Πολλαπλασιάζονται οι καταγγελίες για αστυνομική βία κατά τη διάρκεια των αιματηρών συγκρούσεων που σημειώθηκαν το Σάββατο στα Τίρανα, με αφορμή τις αντικυβερνητικές διαδηλώσεις και τα αιτήματα για παραίτηση του πρωθυπουργού Έντι Ράμα.

Είναι χαρακτηριστικό ότι οι διαδηλωτές παραμένουν στους δρόμους της αλβανικής πρωτεύουσας μέχρι το βράδυ του Σαββάτου.

Διαδηλωτής καταρρίπτει και... καταστρέφει drone της αστυνομίας

Σοβαρές καταγγελίες διατυπώνουν διαδηλωτές για τη χρήση βίας από τις αστυνομικές δυνάμεις. Σύμφωνα με μαρτυρία διαδηλωτή, ο ίδιος τραυματίστηκε στο μάτι από πλαστική σφαίρα που, όπως καταγγέλλει, εκτόξευσε αστυνομικός, με αποτέλεσμα να μεταφερθεί στο νοσοκομείο.

Την ίδια ώρα, εικόνες που κυκλοφορούν από τα επεισόδια δείχνουν έναν ακόμη διαδηλωτή να επιδεικνύει το πρόσωπό του γεμάτο αίματα, προκαλώντας αντιδράσεις για την ένταση της αστυνομικής καταστολής.

Οι συγκρούσεις ξέσπασαν στο πλαίσιο μαζικής αντικυβερνητικής κινητοποίησης, με χιλιάδες πολίτες να συγκεντρώνονται στην πλατεία Σκεντέρμπεη και έξω από το πρωθυπουργικό γραφείο, ζητώντας την απομάκρυνση του Ράμα.

Η αστυνομία έκανε εκτεταμένη χρήση δακρυγόνων και υδροφόρων οχημάτων, ενώ από την πλευρά των διαδηλωτών σημειώθηκαν ρίψεις πετρών και βομβών μολότοφ.

Σύμφωνα με τον μέχρι στιγμής απολογισμό του υπουργείου Υγείας, τουλάχιστον 35 άνθρωποι τραυματίστηκαν και μεταφέρθηκαν στα επείγοντα νοσοκομείων, μεταξύ των οποίων οκτώ δύο δημοσιογράφοι και ένας αστυνομικός. Η αστυνομία έχει προχωρήσει σε 16 συλλήψεις.

Δείτε το βίντεο με τους διαδηλωτές να μπαίνουν σε βιβλιοπωλείο για να προστατευθούν και αστυνομικούς να τους καταδιώκουν. Τελικά πολίτες και εργαζόμενοι έκαναν κλοιό για την προστασία τους:

Οι κινητοποιήσεις συνδέονται με τη γενικότερη δυσαρέσκεια για τη διαφθορά, τη φτώχεια, τη μετανάστευση και την κυβερνητική πολιτική, με την ένταση να κλιμακώνεται τους τελευταίους μήνες.

Ο ηγέτης του Δημοκρατικού Κόμματος, Σαλί Μπερίσα, χαιρέτισε την διαμαρτυρία πολιτών που πραγματοποιήθηκε σήμερα στα Τίρανα, χαρακτηρίζοντάς την ως «μεγαλοπρεπή διαμαρτυρία» και πράξη αντίστασης κατά της κυβέρνησης του Έντι Ράμα, την οποία κατηγορεί ότι είναι ναρκοδικτατορία.

Σε δήλωσή του προς τα μέσα ενημέρωσης, ο Μπερίσα ανέφερε ότι δεκάδες χιλιάδες Αλβανοί, νέοι και ηλικιωμένοι, γυναίκες και άνδρες, με διαφορετικές πολιτικές πεποιθήσεις, τίμησαν τη σημαία και την Ημέρα Ανεξαρτησίας μέσω της εξέγερσής τους.