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Τα χοντρά χειμωνιάτικα μπουφάν στο αυτοκίνητο μπορούν να τραυματίσουν τους επιβάτες, ειδικά τα μικρά παιδιά. Τον χειμώνα, πολλοί οδηγοί μπαίνουν στα αυτοκίνητά τους φορώντας χοντρά μπουφάν, αλλά αυτό μπορεί να έχει άσχημες συνέπειες κατά τη διάρκεια της οδήγησης. Μια προσομοίωση μπροστινής σύγκρουσης με μόλις 16 χλμ./ώρα έδειξε ότι η ζώνη ασφαλείας πίεζε πολύ την κοιλιά. Αυτό μπορεί, ακόμη και σε ένα μικρό ατύχημα να οδηγήσει σε δυνητικά σοβαρούς τραυματισμούς σε όργανα όπως το ήπαρ, τον σπλήνα ή τα έντερα.

Ο γερμανικός οργανισμός αυτοκινήτου ADAC προειδοποιεί ότι τα χοντρά χειμερινά μπουφάν και τα παλτό επηρεάζουν τη σωστή λειτουργία της ζώνης ασφαλείας. Το πρόβλημα δεν είναι τόσο το ίδιο το ρούχο, όσο το κενό που δημιουργείται ανάμεσα στη ζώνη και στο σώμα εξαιτίας της επένδυσης του μπουφάν. Αυτό οφείλεται στο ότι η επένδυση του χειμερινού μπουφάν εμποδίζει τη ζώνη ασφαλείας να εφαρμόζει άνετα στο σώμα. Αντί να ακουμπά στα οστά του ισχίου στους ενήλικες ή στους μηρούς στα παιδιά, κάθεται πολύ ψηλά. Αυτό ενέχει κίνδυνο σε ατυχήματα, ακόμη και κατά το φρενάρισμα έκτακτης ανάγκης. Χωρίς μπουφάν, η ζώνη ασφαλείας θα πρέπει ιδανικά να εφαρμόζει άνετα στους μηρούς του παιδιού.

Απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή με τα παιδιά σε παιδικά καθίσματα αυτοκινήτου. Η ζώνη ασφαλείας θα πρέπει πάντα να εφαρμόζει απευθείας στο σώμα. Σε πολύ κρύο καιρό, οι γονείς μπορούν να σκεπάσουν το παιδί με μια κουβερτούλα.

Φυσικά δεν είναι μόνο τα χοντρά χειμωνιάτικα μπουφάν που μπορούν να δημιουργήσουν πρόβλημα στην ασφάλεια των επιβατών. Άλλα χειμωνιάτικα ρούχα δεν είναι πάντα κατάλληλα για οδήγηση. Τα καπέλα και τα κασκόλ μπορούν να εμποδίσουν την όραση του οδηγού και τα γάντια με επένδυση να μην βοηθήσουν τον οδηγό να πιάσει καλά το τιμόνι. Οι οδηγοί θα πρέπει επίσης να αποφεύγουν να φορούν ογκώδη υποδήματα κατά την οδήγηση. Οι χοντρές χειμερινές μπότες μπορούν να δυσκολέψουν τον ακριβή χειρισμό των πεντάλ γκαζιού και φρένου.

Σύμφωνα με την έρευνα του γερμανικού οργανισμού αυτοκινήτου ADAC, οι οδηγοί θα πρέπει πάντα να βγάζουν το παλτό ή το χειμερινό μπουφάν τους πριν μπουν στο αυτοκίνητο ή τουλάχιστον να το τραβούν πάνω από τη ζώνη ασφαλείας αφού δέσουν τη ζώνη ασφαλείας. Εναλλακτικά, μπορούν να οδηγούν με το χειμερινό μπουφάν τους ανοιχτό.

Πηγή: Αθηναϊκό/ Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων