7 μικρά σημάδια ότι ο γάμος σας χρειάζεται στοργή και φροντίδα, σύμφωνα με ψυχολόγους

Ένας γάμος δεν φθείρεται πάντα μέσα από έντονους καυγάδες ή μοιχεία.

Μερικές φορές, τα προειδοποιητικά σημάδια είναι πιο αθόρυβα: λιγότερη εκτίμηση, χαμένες ευκαιρίες για ουσιαστική επαφή και αυξανόμενες αμφιβολίες για τη σχέση.

Μια εκτενής μελέτη του 2020 σε 11.196 παντρεμένα ζευγάρια, ανέδειξε παράγοντες όπως η εκτίμηση, η σεξουαλική ικανοποίηση και οι συγκρούσεις, ως τους ισχυρότερους δείκτες για την ποιότητα μιας σχέσης.

Τα παρακάτω σημάδια περιγράφουν τον βαθμό ικανοποίησης του ζεύγους, ωστόσο δεν αποτελούν κάποιου τύπου «λίστα» για την πρόβλεψη ενός διαζυγίου.

1. Δεν νιώθετε πλέον ότι σας εκτιμούν

Όταν οι καθημερινές σας προσπάθειες περνούν απαρατήρητες, ο ένας ή και οι δύο σύντροφοι μπορεί να αρχίσουν να νιώθουν ότι θεωρούνται «δεδομένοι». Η ευγνωμοσύνη δεν περιορίζεται σε ένα απλό «ευχαριστώ». Εκφράζει σεβασμό και αναγνώριση. Το ζήτημα δεν είναι αν παραλήφθηκε κάποια φορά ένα κομπλιμέντο, αλλά το να υπάρχει ένα διαρκές αίσθημα ότι η συνεισφορά σας παραμένει αόρατη.

2. Η ερωτική οικειότητα δεν είναι πλέον ικανοποιητική

Η μείωση της συναισθηματικής ή σεξουαλικής εγγύτητας μπορεί να υποδηλώνει αποσύνδεση, ειδικά όταν οι σύντροφοι αποφεύγουν να συζητήσουν το θέμα. Ωστόσο, δεν υπάρχει κάποιος καθολικός κανόνας για τη συχνότητα του σεξ, που να ορίζει έναν υγιή γάμο. Το πιο ουσιαστικό ερώτημα είναι αν και οι δύο σύντροφοι νιώθουν άνετα, αν αισθάνονται ότι τυγχάνουν σεβασμού και αν είναι ικανοποιημένοι από την οικειότητα μεταξύ τους.

3. Οι μικρές προσπάθειες για επικοινωνία αγνοούνται επανειλημμένα

Μια αναφορά στο πέρασε η μέρα σας, μια πρόσκληση για συζήτηση ή μια μικρή τρυφερή κίνηση αποτελούν προσπάθειες για σύνδεση. Στην έρευνα για τις σχέσεις, αυτές οι ενέργειες αποκαλούνται «προσκλήσεις για επαφή». Αν ο ένας σύντροφος τις απορρίπτει ή τις αγνοεί συστηματικά, ο άλλος μπορεί σταδιακά να σταματήσει να επιδιώκει την επαφή. Το να συμβεί αυτό μια φορά είναι φυσιολογικό. Η διαρκής αδιαφορία, όμως, είναι πιο ανησυχητική.

4. Οι καυγάδες μετατρέπονται σε έναν επαναλαμβανόμενο κύκλο

Οι διαφωνίες είναι αναπόφευκτες. Τα προβλήματα ξεκινούν όταν αυτές καταλήγουν επανειλημμένα σε κριτική, απομάκρυνση, αμυντική στάση ή αισθήματα απόρριψης, χωρίς να δίνεται ουσιαστική λύση. Το άγχος για μια πιθανή εγκατάλειψη μπορεί να εντείνει τις παρεξηγήσεις. Αυτό που χρήζει προσοχής είναι το παγιωμένο μοτίβο, όχι κάθε μεμονωμένη σύγκρουση.

5. Αρχίζετε να αμφιβάλλετε για τη δέσμευση του/της συντρόφου σας

Το να μην είστε σίγουροι αν ο/η σύντροφός σας δίνει προτεραιότητα στη σχέση μπορεί να υπονομεύσει την εμπιστοσύνη και τη συνεργασία. Η δέσμευση αντικατοπτρίζεται όχι μόνο σε διακηρύξεις αγάπης, αλλά και στην αξιοπιστία, τη στήριξη και την προθυμία αντιμετώπισης των δυσκολιών. Το να νιώθετε επανειλημμένα ότι αντιμετωπίζετε τα προβλήματα μόνοι σας, μπορεί να υποδηλώνει μια βαθύτερη απώλεια της αίσθησης της συντροφικότητας.

6. Πιστεύετε ότι ένας «σωστός» γάμος δεν θα έπρεπε να απαιτεί καμία προσπάθεια

Η εξιδανικευμένη αντίληψη ότι οι «αδελφές ψυχές» (soulmates) θα πρέπει να κατανοούν η μία την άλλη αβίαστα, μπορεί να κάνει τα συνηθισμένα προβλήματα να φαντάζουν ως «απόδειξη ασυμβατότητας». Σε μια μελέτη που παρακολούθησε 904 ζευγάρια για 2 χρόνια, διαπιστώθηκε ότι όσοι πίστευαν πως οι σχέσεις μπορούν να εξελιχθούν μέσω της προσπάθειας, παρουσίασαν πιο αργή μείωση στην ικανοποίησή τους.

7. Αποδίδετε τα πάντα στην προσωπικότητα του συντρόφου σας

Το να χαρακτηρίζετε τον σύντροφό σας εγωιστή ή ακατάλληλο για εσάς, μπορεί να επισκιάσει συγκεκριμένες συμπεριφορές που θα μπορούσαν να συζητηθούν και να αλλάξουν. Ανάλυση δεδομένων για ζευγάρια έδειξε ότι οι εμπειρίες των ατόμων μέσα στη σχέση προσφέρουν περισσότερες πληροφορίες για το τρέχον επίπεδο ικανοποίησης, σε σύγκριση με τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας και μόνο. Αυτό δεν σημαίνει ότι η προσωπικότητα δεν παίζει ποτέ ρόλο, ούτε ότι οι επιβλαβείς συμπεριφορές πρέπει να δικαιολογούνται.

Σημαίνουν αυτές οι ενδείξεις ότι το διαζύγιο είναι αναπόφευκτο;

Όχι φυσικά. Η δυσαρέσκεια σε μια σχέση και το διαζύγιο αποτελούν διαφορετικές εκβάσεις, και οι ερευνητές δεν μπορούν να προβλέψουν με βεβαιότητα το μέλλον ενός συγκεκριμένου γάμου βασιζόμενοι μόνο σε αυτές τις 7 ενδείξεις. Ακόμη και η εκτενής ανάλυση του 2020 δεν μπόρεσε να προβλέψει με ακρίβεια ποια ζευγάρια θα δουν την ικανοποίησή τους από τη σχέση να βελτιώνεται ή να επιδεινώνεται με την πάροδο του χρόνου.

Η διάρκεια, η σοβαρότητα των προβλημάτων, καθώς και η προθυμία και των δύο συντρόφων να τα αντιμετωπίσουν, έχουν πολύ μεγαλύτερη σημασία από την απλή επιβεβαίωση κάποιων συγκεκριμένων ενδείξεων.

Μια ειλικρινής συζήτηση ή η συμβουλευτική ζεύγους μπορεί να βοηθήσουν, εφόσον και οι δύο σύντροφοι αισθάνονται ασφαλείς. Σε περιπτώσεις κακοποίησης, εκφοβισμού ή καταναγκαστικού ελέγχου, η προσωπική ασφάλεια και η υποστήριξη από ειδικούς προηγούνται της προσπάθειας για κοινή αποκατάσταση της σχέσης.

Συμπέρασμα

Μια ιδιαίτερα σημαντική προειδοποιητική ένδειξη ενδέχεται να μην είναι η αύξηση των καυγάδων, αλλά η σταδιακή απώλεια της εκτίμησης, της ανταπόκρισης και της εμπιστοσύνης. Η έγκαιρη αναγνώριση αυτών των αλλαγών δίνει την ευκαιρία να κατανοήσετε τι συμβαίνει χωρίς να θεωρείτε δεδομένο ότι ο χωρισμός είναι αναπόφευκτος.

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