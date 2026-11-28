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«Όταν λέω σε άλλους νέους στο πανεπιστήμιο ότι επιλέγω τη σεξουαλική αποχή στα 19 μου, οι μισοί πιστεύουν ότι αστειεύομαι, ενώ οι υπόλοιποι με ρωτούν αν έχω ενταχθεί σε κάποια αίρεση». Με αυτά τα λόγια, η Σαμίκσα Μπατατσάρτζι ανοίγει μια συζήτηση για τη σχέση της νεότερης γενιάς με το σεξ και την ερωτική οικειότητα.

«Κι όμως, δεν είμαι η μόνη. Κοιτάζοντας γύρω μου στο πανεπιστήμιο σήμερα, γνωρίζω αρκετούς συνομηλίκους μου που έχουν πάρει ακριβώς την ίδια απόφαση», σημειώνει.

Ένας στους τρεις νέους δεν έχει κάνει ποτέ σεξ

Αφορμή για το άρθρο της 19χρονης στην Telegraph αποτέλεσαν τα αποτελέσματα της μεγάλης βρετανικής έρευνας για τις σεξουαλικές συμπεριφορές και συνήθειες του πληθυσμού, τα οποία δημοσιεύθηκαν στην επιστημονική επιθεώρηση The Lancet.

Στην έρευνα συμμετείχαν περίπου 6.700 άνθρωποι ηλικίας 16 έως 59 ετών από την Αγγλία, τη Σκωτία και την Ουαλία, μεταξύ Σεπτεμβρίου 2022 και Ιανουαρίου 2024.

Παράλληλα, οι Βρετανοί κάτω των 45 ετών αναφέρουν ότι έχουν σεξουαλικές επαφές περίπου δύο φορές τον μήνα, έναντι τεσσάρων το 1990.

'When I tell other young people at university that I’m choosing celibacy at 19, half of them assume I’m joking while the other half ask whether I have joined a cult. 'Yet, I’m not alone. Looking around at my campus today, I know plenty of my peers are making the exact same call.' Samiksha Bhattacharjee says people her age are increasingly rejecting intimacy, and she can understand why ⤵️ https://t.co/OGjYlyLjSn — The Telegraph (@Telegraph) November 27, 2026

«Δεν με ενδιέφερε ποτέ η κουλτούρα του περιστασιακού σεξ»

Για τη Σαμίκσα, η προσωπική της επιλογή συνδέεται με την πεποίθησή της ότι η σεξουαλική οικειότητα έχει θέση σε μια σταθερή σχέση, κατά προτίμηση στον γάμο.

«Δεν με ενδιέφερε ποτέ η κουλτούρα του περιστασιακού σεξ», γράφει χαρακτηριστικά.

Η ίδια θεωρεί ότι οι εφαρμογές γνωριμιών έχουν προσδώσει συναλλακτικό χαρακτήρα στις σχέσεις, καλλιεργώντας την εντύπωση ότι υπάρχει πάντοτε ένας πιο ελκυστικός ή οικονομικά επιτυχημένος υποψήφιος σύντροφος.

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Το ghosting, η εξάντληση από το ατελείωτο scrolling και οι αδιευκρίνιστες σχέσεις, γνωστές ως situationships, αποτελούν για εκείνη αντικίνητρα.

Όταν οι πολιτικές πεποιθήσεις επηρεάζουν το dating

Η 19χρονη, η οποία αυτοτοποθετείται πολιτικά στη Δεξιά, θεωρεί επίσης ότι η ιδεολογική απόσταση μεταξύ νέων ανδρών και γυναικών δυσχεραίνει τις γνωριμίες.

Κατά την προσωπική της εκτίμηση, οι πολιτικές διαφωνίες μεταφέρονται στην ερωτική ζωή, με αποτέλεσμα η αποχή από τις σχέσεις να γίνεται για ορισμένους η ευκολότερη επιλογή.

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Η σεξουαλική απειρία παύει να αποτελεί στίγμα

«Η λέξη “παρθένος” έχει χάσει την προσβλητική της δύναμη», υποστηρίζει.

Η φοιτήτρια χρησιμοποιεί τον όρο volcelism για να περιγράψει τη συνειδητή σεξουαλική αποχή και θεωρεί ότι η κοινωνική πίεση για απόκτηση σεξουαλικών εμπειριών έχει περιοριστεί.

Η ίδια αποδίδει μέρος της αλλαγής στη μειωμένη κατανάλωση αλκοόλ και στη διαφορετική κουλτούρα νυχτερινής διασκέδασης. «Προσωπικά, δεν έχω μπει ποτέ σε νυχτερινό κλαμπ», αποκαλύπτει.

Αμφισβητεί, επίσης, τις ερμηνείες που αποδίδουν το φαινόμενο αποκλειστικά στην τεχνολογία, στην οικονομική δυσχέρεια ή στη διαμονή των νέων με τους γονείς τους.

Κατά την άποψή της, η Gen Z απομακρύνεται τόσο από το παραδοσιακό μοντέλο του γάμου όσο και από την κουλτούρα του περιστασιακού σεξ, χωρίς αυτό να συνεπάγεται επιστροφή στον κοινωνικό συντηρητισμό.

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Η «σεξουαλική ύφεση» της Gen Z

Η μαρτυρία της 19χρονης εντάσσεται σε μια ευρύτερη δημόσια συζήτηση γύρω από τη λεγόμενη sex recession, δηλαδή τη μείωση της συχνότητας των σεξουαλικών επαφών που καταγράφεται σε πληθυσμιακές έρευνες.

Ωστόσο, οι επιστήμονες επισημαίνουν ότι η καταγραφή αυτής της μεταβολής δεν αρκεί για να προσδιοριστούν τα αίτιά της.

Οι οικονομικές συνθήκες, οι αλλαγές στην κοινωνικοποίηση, η τεχνολογία, η ψυχική υγεία και η διαφοροποίηση των προσωπικών προτεραιοτήτων ενδέχεται να συνθέτουν μια πολύ πιο περίπλοκη εικόνα.

Επιπλέον, το γεγονός ότι ένας νέος δεν έχει αποκτήσει σεξουαλικές εμπειρίες δεν σημαίνει απαραίτητα ότι έχει επιλέξει συνειδητά την αποχή.

Η περίπτωση της Σαμίκσα αποτελεί μια προσωπική μαρτυρία που αναδεικνύει ένα ενδιαφέρον κοινωνικό ερώτημα: Μήπως η σεξουαλική ελευθερία για τη νεότερη γενιά δεν σημαίνει μόνο το δικαίωμα να κάνει κανείς σεξ χωρίς κοινωνικούς περιορισμούς, αλλά και το δικαίωμα να απέχει χωρίς να χρειάζεται να απολογείται;

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