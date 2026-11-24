Νέα Ιωνία: Έκρηξη σε καφετέρια – Ολική καταστροφή, στο σημείο το ΤΕΕΜ
Η έκρηξη σημειώθηκε στην οδό Σινώπης και άμεσα στο σημείο βρέθηκε η Αστυνομία και κλιμάκιο του ΤΕΕΜ
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- Έκρηξη σε καφετέρια στη Νέα Ιωνία προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές στο κατάστημα και σε γειτονικά μαγαζιά.
- Η έκρηξη συνέβη στην οδό Σινώπης τα ξημερώματα της Τρίτης, 24 Νοεμβρίου.
- Στο σημείο έσπευσαν η Αστυνομία και το κλιμάκιο ΤΕΕΜ, που απέκλεισαν τον χώρο.
- Περίπου έναν χρόνο πριν, στην ίδια καφετέρια είχε συμβεί επεισόδιο με πυροβολισμούς.
Έκρηξη σημειώθηκε τα ξημερώματα της Τρίτης (24/11) σε καφέ στη Νέα Ιωνία, από την οποία προκλήθηκαν εκτεταμένες ζημιές στο κατάστημα και σε παρακείμενα μαγαζιά.
Η έκρηξη σημειώθηκε στην οδό Σινώπης και άμεσα στο σημείο βρέθηκε η Αστυνομία και κλιμάκιο του ΤΕΕΜ, αποκλείωντας τον χώρο.
Σύμφωνα με πληροφορίες, στην ίδια καφετέρια πριν από περίπου έναν χρόνο είχε σημειωθεί επεισόδιο με πυροβολισμούς.
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