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O υπηρεσιακός υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, Ισραέλ Κατζ, προειδοποίησε ότι το Ιράν βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε διαδικασία ανάπτυξης χημικών όπλων. Μιλώντας σε Ισραηλινούς δημοσιογράφους στο γραφείο του στο Τελ Αβίβ, απέφυγε να αποκαλύψει σε ποιο στάδιο βρίσκεται το πρόγραμμα ή πού ακριβώς εκτελείται, δεσμεύτηκε όμως κατηγορηματικά πως το Ισραήλ «δεν θα επιτρέψει στο Ιράν να αποκτήσει χημικό όπλο».

«Μετά την κατάπαυση του πυρός του Απριλίου, βγήκαν από τις σήραγγες και είδαν τι τους συνέβη. Αναζητούν ένα όπλο που θα τους δώσει κάποια ισορροπία απέναντί μας», ανέφερε χαρακτηριστικά. Όπως πρόσθεσε, αν και η Τεχεράνη δεν έχει επανενεργοποιήσει το πυρηνικό της πρόγραμμα μετά τα ισραηλινοαμερικανικά πλήγματα του Ιουνίου του 2025 στις βασικές της εγκαταστάσεις, «υπάρχουν ενδείξεις ότι προσπαθεί να το κάνει». Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, το Ισραήλ μοιράστηκε πληροφορίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες και τις χώρες του Κόλπου ότι το Ιράν εξετάζει το ενδεχόμενο χρήσης χημικών όπλων εναντίον τους. Η Τεχεράνη απορρίπτει τις κατηγορίες, με τον εκπρόσωπο του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών να κάνει λόγο για «κατασκευασμένες» αναφορές και να κατηγορεί την Ουάσιγκτον ότι στήνει προσχήματα για έναν παρατεταμένο πόλεμο.

«Έτοιμα τα σχέδια» για κοινό χτύπημα με τις ΗΠΑ και στόχος η πτώση του καθεστώτος

Οι δηλώσεις Κατζ έρχονται εν μέσω οξείας και έντονα πολιτικοποιημένης αντιπαράθεσης τόσο στις ΗΠΑ όσο και στο Ισραήλ για το αν οι δύο σύμμαχοι πρέπει να προχωρήσουν σε έναν τρίτο κοινό πόλεμο κατά του Ιράν. Σύμφωνα με ισραηλινά μέσα ενημέρωσης, αναλυτές της Μοσάντ εκτίμησαν σε πρόσφατες συσκέψεις ότι δεν υπάρχει άμεση ανάγκη στρατιωτικής δράσης, παρότι ο επικεφαλής της υπηρεσίας, Ρόμαν Γκόφμαν - πρώην στρατιωτικός γραμματέας του Μπενιαμίν Νετανιάχου - εισηγείται νέα πλήγματα. Αντίστοιχα, ο αρχηγός των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων (IDF), αντιστράτηγος Εγιάλ Ζαμίρ, καθώς και ο ηγέτης του κόμματος Yashar και πρώην αρχηγός του επιτελείου Γκάντι Άιζενκοτ, φέρονται να υποστηρίζουν ότι δεν συντρέχει λόγος επείγουσας επίθεσης.

Ο Νετανιάχου κατηγόρησε τους πολιτικούς του αντιπάλους ότι «υποβαθμίζουν» τις απειλές για κομματικούς λόγους, ενώ ο Κατζ διέψευσε κάθε ρήγμα στην ηγεσία. «Δεν υπάρχει απολύτως καμία απόσταση ανάμεσα σε εμένα, τον πρωθυπουργό και τον αρχηγό του γενικού επιτελείου. Όταν καταλήξουμε στο συμπέρασμα ότι πρέπει να δράσουμε, θα δράσουμε. Δεν θα προκύψει από πολιτικούς υπολογισμούς», υπογράμμισε. Ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας αποκάλυψε ότι οι IDF και η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM) «προετοιμάζονται να επιτεθούν μαζί», προσθέτοντας με νόημα: «Τα σχέδια είναι έτοιμα. Ο Τραμπ θα αποφασίσει». Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε νωρίτερα αυτή την εβδομάδα ότι κλίνει προς το ενδεχόμενο μιας νέας επίθεσης κατά του Ιράν εάν δεν επιτευχθεί συμφωνία μέχρι το νέο έτος, με τον Κατζ να ξεκαθαρίζει πως προτίμηση του Ισραήλ «είναι φυσικά να επιτεθεί μαζί με τη CENTCOM».

Την ίδια ώρα, ο ηγέτης του κόμματος Yisrael Beytenu, Άβιγκντορ Λίμπερμαν, χαρακτήρισε τη Δευτέρα το ιρανικό χημικό πρόγραμμα σοβαρή απειλή, υποστηρίζοντας ωστόσο ότι δεν δικαιολογεί μονομερή ισραηλινή ενέργεια χωρίς αμερικανική συμμετοχή, προειδοποιώντας πως μια τέτοια απόφαση της κυβέρνησης Νετανιάχου θα συνιστούσε «προδήλως παράνομη διαταγή». Ο Κατζ χαρακτήρισε την τοποθέτηση Λίμπερμαν «επαίσχυντη, αβάσιμη πρόκληση», ενώ διέψευσε δημοσιεύματα που ήθελαν τον Νετανιάχου να πιέζει για χτύπημα πριν από τις ισραηλινές εκλογές του Οκτωβρίου και να εισπράττει άρνηση από τον Τραμπ, υποστηρίζοντας αντίθετα πως ο Αμερικανός πρόεδρος άνοιξε τη συζήτηση και το Ισραήλ ζήτησε να μη γίνει κάτι πριν από τις κάλπες.

Παρά τον κίνδυνο των χημικών, το πυρηνικό ζήτημα παραμένει η υπ' αριθμόν ένα προτεραιότητα του Ισραήλ. «Έχουμε κι άλλους στόχους που θέλουμε να ολοκληρώσουμε εκεί», τόνισε ο Κατζ, σημειώνοντας ότι το Ισραήλ δεν έχει προχωρήσει ακόμη σε εκτεταμένα πλήγματα κατά των ενεργειακών υποδομών του Ιράν. «Το χτύπημα στις ενεργειακές υποδομές θα γυρίσει το Ιράν δεκαετίες πίσω», ανέφερε, συνδέοντας την προοπτική αυτή με τον ευρύτερο στόχο ανατροπής του καθεστώτος, σχέδιο το οποίο, όπως είπε, έχει αναλάβει η Μοσάντ. Προειδοποίησε μάλιστα ότι η Τεχεράνη ενδέχεται να επιχειρήσει αιφνιδιαστική επίθεση κατά του Ισραήλ, ενώ εργάζεται για τη δολοφονία του Ντόναλντ Τραμπ, μελών της οικογένειάς του, καθώς και του Μπενιαμίν Νετανιάχου.

«Έξυπνος εχθρός» ο αλ-Σάρα με τουρκική στήριξη - «Συνεργάτης της Χεζμπολάχ» ο στρατός του Λιβάνου

Κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης, ο Ισραέλ Κατζ ξεκαθάρισε ότι οι ισραηλινές δυνάμεις θα παραμείνουν στις ουδέτερες ζώνες που κατέλαβαν στον Λίβανο, τη Γάζα και τη Συρία μετά την επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023, εκφράζοντας έντονο σκεπτικισμό για τις διπλωματικές πρωτοβουλίες των ΗΠΑ και στα τρία μέτωπα.

Για τον νότιο Λίβανο, όπου από τον Ιούλιο ξεκίνησε πιλοτική αποχώρηση ισραηλινών στρατευμάτων βάσει αμερικανικού σχεδίου που προβλέπει τον αφοπλισμό της Χεζμπολάχ από τις Λιβανικές Ένοπλες Δυνάμεις (LAF), ο Κατζ χαρακτήρισε τις προσπάθειες του λιβανικού στρατού «μυθοπλασία», κατηγορώντας τον ευθέως ότι «συνεργάζεται με τη Χεζμπολάχ». Προειδοποίησε δε ότι εάν η σιιτική οργάνωση εμπλακεί σε έναν πόλεμο Ισραήλ - Ιράν, το Ισραήλ διαθέτει έτοιμη μια εκτεταμένη δεξαμενή στόχων.

Αναφερόμενος τέλος στη Συρία, ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας χαρακτήρισε τον Σύρο πρόεδρο Αχμέντ αλ-Σάρα «εχθρό, έναν έξυπνο εχθρό», υπογραμμίζοντας ότι «χτίζει δυνατότητες με τουρκική υποστήριξη». Αν και ο αλ-Σάρα είχε δηλώσει τον Σεπτέμβριο ότι η ισραηλινή αποχώρηση αποτελεί αναγκαίο πρώτο βήμα για συνομιλίες που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε «διαρκή ειρήνη», ο Κατζ απέρριψε κατηγορηματικά αυτό το σενάριο: «Μια συμφωνία ασφαλείας με τη Συρία δεν είναι εφικτή. Δεν θέλει συμφωνία ειρήνης. Θέλει αποχώρηση».