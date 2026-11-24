Κυπριακό: Νέο βήμα στη Λευκωσία – Τι συμφώνησαν Χριστοδουλίδης–Ερχιουρμάν
Ξαναπιάνουν το νήμα οι δύο ηγέτες
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Σε θετικό κλίμα και με συμφωνίες για την προώθηση Μέτρων Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης ολοκληρώθηκε στη Λευκωσία, υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών, η συνάντηση του προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκου Χριστοδουλίδη, με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη, Τουφάν Ερχιουρμάν.
Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΟΗΕ, όπως μεταδίδει το sigmalive, οι δύο ηγέτες επαναβεβαίωσαν την ετοιμότητά τους για συνάντηση με τον Αντόνιο Γκουτέρες το συντομότερο δυνατό, συζήτησαν την επίσπευση της εφαρμογής των Μέτρων Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης, περιλαμβανομένου του ανοίγματος των δύο ήδη συμφωνηθέντων σημείων διέλευσης, και συνέχισαν τις συζητήσεις για νέα οδοφράγματα.
Παράλληλα, συμφώνησαν επί του κειμένου του μηχανισμού ταχείας ανταπόκρισης σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, ενέκριναν εκπαιδευτικές και περιβαλλοντικές δράσεις, επαναβεβαίωσαν τη συμφωνία τους για τέλεση θρησκευτικών λειτουργιών σε ολόκληρο το νησί και χαιρέτισαν τη διεύρυνση των περιοχών εκσκαφών για εντοπισμό αγνοουμένων.
Η ανακοίνωση του ΟΗΕ
Ο Τουρκοκύπριος ηγέτης Τουφάν Ερχιουρμάν και ο Ελληνοκύπριος ηγέτης Νίκος Χριστοδουλίδης συναντήθηκαν σήμερα υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών, στην προστατευόμενη περιοχή των Ηνωμένων Εθνών. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε θετικό κλίμα.
Οι ηγέτες επαναβεβαίωσαν την ετοιμότητά τους να συναντηθούν με τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών και η συνάντηση να πραγματοποιηθεί το συντομότερο δυνατό. Συνέχισαν τις συζητήσεις τους σχετικά με τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης, τη μεθοδολογία και την ουσία.
Ανασκόπησαν την πρόοδο των μέτρων οικοδόμησης εμπιστοσύνης που συμφωνήθηκαν κατά την προηγούμενη συνάντησή τους και συζήτησαν, στο πλαίσιο αυτό, την ταχεία εφαρμογή τους, συμπεριλαμβανομένου του ανοίγματος των δύο ήδη συμφωνηθέντων σημείων διέλευσης.
Συνέχισαν επίσης τη συζήτηση για το άνοιγμα πρόσθετων σημείων διέλευσης και άλλα συναφή ζητήματα που εκκρεμούν.
Συμφώνησαν, επίσης, επί του κειμένου του μηχανισμού ταχείας ανταπόκρισης σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, για τον οποίο είχαν καταλήξει σε κατ’ αρχήν συμφωνία κατά την προηγούμενη συνάντησή τους.
Οι ηγέτες ενέκριναν επίσης το πρόγραμμα «EduBites» της Τεχνικής Επιτροπής για την Εκπαίδευση και το κοινό πρόγραμμα «Πράσινη Κύπρος: Φωνές για ένα βιώσιμο μέλλον» των Τεχνικών Επιτροπών για την Εκπαίδευση και το Περιβάλλον.
Επαναβεβαίωσαν τη συμφωνία τους για την κατάρτιση σχεδίου τέλεσης θρησκευτικών λειτουργιών σε ολόκληρο το νησί, για μια αρχική περίοδο έξι μηνών, η οποία θα ανανεωθεί. Οι ηγέτες χαιρέτισαν την πρόσφατη διεύρυνση των περιοχών εκσκαφών στο πλαίσιο των εργασιών της Διερευνητικής Επιτροπής για τους Αγνοουμένους (ΔΕΑ).