Μέσα από τα σχολεία, τις κοινότητες, τα ιδρύματα και τον πολιτισμό σας, αποδεικνύετε εμπράκτως πως η ομογένεια, εδώ στην Κωνσταντινούπολη, δεν είναι ένα κεφάλαιο του παρελθόντος».Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας χαρακτήρισε την προσκυνηματική επίσκεψή του στην Κωνσταντινούπολη συνάντηση με την ίδια την ιστορία του Ελληνισμού.

Βαρθολομαίος: Οι ελληνοτουρκικές σχέσεις επηρεάζουν τη ζωή της ομογένειαςΣτον αντίκτυπο των ελληνοτουρκικών σχέσεων στην καθημερινότητα της ελληνικής μειονότητας της Κωνσταντινούπολης αναφέρθηκε κατά την πρόποσή του ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος, εκφράζοντας την ευχή να καρποφορήσουν οι προσπάθειες προσέγγισης των δύο χωρών.«Εμείς οι ομογενείς εδώ γνωρίζουμε από πείρα πόσο επηρεάζουν τη ζωή μας οι διακυμάνσεις των ελληνοτουρκικών σχέσεων. Χαιρόμαστε για κάθε πρόοδο», τόνισε.Ο κ. Βαρθολομαίος ολοκλήρωσε την πρόποσή του με ευχές για την ευημερία του ελληνικού λαού, την «εδραίωση της φιλίας και της καλής γειτονίας μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας» και το «ευοίωνο μέλλον της Ρωμιοσύνης της Πόλης».

Γενικός Πρόξενος Ελλάδας: Πολύ θετικό κλίμα στη συνάντηση Τασούλα – Ερντογάν

Στο κλίμα που επικράτησε κατά τη συνάντηση των προέδρων Ελλάδας και Τουρκίας στο Ντολμάμπαχτσέ αναφέρθηκε κατά την προσφώνησή του ο γενικός πρόξενος της Ελλάδας στην Κωνσταντινούπολη, μεταφέροντας την εικόνα που αποκόμισε από τις συνομιλίες η υφυπουργός Εξωτερικών Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου.«Η υφυπουργός Εξωτερικών παρέστη στη συνάντηση που είχε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας με τον Τούρκο Πρόεδρο κ. Ερντογάν και μας μετέφερε την εικόνα ενός πολύ θετικού κλίματος που επικράτησε κατά τη διάρκειά της».Ο κ. Κούτρας υπογράμμισε τον ιστορικό χαρακτήρα της συνάντησης του Προέδρου της Δημοκρατίας με τους εκπροσώπους της ελληνικής μειονότητας, επισημαίνοντας ότι πραγματοποιείται για πρώτη φορά στην ιστορία της Ελληνικής Δημοκρατίας.

Η μέριμνα του Βαρθολομαίου για τη Ρωμιοσύνη

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο γενικός πρόξενος στις προσπάθειες του Οικουμενικού Πατριάρχη για τη διατήρηση της ελληνικής παρουσίας στην Κωνσταντινούπολη και στην Ίμβρο, επικαλούμενος τη χαρακτηριστική φράση του Προέδρου της Δημοκρατίας κατά την αντιφώνησή του στο Φανάρι.

Η στήριξη της ελληνικής κυβέρνησηςΟ γενικός πρόξενος ευχαρίστησε επίσης την υπουργό Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη και τους υφυπουργούς Εξωτερικών Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου και Γιάννη Λοβέρδο για το ενδιαφέρον τους για την ομογένεια.Ειδική μνεία έκανε στη συμβολή της υπουργού Πολιτισμού στην πραγματοποίηση της έκθεσης «Η Λάμψη του Φαναρίου. Θησαυροί Βυζαντινής και Μεταβυζαντινής Τέχνης», η οποία εγκαινιάζεται την Κυριακή, 29 Νοεμβρίου.

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