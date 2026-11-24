Snapshot Σπείρα διέπραξε 23 κλοπές σε 13 ημέρες σε περιοχές Θεσσαλονίκης, Κιλκίς, Πέλλας και Ημαθίας.

Δύο ανήλικοι Ρομά ηλικίας 15 και 17 ετών ταυτοποιήθηκαν ως μέλη της σπείρας.

Η συμμορία διέπραξε 18 διαρρήξεις καταστημάτων, 4 κλοπές τροχοφόρων και 1 κλοπή από όχημα, με συνολικές ζημιές ύψους 15.650 ευρώ.

Σε βάρος των δύο ανηλίκων σχηματίστηκε δικογραφία για εγκληματική οργάνωση, διακεκριμένες κλοπές και φθορά ξένης ιδιοκτησίας.

Οι έρευνες συνεχίζονται για την ταυτοποίηση των υπολοίπων μελών της σπείρας. Snapshot powered by AI

Συνολικά 23 κλοπές διέπραξε σπείρα μέσα σε διάστημα 13 ημερών σε περιοχές της Θεσσαλονίκης, του Κιλκίς, της Πέλλας και της Ημαθίας. Δύο ανήλικοι Ρομά ηλικίας 15 και 17 ετών ταυτοποιήθηκαν ως μέλη της σπείρας, μετά από έρευνες αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χαλκηδόνος

Όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα, οι δύο ανήλικοι, ενώθηκαν σε απροσδιόριστο χρόνο και συνέστησαν από κοινού με άλλα άτομα εγκληματική οργάνωση με σκοπό τη διάπραξη κλοπών οχημάτων και καταστημάτων.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, κατά το χρονικό διάστημα από 24-10-2026 έως 05-11-2026 στις ευρύτερες περιοχές των Δήμων Χαλκηδόνος, Παιονίας Κιλκίς, Δήμου Πέλλας, Αλεξάνδρειας και Βέροιας Ημαθίας, τα μέλη της συμμορίας διέπραξαν 23 περιπτώσεις διακεκριμένων κλοπών (18 περιπτώσεις διαρρήξεων καταστημάτων , 4 κλοπές τροχοφόρων και 1 περίπτωση κλοπής από το εσωτερικό οχήματος), αφαιρώντας το συνολικό χρηματικό ποσό των 8.400 ευρώ και αντικείμενα και οχήματα συνολικής χρηματικής αξίας 7.250 ευρώ.

Σε βάρος των δύο ανηλίκων που ταυτοποιήθηκαν σχηματίσθηκε δικογραφία για «Εγκληματική οργάνωση», «Διακεκριμένες περιπτώσεις κλοπής» και «Φθορά ξένης ιδιοκτησίας». Οι έρευνες των Αρχών συνεχίζονται προκειμένου να ταυτοποιηθούν και τα υπόλοιπα μέρη της σπείρας.

Η σχετική δικογραφία υποβλήθηκε στις αρμόδιες δικαστικές αρχές.