Ο απερχόμενος πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε σήμερα ότι είναι πρόθυμος να αφήσει τον ηγέτη της αντιπολίτευσης Γκάντι Άιζενκοτ να αναλάβει πρώτος την πρωθυπουργία στο πλαίσιο ενός συστήματος εκ περιτροπής στο πόστο του πρωθυπουργού, σε μια προτεινόμενη κυβέρνηση εθνικής ενότητας.

Ο Νετανιάχου τόνισε είναι έτοιμος να παραμερίσει την αρχή σύμφωνα με την οποία το κόμμα που συγκέντρωσε τις περισσότερες ψήφους στις εκλογές ηγείται της κυβέρνησης, μπροστά σε αυτό που χαρακτήρισε ως υπαρξιακές απειλές για το Ισραήλ.

Προκειμένου να αντιμετωπίσουμε τις διάφορες «υπαρξιακές» προκλήσεις που αντιμετωπίζει το Ισραήλ, «η ευθύνη μου ως ηγέτης με υποχρεώνει να αφήσω τα πάντα στην άκρη (...) και να αποδεχτώ ότι ο Γκάντι Άιζενκοτ πρώτα να ασκήσει τα καθήκοντα του πρωθυπουργού», έγραψε ο Νετανιάχου στο X, ο οποίος δήλωσε ότι τάσσεται υπέρ μιας κυβέρνησης ενότητας.

Μετά τις εκλογές της 27ης Οκτωβρίου, ο Ισραηλινός πρόεδρος Ισαάκ Χέρτζογκ ανέθεσε στον Άιζενκοτ τον σχηματισμό της επόμενης κυβέρνησης, καθώς οι εκλογές δεν έδωσαν σε κανένα κόμμα απόλυτη πλειοψηφία.

Ο Άιζενκοτ δεσμεύτηκε χθες να ανακοινώσει το υπουργικό του συμβούλιο πριν την προθεσμία της 6ης Δεκεμβρίου.

Για να εξασφαλίσει απόλυτη πλειοψηφία στο Κοινοβούλιο, που απαιτεί 61 από τις 120 έδρες, το μπλοκ του χωρίζεται σε διάφορες επιλογές: να ενώσει τις δυνάμεις του με υπερορθόδοξα κόμματα, να σφυρηλατήσει στενότερους δεσμούς με αραβικά κόμματα ή να σχηματίσει κυβέρνηση εθνικής ενότητας με το κόμμα Λικούντ του Νετανιάχου.

Αυτή την τελευταία επιλογή υποστηρίζει ο Νετανιάχου - διαφορετικά θα μείνει εκτός εξουσίας - ο οποίος παρουσιάζει την παραμένει του στην εξουσία ως απαραίτητη, ιδίως για την ασφάλεια του Ισραήλ.

Μια κυβέρνηση εθνικής ενότητας θα μπορούσε να του επιτρέψει να διατηρήσει πολιτική ευελιξία ενώ αντιμετωπίζει κατηγορίες για διαφθορά και να συνεχίσει να αντιτίθεται στη δημιουργία μιας ανεξάρτητης επιτροπής έρευνας για τις αποτυχίες ασφαλείας που προηγήθηκαν της επίθεσης της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023.

Ο Άιζενκοτ, ο οποίος δεν απάντησε αμέσως στην πρόταση του Νετανιάχου, είχε δηλώσει πρόσφατα ότι αρνείται να μοιραστεί την εξουσία με τον αντίπαλό του.

Τον κατηγορεί τακτικά ότι φέρει προσωπική ευθύνη για την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου, κυρίως επειδή αγνόησε τις προειδοποιήσεις από τις υπηρεσίες ασφαλείας του και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, σύμφωνα με δημοσιεύματα του Τύπου.

Οι αντίπαλοι του Νετανιάχου χλεύασαν τη σημερινή του πρόταση.

«Η δημοκρατική πλειοψηφία αποφάσισε: αυτή η κυβέρνηση, που σημαδεύτηκε από αίμα και αδράνεια, πρέπει να φύγει. Είναι καιρός να σεβαστούμε την κοινή βούληση ολόκληρου του πληθυσμού, Εβραίων και Αράβων, και να απομακρύνουμε τον Νετανιάχου», δήλωσε ο Γιούσεφ Τζαμπαρίν, επικεφαλής της Ενοποιημένης Λίστας, ενός αραβοϊσραηλινού κόμματος, το οποίο αναμένεται να υποστηρίξει μια κυβέρνηση με επικεφαλής τον Άιζενκοτ χωρίς να συμμετέχει σε αυτήν.

Ο Γιαΐρ Λαπίντ, ηγέτης της αντιπολίτευσης στην προηγούμενη κοινοβουλευτική περίοδο, περιέγραψε την πρόταση του Νετανιάχου ως «τίποτα περισσότερο από μια χονδροειδή εξαπάτηση από έναν κατά συρροή απατεώνα».

Την περασμένη εβδομάδα, ο Άιζενκοτ προειδοποίησε ότι αν οι διαπραγματεύσεις δεν προχωρήσουν, θα σχηματίσει μια μειοψηφική «κυβέρνηση εθνικής έκτακτης ανάγκης», την οποία στη συνέχεια θα επιχειρήσει να επεκτείνει.

Στο Ισραήλ, μετά τις βουλευτικές εκλογές ακολουθούν συχνά μακρές διαπραγματεύσεις, έχει πειραματιστεί στο παρελθόν με ένα σύστημα κυβέρνησης με επικεφαλής δύο πρωθυπουργούς που εναλλάσονται στην εξουσία.