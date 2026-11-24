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Σε απεργιακό κλοιό θα βρεθεί η χώρα την Τετάρτη 25 Νοεμβρίου, καθώς μαθητές, εκπαιδευτικοί και υπάλληλοι του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα θα δώσουν το παρών στην πανελλαδική απεργία.

Στην Αθήνα έχουν προγραμματιστεί συγκεντρώσεις σε Προπύλαια και πλατεία Κλαυθμώνος στις 10:30, αλλά και στην πλατεία Δημοτικού Θεάτρου στον Πειραιά στις 10:00.

Παράλληλα, συγκεντρώσεις έχουν προγραμματιστεί στις εξής πόλεις:

Θεσσαλονίκη 10:30, Άγαλμα Βενιζέλου

10:30, Άγαλμα Βενιζέλου Πάτρα 10:30, Εργατικό Κέντρο

10:30, Εργατικό Κέντρο Ηράκλειο 10:00, πλατεία Ελευθερίας

10:00, πλατεία Ελευθερίας Λάρισα 10:30, κεντρική πλατεία

10:30, κεντρική πλατεία Βόλος 10:30, πλατεία Ελευθερίας

10:30, πλατεία Ελευθερίας Χανιά 10:00, Δημοτική Αγορά

24ωρη απεργία της ΑΔΕΔΥ

Η ΑΔΕΔΥ κήρυξε 24ωρη πανελλαδική πανδημοσιοϋπαλληλική απεργία για την Τετάρτη, απευθύνοντας κάλεσμα μαζικής συμμετοχής προς τις εργαζόμενες και τους εργαζόμενους στο Δημόσιο.

Βασικό αντικείμενο της κινητοποίησης αποτελεί «η διεκδίκηση ουσιαστικών παρεμβάσεων και η εφαρμογή πολιτικών που θα αντιμετωπίζουν τα οξυμένα οικονομικά, εργασιακά και κοινωνικά προβλήματα».

Σύμφωνα με την ΑΔΕΔΥ, «η απεργία της 25ης Νοεμβρίου αποτελεί ένα σημαντικό σημείο αναφοράς στη συλλογική προσπάθεια για αξιοπρεπείς μισθούς, καλύτερες συνθήκες εργασίας και ισχυρές δημόσιες υπηρεσίες».

Στα βασικά αιτήματά της περιλαμβάνονται η αποκατάσταση των μισθολογικών απωλειών, η επαναφορά του 13ου και του 14ου μισθού, καθώς και η διασφάλιση αξιοπρεπών όρων διαβίωσης και εργασίας για το σύνολο των δημοσίων υπαλλήλων.

Η ΑΔΕΔΥ καλεί σε συμμετοχή σε συγκέντρωση στις 10:30 της 25ης Νοεμβρίου στην πλατεία Κλαυθμώνος.

Κινητοποιήσεις των μαθητών - Τι ισχύει για σχολεία και απουσίες

Από την πλευρά της, η Συντονιστική Επιτροπή Μαθητών Αθήνας καλεί σε μαζική συμμετοχή στο μαθητικό συλλαλητήριο που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 25 Νοεμβρίου, στις 10:30, στα Προπύλαια, ενώ καλεί τα σχολεία της χώρας να προχωρήσουν σε καταλήψεις.

«Απαιτούμε χρηματοδότηση των σχολείων μας, θέλουμε σύγχρονα κτίρια και υποδομές, ελέγχους για την ασφάλεια των σχολικών κτιρίων. Κάθε βδομάδα ένα σχολείο πλημμυρίζει και ένα ταβάνι καταρρέει! Τι περιμένουν πια; Να μας πλακώσουν εμάς τα σχολεία για να εξοικονομούν λεφτά να δίνουν εκατομμύρια σε πολέμους και εξοπλισμούς του ΝΑΤΟ δώρα και φοροαπαλλαγές σε επιχειρηματίες, σε Pizza Fan και χωριάτικα; Δε θα ανεχτούμε να χτίζουν τα κέρδη τους πάνω στα ερείπια των σχολείων μας!», αναφέρει, μεταξύ άλλων η επιτροπή σε ανακοίνωσή της.

«Γιατί θέλουμε να πάρει τώρα μέτρα η κυβέρνηση ενάντια στην ακρίβεια! Αντί να χαρίζει φόρους σε εφοπλιστές, τζάμπα πετρέλαιο σε βιομηχάνους, να πάρει μέτρα για εμάς και τις οικογένειές μας! Να μειώσει τις τιμές στα σούπερ μάρκετ και τα κυλικεία, να πάρει μέτρα για να μη μείνουν τα σχολεία μας και τα σπίτια μας χωρίς θέρμανση!

Γιατί αμέσως μετά θέλουν να παρουσιάσουν το εφιαλτικό Εθνικό Απολυτήριο δηλαδή τις Τριπλές Πανελλαδικές! Ανοίγουν πόλεμο με όλους τους μαθητές! Δε θέλουμε ζωή σκλαβιά, μια ζωή φροντιστήρια για να δίνουμε Πανελλαδικές εξετάσεις σε Α, Β και Γ ΓΕΛ για να πάρουμε ένα απολυτήριο. Δε θα πουλήσουμε τα όνειρα μας για τη ζωή στα φροντιστήρια», συνεχίζει η ανακοίνωση.

Σημειώνεται πως, καθώς δεν προβλέπεται συνολικό κλείσιμο των σχολείων, οι απουσίες των μαθητών που δεν θα προσέλθουν στις τάξεις τους θα καταγραφούν κανονικά

Συμμετοχή των εκπαιδευτικών στην απεργία

Στην απεργία της 25ης Νοεμβρίου συμμετέχουν και οι εκπαιδευτικοί, οι οποίοι διαμαρτύρονται για κενά στα σχολεία, τις συνεχείς μετακινήσεις τους από σχολείο σε σχολείο, αλλά και τις συγχωνεύσεις τμημάτων, μεταξύ άλλων.

Όπως αναφέρουν, σε σχολικές τάξεις με 25, 26 ή και περισσότερους μαθητές, μεταξύ των οποίων υπάρχουν παιδιά που χρειάζονται πρόσθετη παιδαγωγική υποστήριξη, οι συνθήκες διδασκαλίας γίνονται ολοένα δυσκολότερες.

Στο επίκεντρο των καταγγελιών βρίσκονται επίσης η υποχρηματοδότηση των σχολείων, τα προβλήματα που έχουν προκύψει μετά την κατάργηση των Σχολικών Επιτροπών και η κατάσταση των σχολικών κτιρίων.

Στο πλαίσιο της κινητοποίησης, οι εκπαιδευτικοί διεκδικούν, μεταξύ άλλων:

Γενναία αύξηση της κρατικής χρηματοδότησης για την Παιδεία.Άμεση κάλυψη όλων των εκπαιδευτικών κενών με μαζικούς μόνιμους διορισμούς.Μονιμοποίηση των αναπληρωτών.Μείωση του αριθμού μαθητών ανά τάξη και κατάργηση των συμπτύξεων τμημάτων.Ουσιαστική ενίσχυση της Ειδικής Αγωγής.Σύγχρονα και ασφαλή σχολικά κτίρια, με ολοκληρωμένους προσεισμικούς ελέγχους και έργα συντήρησης.Δωρεάν σχολικά γεύματα για όλα τα παιδιά.Αυξήσεις 20% στους μισθούς και επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού.Μέτρα αντιμετώπισης της ακρίβειας και της στεγαστικής κρίσης, με ιδιαίτερη μέριμνα για νεοδιόριστους και αναπληρωτές.Τερματισμό των πειθαρχικών διώξεων εκπαιδευτικών για τη συμμετοχή τους σε συνδικαλιστικές κινητοποιήσεις.

Ποιοι άλλοι κλάδοι συμμετέχουν

Την ίδια στιγμή, 28 Εργατικά Κέντρα, 13 Ομοσπονδίες και εκατοντάδες συνδικαλιστικές οργανώσεις θα συμμετάσχουν στην απεργία.

Μεταξύ αυτών βρίσκονται οι Ομοσπονδίες Οικοδόμων, Ιδιωτικών Υπαλλήλων, Γάλακτος – Τροφίμων – Ποτών, Λογιστών, Φαρμάκου και Τύπου – Χάρτου.

Απεργιακή απόφαση για τις 25 Νοεμβρίου πήρε και η Πανελλήνια Ένωση Μηχανικών ΕΜπορικού Ναυτικού (ΠΕΜΕΝ) για όλες τις κατηγορίες των πλοίων.

Στο κάλεσμά της σημειώνει: «Παίρνουμε τη σκυτάλη από τη συγκλονιστική και ιστορική απεργιακή μάχη στις 30 Οκτώβρη, που λιμενεργάτες, ναυτεργάτες, μεταλλεργάτες και εργαζόμενοι όλων των κλάδων, σε 113 λιμάνια, σε 21 χώρες, σε 5 ηπείρους, έκαναν σάρκα και οστά τη διεθνιστική αλληλεγγύη και έστειλαν το μήνυμα που ακούστηκε δυνατά από άκρη σε άκρη του πλανήτη: Δεν δουλεύουμε για τον πόλεμο». Παράλληλα καλεί όλα τα ναυτεργατικά σωματεία αλλά και την ΠΝΟ να προκηρύξουν απεργία. «Να σημάνει γενικός ξεσηκωμός! Να νεκρώσουν οι χώροι δουλειάς, να μη γυρίσει προπέλα, να πλημμυρίσουν οι δρόμοι».

Κανονικά οι πτήσεις

Την 24ωρη απεργία της ΑΔΕΔΥ της 25ης Νοεμβρίου, στηρίζει και η Ομοσπονδία Συλλόγων Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (ΟΣΥΠΑ).

Ωστόσο, η απόφαση συμμετοχής στην απεργία κρίθηκε παράνομη και έτσι όλες οι πτήσεις θα πραγματοποιηθούν κανονικά.

Πώς θα κινηθούν μετρό, ηλεκτρικός και τραμ

Σημειώνεται πως τα δρομολόγια λεωφορείων και τρόλεϊ θα πραγματοποιηθούν κανονικά, όπως και τα δρομολόγια του προαστιακού. Παρόλα αυτά, τα μέσα σταθερής τροχιάς συμμετέχουν στην απεργία της 25ης Νοεμβρίου, πραγματοποιώντας στάσεις εργασίας.

Συγκεκριμένα, οι γραμμές 1, 2 και 3 του μετρό και το τραμ θα λειτουργήσουν από τις 09:00 έως τις 18:00.

Κατά το παραπάνω χρονικό διάστημα θα εκτελούνται και τα δρομολόγια του μετρό προς και από το αεροδρόμιο.

Σύμφωνα με ενημέρωση της ΣΤΑΣΥ, τα δρομολόγια αναλυτικά έχουν ως εξής:

Γραμμή 1 μετρό (ΗΣΑΠ): Οι σταθμοί θα ανοίξουν στις 09:00 και οι τελευταίοι συρμοί θα αναχωρήσουν:

Από Κηφισιά και Πειραιά στις 17:35,

από Μοναστηράκι προς Κηφισιά στις 17:51 και προς Πειραιά στις 18:09,

από Ομόνοια προς Κηφισιά στις 17:54 και προς Πειραιά στις 18:07,

από Αττική προς Κηφισιά στις 17:59 και προς Πειραιά στις 18:02.

Γραμμές 2 και 3 του μετρό: Οι σταθμοί θα ανοίξουν στις 09:00 και οι τελευταίοι συρμοί θα αναχωρήσουν:

Από Σύνταγμα προς όλες τις κατευθύνσεις στις 18:00,

από Ανθούπολη προς Ελληνικό στις 17:47,

από Ελληνικό προς Ανθούπολη στις 17:44,

από Δημοτικό Θέατρο προς Δ. Πλακεντίας στις 17:36,

από Δ. Πλακεντίας προς Δημοτικό Θέατρο στις 17:43,

από αεροδρόμιο προς Δημοτικό Θέατρο στις 16:58,

από Δημοτικό Θέατρο προς αεροδρόμιο στις 16:54.

Τραμ γραμμή 6

Σύνταγμα: Ο πρώτος συρμός προς Πικροδάφνη θα αναχωρήσει στις 10:04 και ο τελευταίος στις 17:08.

Πικροδάφνη: Ο πρώτος συρμός προς Σύνταγμα θα αναχωρήσει στις 09:15 και ο τελευταίος προς Σύνταγμα στις 16:18 και προς Ν. Κόσμο στις 16:34.

Τραμ Γραμμή 7:

Ασκληπιείο Βούλας: Ο πρώτος συρμός προς Ακτή Ποσειδώνος θα αναχωρήσει στις 09:31 και ο τελευταίος προς Ακτή Ποσειδώνος στις 16:07 και προς ΣΕΦ στις 16:31.

Ακτή Ποσειδώνος: Ο πρώτος συρμός προς Ασκληπιείο Βούλας θα αναχωρήσει στις 10:05 και ο τελευταίος προς Ασκληπιείο Βούλας στις 16:41 και προς 2η Αγίου Κοσμά στις 17:12.

ΣΕΦ: Ο πρώτος συρμός προς Ασκληπιείο Βούλας θα αναχωρήσει στις 09:51.

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