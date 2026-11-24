Ο Τουρκοκύπριος ηγέτης Τουφάν Ερχιουρμάν και ο Ελληνοκύπριος ηγέτης Νίκος Χριστοδουλίδης συναντήθηκαν σήμερα υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών, στην προστατευόμενη περιοχή των Ηνωμένων Εθνών. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε θετικό κλίμα.

Οι ηγέτες επαναβεβαίωσαν την ετοιμότητά τους να συναντηθούν με τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών και η συνάντηση να πραγματοποιηθεί το συντομότερο δυνατό. Συνέχισαν τις συζητήσεις τους σχετικά με τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης, τη μεθοδολογία και την ουσία.

Ανασκόπησαν την πρόοδο των μέτρων οικοδόμησης εμπιστοσύνης που συμφωνήθηκαν κατά την προηγούμενη συνάντησή τους και συζήτησαν, στο πλαίσιο αυτό, την ταχεία εφαρμογή τους, συμπεριλαμβανομένου του ανοίγματος των δύο ήδη συμφωνηθέντων σημείων διέλευσης.

Συνέχισαν επίσης τη συζήτηση για το άνοιγμα πρόσθετων σημείων διέλευσης και άλλα συναφή ζητήματα που εκκρεμούν.

Συμφώνησαν, επίσης, επί του κειμένου του μηχανισμού ταχείας ανταπόκρισης σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, για τον οποίο είχαν καταλήξει σε κατ’ αρχήν συμφωνία κατά την προηγούμενη συνάντησή τους.

Οι ηγέτες ενέκριναν επίσης το πρόγραμμα «EduBites» της Τεχνικής Επιτροπής για την Εκπαίδευση και το κοινό πρόγραμμα «Πράσινη Κύπρος: Φωνές για ένα βιώσιμο μέλλον» των Τεχνικών Επιτροπών για την Εκπαίδευση και το Περιβάλλον.

Επαναβεβαίωσαν τη συμφωνία τους για την κατάρτιση σχεδίου τέλεσης θρησκευτικών λειτουργιών σε ολόκληρο το νησί, για μια αρχική περίοδο έξι μηνών, η οποία θα ανανεωθεί. Οι ηγέτες χαιρέτισαν την πρόσφατη διεύρυνση των περιοχών εκσκαφών στο πλαίσιο των εργασιών της Διερευνητικής Επιτροπής για τους Αγνοουμένους (ΔΕΑ).