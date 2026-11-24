Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μιλά σε συνέδριο για τον τουρισμό

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Το διακύβευμα των εκλογών του 2027 και το στίγμα των προτεραιοτήτων του για την επόμενη τετραετία, περιέγραψε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά τη διάρκεια της συζήτησης με τον πρόεδρο της Grant Thornton Consulting στην Ελλάδα, Νικόλαο Καραμούζη, και τον διευθύνοντα σύμβουλο της Grant Thornton Ελλάδας, Βασίλη Καζά.

Όπως υπογράμμισε, το δίλημμα είναι ρεαλιστική ελπίδα και από την άλλη πλευρά, περιπέτειες.

Ειδικότερα, έθεσε την ανάπτυξη τροφοδοτούμενη από παραγωγικές επενδύσεις ως προτεραιότητα για μια ενδεχόμενη επόμενη τετραετία της ΝΔ.

Σκιαγραφώντας το όρομά του για την επόμενη τετραετία, προέταξε υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης, στήριξη του διαθέσιμου εισοδήματος, ένα κράτος που μπορεί να κάνει άλματα στην Τεχνητή Νοημοσύνη, έμφαση στις κοινωνικές δομές, συνέχιση της δουλειάς στην Υγεία και στην Παιδεία και ασφάλεια.

Σημείωσε ότι δεν υπάρξει εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης, αλλά ούτε κοινοβουλευτικής συνεργασίας που να μπορεί να αποτελεί εναλλακτική πρόταση στην κυβέρνηση. «Εδώ τσακώνονται τα κόμματα της αντιπολίτευσης, αντί να κοιτάξουμε πώς θα προσελκύσουμε καινούργιους ανθρώπους στην πολιτική, η συζήτηση στην αντιπολίτευση είναι ποιος πήγε από το ένα κόμμα στο άλλο και πώς θα ανακυκλωθούν στελέχη που παραπέμπουν σε πολιτικούς γυρολόγους παρά σε στελέχη που έχουν όραμα για τη χώρα» επισήμανε.

Ο πρωθυπουργός συμμετείχε σε συζήτηση με τον Νικόλαο Καραμούζη, πρόεδρο της Grant Thornton Consulting στην Ελλάδα, και τον Βασίλη Καζά, διευθύνοντα σύμβουλο της Grant Thornton Ελλάδας, στο πλαίσιο του συνεδρίου «Future Unfold: Connected Intelligence – The Future Advantage», που διοργάνωσε η Grant Thornton Ελλάδας, στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών

Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε στον απολογισμό των τελευταίων επτάμισι ετών, υπογραμμίζοντας ότι, παρά τις διαδοχικές κρίσεις, η κυβέρνηση έχει πετύχει σημαντικά αποτελέσματα, τα οποία, όπως είπε, πρέπει να έχουν συνέχεια.

«Πράγματι πετύχαμε πολλά. Αλλά προφανώς, η διαδρομή αυτή πρέπει να έχει και συνέπεια και συνέχεια», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έθεσε ως κεντρικό στόχο τη μετάβαση σε ένα νέο παραγωγικό υπόδειγμα.

«Εφόσον μας εμπιστευτούν οι πολίτες για μία τρίτη τετραετία στις εκλογές του '27, διαμορφώνουμε ένα πολύ ξεκάθαρο σχέδιο για το πού θέλουμε να είναι η Ελλάδα το 2030», σημείωσε.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στις αλλαγές που συντελούνται διεθνώς, με αιχμή την τεχνητή νοημοσύνη, επισημαίνοντας ότι το οικονομικό και τεχνολογικό περιβάλλον του 2027 διαφέρει ριζικά από εκείνο του 2019.

«Το 2019 κανείς σχεδόν δεν μιλούσε για τεχνητή νοημοσύνη. Σήμερα ξέρουμε ότι έχουμε να αντιμετωπίσουμε μια πρόκληση που αλλάζει τα πάντα», υπογράμμισε.

Σύμφωνα με τον πρωθυπουργό, το κρίσιμο διακύβευμα είναι η θέση που θα καταλάβει η Ελλάδα σε έναν κόσμο ο οποίος μεταβάλλεται με μεγάλη ταχύτητα, αλλά και η μετατροπή των θετικών μακροοικονομικών επιδόσεων σε απτά οφέλη για τα νοικοκυριά.

«Το πώς αυτή η αναμφισβήτητη μακροοικονομική επιτυχία θα μετατραπεί σε βελτιωμένες συνθήκες για κάθε ελληνικό νοικοκυριό, με περισσότερο διαθέσιμο εισόδημα και με ταχύτερη σύγκλιση με την Ευρώπη», ανέφερε, περιγράφοντας την κεντρική επιδίωξη του σχεδιασμού του.

«Χρειαζόμαστε ένα νέο παραγωγικό άλμα»

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έδωσε ιδιαίτερη βαρύτητα στην ανάγκη επιτάχυνσης των μεταρρυθμίσεων και ενίσχυσης της παραγωγικότητας.

«Για να γίνει αυτό χρειαζόμαστε ένα νέο παραγωγικό άλμα. Χρειαζόμαστε αυτά τα οποία κάναμε καλά μέχρι τώρα να τα κάνουμε πολύ καλύτερα. Χρειαζόμαστε να τρέξουμε με πιο γρήγορους ρυθμούς και τις μεγάλες αλλαγές στο κράτος», τόνισε.

Χρησιμοποιώντας την εικόνα ενός οικοδομήματος, υποστήριξε ότι η κυβέρνηση έχει ήδη διαμορφώσει τις προϋποθέσεις πάνω στις οποίες πρέπει να στηριχθεί η επόμενη φάση ανάπτυξης.

«Έχοντας βάλει τα θεμέλια, θα έλεγα ότι τώρα πρέπει να οικοδομήσουμε τους υπόλοιπους ορόφους αυτής της νέας Ελλάδας, όπως την οραματιζόμαστε, έχοντας την εμπειρία αλλά κι έχοντας και νέα εργαλεία στη διάθεσή μας», είπε.

«Τώρα είμαστε έτοιμοι για τη μεγάλη επενδυτική έκρηξη»

Παράλληλα, εξέφρεσε την πεποίθηση ότι τώρα είναι η χώρα είναι έτοιμη για τη μεγάλη επενδυτική έκρηξη. «Οι συνθήκες και τα κεφάλαια υπάρχουν, το χρηματιστήριο ανακτά το πραγματικό του ρόλο, επενδυτικά κίνητρα υπάρχουν», τόνισε.

Τη Δευτέρα στη Σαλαμίνα η δεύτερη Belharra «Νέαρχος»

Στο πεδίο της άμυνας, ο πρωθυπουργός προανήγγειλε την άφιξη της δεύτερης από τις τέσσερις φρεγάτες Belharra που προορίζονται για το Πολεμικό Ναυτικό.

«Έχω τη χαρά τη Δευτέρα που μας έρχεται να υποδεχθούμε στην Ελλάδα τη δεύτερη από τις τέσσερις φρεγάτες Belharra, τον ΝΕΑΡΧΟ, ο οποίος θα καταπλεύσει στον Ναύσταθμο της Σαλαμίνας», ανέφερε.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συνέδεσε την ενίσχυση των Ενόπλων Δυνάμεων με τη συνολική οικονομική ισχύ της χώρας, επισημαίνοντας ότι η αμυντική θωράκιση δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται ανεξάρτητα από τις αναπτυξιακές επιδόσεις.

«Καμία χώρα δεν μπορεί να είναι γεωπολιτικά και αμυντικά ισχυρή, αν δεν είναι και οικονομικά ισχυρή», υπογράμμισε.

Στην ίδια βάση, τόνισε ότι η διατήρηση υψηλών ρυθμών ανάπτυξης αποτελεί προϋπόθεση για τη λειτουργία ενός κοινωνικού κράτους που θα ανταποκρίνεται στις ανάγκες των πολιτών.

Ανανέωση της ΝΔ και προσέλκυση νέων ανθρώπων στην πολιτική

Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε επίσης στην ανάγκη ανανέωσης του πολιτικού προσωπικού και αξιοποίησης ανθρώπων με υψηλές δεξιότητες στη δημόσια διοίκηση.

Όπως υποστήριξε, η κυβερνητική παράταξη διαθέτει πλέον μεγαλύτερη εμπειρία σε σχέση με το 2019 και το 2023, αλλά και τη δυνατότητα να προσελκύει νέους ανθρώπους.

«Το πώς θα κάνουμε την πολιτική ελκυστική, το πώς θα μπορέσουμε να δώσουμε ευκαιρίες σε νέους ανθρώπους», αποτελεί, όπως είπε, μια από τις προσωπικές του προκλήσεις.

Στάθηκε ιδιαίτερα στη στελέχωση κρίσιμων θέσεων του κρατικού μηχανισμού, όπως εκείνες των γενικών γραμματέων, υπογραμμίζοντας την ανάγκη προσέλκυσης ικανών στελεχών.

«Το να μπορούμε να προσελκύουμε ταλέντο, όπως στις δικές σας επιχειρήσεις, στη δική σας δουλειά, είναι απολύτως κρίσιμο», ανέφερε, κάνοντας λόγο για τη σημασία της διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού (talent management).

«Το ίδιο πρέπει να μπορεί να κάνει και το κράτος, προφανώς σε πολύ μεγαλύτερη κλίμακα», πρόσθεσε.

Παράλληλα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ξεκαθάρισε ότι αντιμετωπίζει την επόμενη εκλογική αναμέτρηση χωρίς να θεωρεί δεδομένη τη νέα κυβερνητική εντολή.

«Πρέπει κάθε φορά να κερδίζουμε και πάλι την εμπιστοσύνη των πολιτών», υπογράμμισε, επισημαίνοντας ότι από αυτή την προϋπόθεση εξαρτάται η υλοποίηση του σχεδιασμού για την Ελλάδα του 2030.

Αγροτικές επιδοτήσεις: «Αναγκαία αλλά όχι ικανή συνθήκη» η σωστή κατανομή

Ξεχωριστή αναφορά έκανε ο πρωθυπουργός στον πρωτογενή τομέα, αναγνωρίζοντας ότι εξακολουθούν να υπάρχουν σημαντικές προκλήσεις.

Εξέφρασε την πεποίθηση ότι ο πρωτογενής τομέας έχει τεράστιες ευκαιρίες για τη χώρα μας.

Εστίασε ειδικότερα στην ανάγκη διαμόρφωσης ενός ορθού συστήματος κατανομής των αγροτικών ενισχύσεων, διευκρινίζοντας, ωστόσο, ότι αυτό από μόνο του δεν επαρκεί για την ουσιαστική αναβάθμιση του κλάδου.

«Ένα σωστό σύστημα κατανομής των αγροτικών επιδοτήσεων είναι αναγκαία, αλλά όχι ικανή συνθήκη για έναν αγροτικό τομέα με υψηλότερη παραγωγικότητα», επισήμανε.

Στο παρακάτω link θα μπορείτε να παρακολουθήσετε τη συζήτηση του πρωθυπουργού

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