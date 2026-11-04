7 μικρά σημάδια ότι ο γάμος σας χρειάζεται στοργή και φροντίδα, σύμφωνα με ψυχολόγους

Αντιμετωπίζει προβλήματα ο γάμος σας; Τα προειδοποιητικά σημάδια που συχνά διαφεύγουν της προσοχής των ζευγαριών.

Newsroom

7 μικρά σημάδια ότι ο γάμος σας χρειάζεται στοργή και φροντίδα, σύμφωνα με ψυχολόγους
ΕΥ ΖΗΝ
5'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ένας γάμος δεν φθείρεται πάντα μέσα από έντονους καυγάδες ή μοιχεία.

Μερικές φορές, τα προειδοποιητικά σημάδια είναι πιο αθόρυβα: λιγότερη εκτίμηση, χαμένες ευκαιρίες για ουσιαστική επαφή και αυξανόμενες αμφιβολίες για τη σχέση.

Μια εκτενής μελέτη του 2020 σε 11.196 παντρεμένα ζευγάρια, ανέδειξε παράγοντες όπως η εκτίμηση, η σεξουαλική ικανοποίηση και οι συγκρούσεις, ως τους ισχυρότερους δείκτες για την ποιότητα μιας σχέσης.

Τα παρακάτω σημάδια περιγράφουν τον βαθμό ικανοποίησης του ζεύγους, ωστόσο δεν αποτελούν κάποιου τύπου «λίστα» για την πρόβλεψη ενός διαζυγίου.

1. Δεν νιώθετε πλέον ότι σας εκτιμούν

Όταν οι καθημερινές σας προσπάθειες περνούν απαρατήρητες, ο ένας ή και οι δύο σύντροφοι μπορεί να αρχίσουν να νιώθουν ότι θεωρούνται «δεδομένοι». Η ευγνωμοσύνη δεν περιορίζεται σε ένα απλό «ευχαριστώ». Εκφράζει σεβασμό και αναγνώριση. Το ζήτημα δεν είναι αν παραλήφθηκε κάποια φορά ένα κομπλιμέντο, αλλά το να υπάρχει ένα διαρκές αίσθημα ότι η συνεισφορά σας παραμένει αόρατη.

2. Η ερωτική οικειότητα δεν είναι πλέον ικανοποιητική

Η μείωση της συναισθηματικής ή σεξουαλικής εγγύτητας μπορεί να υποδηλώνει αποσύνδεση, ειδικά όταν οι σύντροφοι αποφεύγουν να συζητήσουν το θέμα. Ωστόσο, δεν υπάρχει κάποιος καθολικός κανόνας για τη συχνότητα του σεξ, που να ορίζει έναν υγιή γάμο. Το πιο ουσιαστικό ερώτημα είναι αν και οι δύο σύντροφοι νιώθουν άνετα, αν αισθάνονται ότι τυγχάνουν σεβασμού και αν είναι ικανοποιημένοι από την οικειότητα μεταξύ τους.

3. Οι μικρές προσπάθειες για επικοινωνία αγνοούνται επανειλημμένα

Μια αναφορά στο πέρασε η μέρα σας, μια πρόσκληση για συζήτηση ή μια μικρή τρυφερή κίνηση αποτελούν προσπάθειες για σύνδεση. Στην έρευνα για τις σχέσεις, αυτές οι ενέργειες αποκαλούνται «προσκλήσεις για επαφή». Αν ο ένας σύντροφος τις απορρίπτει ή τις αγνοεί συστηματικά, ο άλλος μπορεί σταδιακά να σταματήσει να επιδιώκει την επαφή. Το να συμβεί αυτό μια φορά είναι φυσιολογικό. Η διαρκής αδιαφορία, όμως, είναι πιο ανησυχητική.

ζευγαρι κραταει χερια στην παραλια

4. Οι καυγάδες μετατρέπονται σε έναν επαναλαμβανόμενο κύκλο

Οι διαφωνίες είναι αναπόφευκτες. Τα προβλήματα ξεκινούν όταν αυτές καταλήγουν επανειλημμένα σε κριτική, απομάκρυνση, αμυντική στάση ή αισθήματα απόρριψης, χωρίς να δίνεται ουσιαστική λύση. Το άγχος για μια πιθανή εγκατάλειψη μπορεί να εντείνει τις παρεξηγήσεις. Αυτό που χρήζει προσοχής είναι το παγιωμένο μοτίβο, όχι κάθε μεμονωμένη σύγκρουση.

5. Αρχίζετε να αμφιβάλλετε για τη δέσμευση του/της συντρόφου σας

Το να μην είστε σίγουροι αν ο/η σύντροφός σας δίνει προτεραιότητα στη σχέση μπορεί να υπονομεύσει την εμπιστοσύνη και τη συνεργασία. Η δέσμευση αντικατοπτρίζεται όχι μόνο σε διακηρύξεις αγάπης, αλλά και στην αξιοπιστία, τη στήριξη και την προθυμία αντιμετώπισης των δυσκολιών. Το να νιώθετε επανειλημμένα ότι αντιμετωπίζετε τα προβλήματα μόνοι σας, μπορεί να υποδηλώνει μια βαθύτερη απώλεια της αίσθησης της συντροφικότητας.

6. Πιστεύετε ότι ένας «σωστός» γάμος δεν θα έπρεπε να απαιτεί καμία προσπάθεια

Η εξιδανικευμένη αντίληψη ότι οι «αδελφές ψυχές» (soulmates) θα πρέπει να κατανοούν η μία την άλλη αβίαστα, μπορεί να κάνει τα συνηθισμένα προβλήματα να φαντάζουν ως «απόδειξη ασυμβατότητας». Σε μια μελέτη που παρακολούθησε 904 ζευγάρια για 2 χρόνια, διαπιστώθηκε ότι όσοι πίστευαν πως οι σχέσεις μπορούν να εξελιχθούν μέσω της προσπάθειας, παρουσίασαν πιο αργή μείωση στην ικανοποίησή τους.

7. Αποδίδετε τα πάντα στην προσωπικότητα του συντρόφου σας

Το να χαρακτηρίζετε τον σύντροφό σας εγωιστή ή ακατάλληλο για εσάς, μπορεί να επισκιάσει συγκεκριμένες συμπεριφορές που θα μπορούσαν να συζητηθούν και να αλλάξουν. Ανάλυση δεδομένων για ζευγάρια έδειξε ότι οι εμπειρίες των ατόμων μέσα στη σχέση προσφέρουν περισσότερες πληροφορίες για το τρέχον επίπεδο ικανοποίησης, σε σύγκριση με τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας και μόνο. Αυτό δεν σημαίνει ότι η προσωπικότητα δεν παίζει ποτέ ρόλο, ούτε ότι οι επιβλαβείς συμπεριφορές πρέπει να δικαιολογούνται.

ζευγαρι σε συνεδρια με ψυχολογο

Σημαίνουν αυτές οι ενδείξεις ότι το διαζύγιο είναι αναπόφευκτο;

Όχι φυσικά. Η δυσαρέσκεια σε μια σχέση και το διαζύγιο αποτελούν διαφορετικές εκβάσεις, και οι ερευνητές δεν μπορούν να προβλέψουν με βεβαιότητα το μέλλον ενός συγκεκριμένου γάμου βασιζόμενοι μόνο σε αυτές τις 7 ενδείξεις. Ακόμη και η εκτενής ανάλυση του 2020 δεν μπόρεσε να προβλέψει με ακρίβεια ποια ζευγάρια θα δουν την ικανοποίησή τους από τη σχέση να βελτιώνεται ή να επιδεινώνεται με την πάροδο του χρόνου.

Η διάρκεια, η σοβαρότητα των προβλημάτων, καθώς και η προθυμία και των δύο συντρόφων να τα αντιμετωπίσουν, έχουν πολύ μεγαλύτερη σημασία από την απλή επιβεβαίωση κάποιων συγκεκριμένων ενδείξεων.

Μια ειλικρινής συζήτηση ή η συμβουλευτική ζεύγους μπορεί να βοηθήσουν, εφόσον και οι δύο σύντροφοι αισθάνονται ασφαλείς. Σε περιπτώσεις κακοποίησης, εκφοβισμού ή καταναγκαστικού ελέγχου, η προσωπική ασφάλεια και η υποστήριξη από ειδικούς προηγούνται της προσπάθειας για κοινή αποκατάσταση της σχέσης.

Συμπέρασμα

Μια ιδιαίτερα σημαντική προειδοποιητική ένδειξη ενδέχεται να μην είναι η αύξηση των καυγάδων, αλλά η σταδιακή απώλεια της εκτίμησης, της ανταπόκρισης και της εμπιστοσύνης. Η έγκαιρη αναγνώριση αυτών των αλλαγών δίνει την ευκαιρία να κατανοήσετε τι συμβαίνει χωρίς να θεωρείτε δεδομένο ότι ο χωρισμός είναι αναπόφευκτος.

Πηγές:

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
18:25ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κύκλωμα εκβιασμών: Προθεσμία να απολογηθούν το Σάββατο πήραν οι πέντε συλληφθέντες

18:23ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η πρόγνωση Ζιακόπουλου για τις επόμενες 4 μέρες

18:22ΕΛΛΑΔΑ

Καβάλα: Έκρηξη και φωτιά σε αυτόματα πλυντήρια

18:20ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αμερικανικές εκλογές: Πάρτι στα χρηματιστήρια μετά τον θρίαμβο των Δημοκρατικών

18:15ΕΛΛΑΔΑ

Λάρισα: Τραγική κατάληξη στις έρευνες για τον 75χρονο που αγνοείτο - Εντοπίστηκε νεκρός

18:10ΚΟΣΜΟΣ

«Βόμβες» Τζέι Ντι Βανς για την εκλογική ήττα: «Χάσαμε εξαιτίας του πολέμου - Οι ψηφοφόροι μας ψήφισαν Δημοκρατικούς»

18:08ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός στο Ρίο: Άνδρας ανέβηκε σε ταράτσα και απειλεί να βάλει τέλος στη ζωή του

18:04ΕΛΛΑΔΑ

Πανεπιστημιούπολη: Το υπουργείο Παιδείας καταδικάζει τα επεισόδια - Ζητά ενημέρωση από την Πρυτανεία

18:02ΕΛΛΑΔΑ

Λάρισα: Στο εδώλιο 57χρονος για παιδική πορνογραφία

17:59ΕΛΛΑΔΑ

«Χωριάτικο»: Έρευνα της Εισαγγελίας στα γραφεία του ΕΦΚΑ στη Ρόδο - Κατασχέθηκαν φάκελοι

17:56ΕΘΝΙΚΑ

Οργή στην Άγκυρα για το ράπισμα από Κομισιόν: «Προκατειλημμένη και άδικη» η έκθεση λέει το Υπουργείο Εξωτερικών

17:52ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Ελεύθεροι οι 11 από τους 12 συλληφθέντες για την άγρια συμπλοκή με πολιτικά κίνητρα

17:36ΚΑΙΡΟΣ

Μαραθώνιος Αθήνας 2026: Με τι καιρό θα τρέξουν οι δρομείς Σάββατο και Κυριακή

17:35ΥΓΕΙΑ

ΙΣΑ: Να αποσυρθούν οι διαφημίσεις ιατρικών υπηρεσιών με προσφορές Black Friday

17:31ANNOUNCEMENTS

Η Telekom Μεγάλος Χορηγός του 43ου Μαραθωνίου της Αθήνας, του Αυθεντικού

17:24ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πολάκης: «Από ποιο fund πήρατε εντολή για το άρθρο 23; – Διώξτε τον Πιτσιλή χθες»

17:21ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ζούπης: «Οι δημοσκοπήσεις στις ΗΠΑ έπεσαν μέσα 100% - Το ίδιο θα γίνει και στις ελληνικές εκλογές»

17:16ΕΛΛΑΔΑ

Λασίθι: Διασώθηκε 45χρονος πεζοπόρος που τραυματίστηκε στο φαράγγι Λάπαθος

17:08ΚΟΣΜΟΣ

Ηχηρό «χαστούκι» της Κομισιόν σε Τουρκία για τουρκολιβυκό μνημόνιο, καλώδιο, casus belli, Κυπριακό

17:05ΕΛΛΑΔΑ

Ύποπτο αντικείμενο εντοπίστηκε στην Καισαριανή - Διακοπή κυκλοφορίας για την εξέτασή του

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
09:00ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχονται 24άρια - Η πρόγνωση του Κλέαρχου Μαρουσάκη

17:01ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συνταξιούχοι: Ανατροπή στο Ελεγκτικό για ΕΑΣ και αναδρομικά - Τι εισηγείται ο γενικός επίτροπος

11:42ΚΟΣΜΟΣ

Ο «πατέρας» των chicken tenders στη Γερουσία - O Κρις Πάπας, η Ελλάδα και το μπλόκο στα F-35 για την Τουρκία

10:35ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Και ξαφνικά... θερμή εισβολή - Συμφωνία GFS, ECMWF, GEFS, GDPS για απότομη άνοδο στην Ελλάδα

14:08ΕΛΛΑΔΑ

Αποκάλυψη Newsbomb: Θάνατος Γιώργου Μαζωνάκη - Οι τοξιλογικές έδειξαν ποιες ουσίες ανιχνεύθηκαν

15:48ΕΛΛΑΔΑ

Πώς έγινε το διπλό φονικό στις Λιβανάτες: Νοσηλεύεται φρουρούμενος ο μακελάρης - Γιατί σκότωσε τα ανίψια του

16:01ΚΟΣΜΟΣ

Λονδίνο: 14χρονη με αυτισμό βιάστηκε σε τρένο από δύο Αφγανούς ενώ οι επιβάτες «κοιτούσαν τα κινητά τους»

11:04LIFESTYLE

Ιορδάνης Χασαπόπουλος: Η έκπληξη της συζύγου του για τα 64α γενέθλιά του στον αέρα

18:09ΚΟΣΜΟΣ

Συγκλονιστικές σκηνές στην κηδεία της Ciara Mageaan - Συντετριμμένος ο σύζυγός της κουβαλάει το φέρετρό της, λίγες εβδομάδες μετά τον γάμο τους

05:36ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 4 Νοεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

17:08ΚΟΣΜΟΣ

Ηχηρό «χαστούκι» της Κομισιόν σε Τουρκία για τουρκολιβυκό μνημόνιο, καλώδιο, casus belli, Κυπριακό

14:30ΕΛΛΑΔΑ

Εύβοια: Κατέρρευσε μπροστά σε όλους στο γυμναστήριο – Του έκαναν 7 απινιδώσεις για να επανέλθει

17:59ΕΛΛΑΔΑ

«Χωριάτικο»: Έρευνα της Εισαγγελίας στα γραφεία του ΕΦΚΑ στη Ρόδο - Κατασχέθηκαν φάκελοι

15:55WHAT THE FACT

Φοιτητής έφτιαξε drone που φτάνει τα 790 χλμ./ώρα στο δωμάτιό του: Κυνηγά έπαθλο 800.000 δολαρίων

17:21ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ζούπης: «Οι δημοσκοπήσεις στις ΗΠΑ έπεσαν μέσα 100% - Το ίδιο θα γίνει και στις ελληνικές εκλογές»

17:56ΕΘΝΙΚΑ

Οργή στην Άγκυρα για το ράπισμα από Κομισιόν: «Προκατειλημμένη και άδικη» η έκθεση λέει το Υπουργείο Εξωτερικών

07:40ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις: Στο τραπέζι η μείωση της ΕΑΣ - Ποιοι συνταξιούχοι θα κερδίσουν έως 671 ευρώ τον χρόνο

17:05ΕΛΛΑΔΑ

Ύποπτο αντικείμενο εντοπίστηκε στην Καισαριανή - Διακοπή κυκλοφορίας για την εξέτασή του

14:01ΚΟΣΜΟΣ

«Μισεί τους Εβραίους, τους μαύρους, αλλά και τους... λευκούς!»: Ποιος είναι ο αιγυπτιακής καταγωγής Αμπντούλ Ελ-Σαγιέντ που κέρδισε την έδρα της Γερουσίας στο Μίσιγκαν

06:52LIFESTYLE

Οι 5 θρυλικές σειρές που έγραψαν ιστορία στην τηλεθέαση

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ