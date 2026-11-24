Snapshot Τα Μετρό, Ηλεκτρικός και Τραμ θα λειτουργήσουν μόνο από τις 09:00 έως τις 18:00 λόγω στάσεων εργασίας.

Τα πλοία θα παραμείνουν δεμένα στα λιμάνια, καθώς η Πανελλήνια Ένωση Μηχανικών Εμπορικού Ναυτικού έχει κηρύξει απεργία.

Τα σχολεία δεν θα κλείσουν υποχρεωτικά, αλλά η λειτουργία τους θα εξαρτηθεί από τη συμμετοχή των εκπαιδευτικών στην απεργία.

Η ΑΔΕΔΥ έχει κηρύξει 24ωρη πανδημοσιοϋπαλληλική απεργία, ενώ σημαντική συμμετοχή υπάρχει και από τον ιδιωτικό τομέα.

Οι συγκεντρώσεις στην Αθήνα θα γίνουν στις 10:30 στην Πλατεία Κλαυθμώνος και στα Προπύλαια, προκαλώντας κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο. Snapshot powered by AI

Σε ρυθμούς γενικής απεργίας θα κινηθεί η χώρα αύριο, Τετάρτη 25 Νοεμβρίου, καθώς χιλιάδες εργαζόμενοι σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, στα μέσα μεταφοράς, στην εκπαίδευση και στα πλοία κατεβάζουν ρολά, διεκδικώντας ουσιαστικά μέτρα κατά της ακρίβειας, αυξήσεις στους μισθούς και ενίσχυση των δημόσιων υποδομών.

Μεγάλες αλλαγές αναμένονται στις μετακινήσεις των πολιτών στην Αττική, ενώ καθοριστικές θα είναι οι επόμενες ώρες και για τη λειτουργία των λεωφορείων και των τρόλεϊ.

Πώς θα λειτουργήσουν τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς στην Αττική

Σημαντικές αλλαγές θα υπάρξουν για το επιβατικό κοινό της πρωτεύουσας, καθώς τα σωματεία των εργαζομένων στα μέσα σταθερής τροχιάς έχουν ήδη ανακοινώσει στάσεις εργασίας:

Μετρό, Ηλεκτρικός (ΗΣΑΠ) και Τραμ: Οι συρμοί θα κινηθούν μόνο από τις 09:00 το πρωί έως τις 18:00 το απόγευμα , προκειμένου να διευκολυνθεί η προσέλευση και η αποχώρηση των απεργών και των διαδηλωτών από τα συλλαλητήρια. Αυτό σημαίνει ότι τα μέσα σταθερής τροχιάς θα παραμείνουν ακινητοποιημένα από την έναρξη της βάρδιας έως τις 09:00 και από τις 18:00 έως τη λήξη της βάρδιας .

Οι συρμοί θα κινηθούν , προκειμένου να διευκολυνθεί η προσέλευση και η αποχώρηση των απεργών και των διαδηλωτών από τα συλλαλητήρια. Αυτό σημαίνει ότι τα μέσα σταθερής τροχιάς θα παραμείνουν ακινητοποιημένα και . Λεωφορεία και Τρόλεϊ: Μέχρι στιγμής, τα σωματεία εργαζομένων σε ΟΣΥ (λεωφορεία και τρόλεϊ) δεν έχουν ανακοινώσει την οριστική τους απόφαση -αν δηλαδή θα προχωρήσουν σε 24ωρη απεργία ή αν θα ακολουθήσουν το μοντέλο των στάσεων εργασίας. Αναμένονται νεότερες ανακοινώσεις εντός της ημέρας.

Μέχρι στιγμής, τα σωματεία εργαζομένων σε ΟΣΥ (λεωφορεία και τρόλεϊ) δεν έχουν ανακοινώσει την οριστική τους απόφαση -αν δηλαδή θα προχωρήσουν σε 24ωρη απεργία ή αν θα ακολουθήσουν το μοντέλο των στάσεων εργασίας. Αναμένονται νεότερες ανακοινώσεις εντός της ημέρας. Πλοία: Δεμένα στα λιμάνια αναμένεται να μείνουν τα πλοία, καθώς απεργιακή απόφαση για τις 25 Νοεμβρίου έλαβε η Πανελλήνια Ένωση Μηχανικών Εμπορικού Ναυτικού (ΠΕΜΕΝ) για όλες τις κατηγορίες πλοίων, απευθύνοντας κάλεσμα συμμετοχής σε όλα τα ναυτεργατικά σωματεία και την ΠΝΟ.

Τι θα γίνει με τα σχολεία – Τι ισχύει για τις απουσίες

Στην απεργιακή κινητοποίηση της 25ης Νοεμβρίου συμμετέχουν ενεργά τόσο οι εκπαιδευτικοί (μέσω των ομοσπονδιών τους) όσο και οι μαθητές:

Λειτουργία σχολείων: Τα σχολεία της χώρας δεν προβλέπεται να κλείσουν γενικά με απόφαση του υπουργείου. Η λειτουργία κάθε σχολικής μονάδας θα εξαρτηθεί στην πράξη από το ποιοι και πόσοι εκπαιδευτικοί θα συμμετάσχουν στην απεργία.

Τα σχολεία της χώρας με απόφαση του υπουργείου. Η λειτουργία κάθε σχολικής μονάδας θα εξαρτηθεί στην πράξη από το ποιοι και πόσοι εκπαιδευτικοί θα συμμετάσχουν στην απεργία. Απουσίες μαθητών: Οι απουσίες των μαθητών που δεν θα προσέλθουν στις τάξεις τους θα καταγραφούν κανονικά .

Οι απουσίες των μαθητών που δεν θα προσέλθουν στις τάξεις τους . Κινητοποιήσεις μαθητών: Από την πλευρά της, η Συντονιστική Επιτροπή Μαθητών Αθήνας καλεί σε μαζική συμμετοχή στο μαθητικό συλλαλητήριο στα Προπύλαια (10:30), καθώς και σε καταλήψεις σχολείων, διαμαρτυρόμενη για τα κτιριακά προβλήματα στα σχολεία, την ακρίβεια και τις αλλαγές που σχεδιάζονται για το Εθνικό Απολυτήριο.

Αεροπλάνα: Στην απεργία και η ΟΣΥΠΑ

Στην 24ωρη απεργιακή κινητοποίηση θα συμμετάσχει και η Ομοσπονδία Συλλόγων Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (ΟΣΥΠΑ).

Η σχετική απόφαση ελήφθη ομόφωνα από το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας. Η απεργία θα αρχίσει στις 00:00 της Τετάρτης 25 Νοεμβρίου και θα ολοκληρωθεί στις 23:59 της ίδιας ημέρας.

Στην ανακοίνωσή της, η ΟΣΥΠΑ επισημαίνει μια σειρά από προβλήματα που αντιμετωπίζει η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται οι ελλείψεις σε προσωπικό, οι καθυστερήσεις στις προσλήψεις, η περιορισμένη διαθεσιμότητα ανταλλακτικών για τη συντήρηση κρίσιμων συστημάτων, αλλά και οι καθυστερήσεις στην καταβολή αποδοχών.

Ποιες πτήσεις θα εξυπηρετούνται

Η Ομοσπονδία διευκρινίζει ότι κατά τη διάρκεια της απεργίας θα υπάρχει το απαραίτητο προσωπικό ασφαλείας. Αυτό θα ξεπερνά το ένα τρίτο του συνολικού αριθμού των εργαζομένων και θα μπορεί να εξυπηρετήσει το ένα τρίτο του συνηθισμένου έργου.

Συγκεκριμένα, προβλέπεται να πραγματοποιούνται:

Όλες οι πτήσεις που διέρχονται από τον εναέριο χώρο του FIR Αθηνών.

Οι πτήσεις VIP.

Οι πτήσεις της Πολεμικής Αεροπορίας για επιχειρησιακές ανάγκες και προγραμματισμένες ασκήσεις.

Πτήσεις αεροσκαφών που αντιμετωπίζουν έκτακτες ή ασυνήθιστες καταστάσεις, καθώς και όσων βρίσκονται σε κατάσταση ανάγκης.

Αεροδιακομιδές, πτήσεις μεταφοράς ανθρωπιστικής βοήθειας και αποστολές έρευνας και διάσωσης.

Ωστόσο, στην ανακοίνωση δεν γίνεται σαφές εάν και σε ποιον βαθμό θα επηρεαστούν οι προγραμματισμένες εμπορικές πτήσεις επιβατών, ούτε εάν θα υπάρξουν ακυρώσεις ή καθυστερήσεις.

Για τον λόγο αυτό, όσοι πρόκειται να ταξιδέψουν αεροπορικώς στις 25 Νοεμβρίου θα πρέπει να επικοινωνήσουν με την αεροπορική εταιρεία τους, ώστε να επιβεβαιώσουν ότι η πτήση τους θα πραγματοποιηθεί, πριν αναχωρήσουν για το αεροδρόμιο.

Δημόσιος και ιδιωτικός τομέας: Ποιοι συμμετέχουν

Η κινητοποίηση της Τετάρτης έχει πανελλαδικό χαρακτήρα και καλύπτει ένα ευρύ φάσμα εργαζομένων:

Δημόσιο (ΑΔΕΔΥ): Η ΑΔΕΔΥ έχει κηρύξει 24ωρη πανελλαδική πανδημοσιοϋπαλληλική απεργία, καλώντας σε μαζική συμμετοχή όλους τους εργαζόμενους στον δημόσιο τομέα, στα νοσοκομεία και στις δημόσιες υπηρεσίες.

Ιδιωτικός τομέας: Το «παρών» στην απεργία δίνουν 26 Εργατικά Κέντρα, 12 Ομοσπονδίες και εκατοντάδες πρωτοβάθμια σωματεία. Μεταξύ άλλων συμμετέχουν οι Ομοσπονδίες:

Οικοδόμων

Ιδιωτικών Υπαλλήλων

Γάλακτος – Τροφίμων – Ποτών

Λογιστών

Φαρμάκου

Τύπου – Χάρτου

Τα βασικά αιτήματα των εργαζομένων και των εκπαιδευτικών

Οι συνδικαλιστικές οργανώσεις, τα σωματεία των ΜΜΜ και οι εκπαιδευτικοί θέτουν στο επίκεντρο της απεργίας την ακρίβεια, τους μισθούς και την υποχρηματοδότηση της Υγείας και της Παιδείας. Συγκεκριμένα, διεκδικούν:

Μισθοί & Επιδόματα: Ουσιαστικές αυξήσεις στους μισθούς (οι εκπαιδευτικοί ζητούν 20%), επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού στο Δημόσιο και αναγνώριση της προϋπηρεσίας.

Ουσιαστικές αυξήσεις στους μισθούς (οι εκπαιδευτικοί ζητούν 20%), επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού στο Δημόσιο και αναγνώριση της προϋπηρεσίας. Αντιμετώπιση της ακρίβειας: Μείωση και πλαφόν στις τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος και των καυσίμων, μείωση του ΦΠΑ στα είδη πρώτης ανάγκης και μέτρα για τη στεγαστική κρίση.

Μείωση και πλαφόν στις τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος και των καυσίμων, μείωση του ΦΠΑ στα είδη πρώτης ανάγκης και μέτρα για τη στεγαστική κρίση. Προσλήψεις: Μαζικές προσλήψεις μόνιμου προσωπικού με πλήρη δικαιώματα σε μεταφορές, υγεία και εκπαίδευση, καθώς και μονιμοποίηση των αναπληρωτών εκπαιδευτικών.

Μαζικές προσλήψεις μόνιμου προσωπικού με πλήρη δικαιώματα σε μεταφορές, υγεία και εκπαίδευση, καθώς και μονιμοποίηση των αναπληρωτών εκπαιδευτικών. Παιδεία: Αύξηση της κρατικής χρηματοδότησης, μείωση του αριθμού μαθητών ανά τάξη, κατάργηση των συγχωνεύσεων τμημάτων, ουσιαστική ενίσχυση της Ειδικής Αγωγής και ασφαλή σχολικά κτίρια με προσεισμικούς ελέγχους.

Πού και τι ώρα θα γίνουν οι συγκεντρώσεις στην Αθήνα

Λόγω των κινητοποιήσεων αναμένονται κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και κλειστοί δρόμοι στο κέντρο της Αθήνας από το πρωί της Τετάρτης:

10:30 – Πλατεία Κλαυθμώνος: Συγκέντρωση της ΑΔΕΔΥ και σωματείων του δημόσιου τομέα.

Συγκέντρωση της ΑΔΕΔΥ και σωματείων του δημόσιου τομέα. 10:30 – Προπύλαια: Συγκέντρωση εργατικών κέντρων, ομοσπονδιών, σωματείων και μαθητών.

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