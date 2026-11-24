Snapshot Συνελήφθησαν δύο νεαροί ως ύποπτοι για τη μαζική επίθεση 50 ατόμων σε παρέα στον Βόλο, μετά από αναγνώριση από 19χρονο θύμα.

Η επίθεση πραγματοποιήθηκε το βράδυ του Σαββάτου, όταν οι δράστες επιτέθηκαν με καδρόνια και στυλιάρια σε ομάδα 10 ατόμων σε πάρκο.

Τέσσερις νεαροί τραυματίστηκαν σοβαρά, με δύο να μεταφέρονται στο νοσοκομείο και έναν να βρέθηκε λιπόθυμος.

Σε βάρος των συλληφθέντων και αγνώστων έχει σχηματιστεί δικογραφία για επικίνδυνη σωματική βλάβη, σωματική βλάβη, καθώς και παραβάσεις σχετικές με ναρκωτικά και όπλα.

Η αστυνομία συνεχίζει τις έρευνες για τον εντοπισμό των υπολοίπων δραστών. Snapshot powered by AI

Συνελήφθησαν δύο από τους δράστες της μαζικής συμπλοκής περίπου 50 ατόμων που σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου 21/11, στον Βόλο.

Τα δύο άτομα φέρεται να αναγνωρίστηκαν από έναν 19χρονο θύμα της επίθεσης, όπως αναφέρουν τα gegonota.news.gr, ο οποίος είχε συλληφθεί μαζί με έναν ανήλικο, αλλά αφέθηκαν ελεύθεροι από τον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Βόλου.

Μάλιστα, στους δύο συλληφθέντες πραγματοποιήθηκε έλεγχος στα σπίτια τους, ενώ ανοιχτή παραμένει η έρευνα της Αστυνομίας προκειμένου να εντοπιστούν και οι υπόλοιποι δράστες. Σε βάρος τους αλλά και αγνώστων, κατά περίπτωση, έχει σχηματιστεί δικογραφία για επικίνδυνη σωματική βλάβη, σωματική βλάβη και παράβαση των νομοθεσιών περί ναρκωτικών και περί όπλων.

Πώς έγινε η συμπλοκή

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο 19χρονος βρισκόταν με παρέα σε καφετέρια του Βόλου το απόγευμα του Σαββάτου, όταν λογομάχησαν με άλλα άτομα.

Το βράδυ της ίδιας μέρας, ενώ ήταν με παρέα 10 ατόμων σε πάρκο, δέχθηκαν «καταδρομική» επίθεση από 50 νεαρούς, οι οποίοι κρατώντας καδρόνια και στυλιάρια άρχισαν να χτυπούν αδιακρίτως όποιον έβρισκαν μπροστά τους.

Τουλάχιστον τέσσερις νεαροί έπεσαν κάτω από τα χτυπήματα που δέχθηκαν στο κεφάλι και το σώμα τους, ενώ οι υπόλοιποι προσπάθησαν να γλιτώσουν τρέχοντας στους δρόμους της περιοχής.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, δυο άτομα μεταφέρθηκαν στο Νοσοκομείο του Βόλου, ενώ ένας νεαρός βρέθηκε σε λιπόθυμη κατάσταση.

Ο 19χρονος ανέφερε ότι είχε δεχθεί και απειλητικά μηνύματα.

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