Snapshot Μία 50χρονη γυναίκα συνελήφθη μετά από καταδίωξη στη λεωφόρο Συγγρού, όπου αρνήθηκε να σταματήσει παρά τη χρήση φάρων και σειρήνων από την αστυνομία.

Η γυναίκα δηλώνει ότι δεν έχει ψυχιατρικά προβλήματα, είναι έμπειρη οδηγός και αρνείται ότι οδηγούσε με υπερβολική ταχύτητα ή έθεσε σε κίνδυνο άλλους.

Κατά τη σύλληψή της, οι αστυνομικοί έσπασαν το τζάμι του αυτοκινήτου της και της πέρασαν χειροπέδες, ενώ εκείνη κατήγγειλε σκληρή αντιμετώπιση και αρνήθηκαν να την εξετάσει ιατροδικαστής.

Η 50χρονη μεταφέρθηκε σε διάφορα αστυνομικά τμήματα και νοσηλεύτηκε στην ψυχιατρική πτέρυγα του νοσοκομείου «Ευαγγελισμός» και αργότερα στο Δρομοκαΐτειο.

Σε βάρος της σχηματίστηκε δικογραφία για απείθεια και επικίνδυνη οδήγηση, την οποία αρνείται, επισημαίνοντας την επαγγελματική της ιδιότητα ως επιστήμονας Δημόσιας Υγείας και τη σχετική ιεραρχική της ανωτερότητα. Snapshot powered by AI

Περισσότερα από δύο 24ωρα έχουν περάσει από το επεισοδιακό περιστατικό στη λεωφόρο Συγγρού, όταν αστυνομικοί καταδίωξαν και ακινητοποίησαν το αυτοκίνητο μιας 50χρονης γυναίκας, προχωρώντας στη συνέχεια στη σύλληψή της. Η ίδια, η οποία εξακολουθεί να νοσηλεύεται, αποφάσισε να μιλήσει στο Mega παρουσιάζοντας τη δική της εκδοχή για όσα συνέβησαν.

Η 50χρονη επιμένει πως δεν αντιμετωπίζει κανένα πρόβλημα ψυχικής υγείας, δηλώνει ότι είναι απολύτως καλά και απορρίπτει κάθε ενδεχόμενο να έθεσε σε κίνδυνο άλλους ανθρώπους κατά τη διάρκεια της οδήγησής της.

«Δεν έχω ψυχολογικά προβλήματα. Είμαι απολύτως υγιής. Δεν έχω φιλοξενηθεί, νοσηλευτεί ποτέ μέχρι σήμερα σε ψυχιατρική κλινική και δεν έχω πάρει ψυχοφάρμακα. Φαίνεται και από τον ιατρικό μου φάκελο. Είμαι αθώα και δεν έχω διαπράξει κανένα αδίκημα».

Παράλληλα, υποστηρίζει ότι διαθέτει μεγάλη οδηγική εμπειρία και αρνείται κατηγορηματικά ότι κινήθηκε με υπερβολική ταχύτητα στους δρόμους της Αθήνας.

«Στον δρόμο δεν είχα αναπτύξει υπερβολική ταχύτητα. Είμαι χρόνιος οδηγός και έμπειρη οδηγός».

Το περιστατικό σημειώθηκε το πρωί του περασμένου Σαββάτου και καταγράφηκε από κάμερα που είχε τοποθετημένη στο κράνος του ένας διερχόμενος μοτοσικλετιστής. Στα πλάνα αποτυπώνεται η μεγάλη αστυνομική κινητοποίηση, με τρία περιπολικά της Άμεσης Δράσης και δύο μοτοσικλέτες της ομάδας ΔΙΑΣ να εισέρχονται στη λεωφόρο Συγγρού από τους δρόμους της Νέας Σμύρνης.

Παρά τη χρήση των φάρων και των σειρήνων από τα αστυνομικά οχήματα, η οδηγός δεν σταμάτησε. Σε κάποια στιγμή, μάλιστα, περιπολικό κινήθηκε μπροστά από το αυτοκίνητό της, αναγκάζοντάς την να περιορίσει την ταχύτητά του.

Ακολούθησε η ακινητοποίηση του οχήματος, το οποίο περικυκλώθηκε από οκτώ αστυνομικούς. Οι άνδρες της ΕΛ.ΑΣ. επιχείρησαν αρχικά να ανοίξουν τις πόρτες, διαπιστώνοντας ότι ήταν κλειδωμένες. Ένας αστυνομικός χρησιμοποίησε το γκλοπ του για να σπάσει το τζάμι, ενώ λίγο αργότερα οι αστυνομικοί κατάφεραν να αποκτήσουν πρόσβαση στο εσωτερικό του αυτοκινήτου και να περάσουν χειροπέδες στην 50χρονη.

Η ίδια περιγράφει τη στιγμή της σύλληψης ως μια ιδιαίτερα σοκαριστική εμπειρία και διατυπώνει παράπονα για τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίστηκε από τους αστυνομικούς.

«Ζήτησα να περάσω από ιατροδικαστή και δεν δέχτηκαν. Μου είπαν ότι δεν μπορούν. Πώς θα μπορούσα να έχω χτυπήσει εγώ κάποιον και να έχω παρασύρει κάποιον από την στιγμή που εγώ ήμουν μέσα στο αυτοκίνητο και ο μόνος τρόπος με τον οποίο με έβγαλαν ήταν σπάζοντας το τζάμι. Μου φόρεσαν χειροπέδες όταν με έβγαλαν έξω κατευθείαν. Ήταν πάρα πολλοί. Φαίνεται και από τη φωτογραφία πόσοι ήταν. Εγώ το κατάλαβα ότι υπάρχει κάτι σε σχέση με μένα από την στιγμή που μου μπλόκαραν το αυτοκίνητο και δεν μπορούσα να προχωρήσω και μετά αμέσως μέσω της βίας μου έσπασαν το τζάμι, που είναι σοκαριστικό αυτό που έκαναν. Δεν ξέρω αν έχει ξαναγίνει κάτι τέτοιο».

Μετά την αρχική ιατρική εξέταση, η 50χρονη παρέμεινε για νοσηλεία στην ψυχιατρική πτέρυγα του νοσοκομείου «Ευαγγελισμός». Όπως περιγράφει, ακολούθησε η μεταφορά της με αστυνομικό όχημα σε διαφορετικά αστυνομικά τμήματα, προτού οδηγηθεί τελικά στο Δρομοκαΐτειο.

«Μετά με έβαλαν σε ένα άλλο αστυνομικό όχημα. Μου έκαναν σωματική έρευνα και μετά το αυτοκίνητο αυτό με πήγε σε ένα αστυνομικό τμήμα και μετά από εκεί σε άλλο αστυνομικό τμήμα και μετά με οδήγησαν στο Δρομοκαΐτειο».

Τι λέει για την καταδίωξη και τις κάμερες στη Συγγρού

Σύμφωνα με την περιγραφή της, η ίδια αντιλήφθηκε ότι την ακολουθούσαν αστυνομικοί όταν είχε ήδη φτάσει στη λεωφόρο Συγγρού. Μάλιστα, αναφέρεται και στο ζήτημα της ύπαρξης καμερών στην περιοχή, υποστηρίζοντας ότι δεν υπάρχουν καταγραφές που θα μπορούσαν να επιβεβαιώσουν την ταχύτητα με την οποία κινούνταν.

«Ρώτησα αν υπάρχουν κάμερες. Και μου είπαν ότι δεν υπάρχουν κάμερες. Δεν υπάρχουν κάμερες στη Συγγρού αυτήν την στιγμή για να βεβαιωθεί αυτό το οποίο λέω, ότι δεν έτρεχα με υπερβολική ταχύτητα».

Η σύλληψη της γυναίκας προκάλεσε έκπληξη και αναστάτωση στο οικογενειακό και φιλικό της περιβάλλον. Από την πλευρά του, ο δικηγόρος της υποστηρίζει ότι μέχρι σήμερα δεν είχε παρουσιάσει κάποιο ιστορικό προβλημάτων ψυχικής υγείας.

Η 50χρονη είχε ξεκινήσει τη διαδρομή της από τη Δάφνη και ακινητοποιήθηκε τελικά στη λεωφόρο Συγγρού. Σε βάρος της σχηματίστηκε δικογραφία για απείθεια και επικίνδυνη οδήγηση.

Κλείνοντας, η ίδια αναφέρεται στις σπουδές και την επαγγελματική της ιδιότητα, εκφράζοντας την άποψη ότι δεν στοιχειοθετείται σε βάρος της η κατηγορία της απείθειας.

«Είμαι επιστήμονας Δημόσιας Υγείας, είμαι απόφοιτη της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας και Management σε διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας. Είναι τίτλος ASPHER ο τίτλος που έχω. Είμαι ουσιαστικά ανώτερη γενικά. Και μόνο ως επιστήμονας είμαι ιεραρχικά ανώτερη και δεν μπορεί να στοιχειοθετήσει απείθεια», καταλήγει.

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