Snapshot Έκρηξη σε καφετέρια στη Νέα Ιωνία προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές στο κατάστημα και σε γειτονικά μαγαζιά.

Η έκρηξη συνέβη στην οδό Σινώπης τα ξημερώματα της Τρίτης, 24 Νοεμβρίου.

Στο σημείο έσπευσαν η Αστυνομία και το κλιμάκιο ΤΕΕΜ, που απέκλεισαν τον χώρο.

Περίπου έναν χρόνο πριν, στην ίδια καφετέρια είχε συμβεί επεισόδιο με πυροβολισμούς. Snapshot powered by AI

Έκρηξη σημειώθηκε τα ξημερώματα της Τρίτης (24/11) σε καφέ στη Νέα Ιωνία, από την οποία προκλήθηκαν εκτεταμένες ζημιές στο κατάστημα και σε παρακείμενα μαγαζιά.

Η έκρηξη σημειώθηκε στην οδό Σινώπης και άμεσα στο σημείο βρέθηκε η Αστυνομία και κλιμάκιο του ΤΕΕΜ, αποκλείωντας τον χώρο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στην ίδια καφετέρια πριν από περίπου έναν χρόνο είχε σημειωθεί επεισόδιο με πυροβολισμούς.