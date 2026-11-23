Snapshot Ένας 51χρονος συνελήφθη στον Ωρωπό για οδήγηση με ταχύτητα 194 χλμ/ώρα σε δρόμο όπου το όριο είναι 120 χλμ/ώρα.

Η υπέρβαση της ταχύτητας ήταν κατά 74 χλμ/ώρα, όπως καταγράφηκε από ραντάρ.

Η σύλληψη έγινε από τις Ομάδες Ελέγχου και Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων της Τροχαίας Αττικής.

Σε βάρος του 51χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση από το Β’ τμήμα τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων Π.Α.Θ.Ε. Αττικής.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα. Snapshot powered by AI

Με 194 χιλιόμετρα την ώρα, αντί για 120, έτρεχε με το ΙΧ αυτοκίνητό του ένας 51χρονος, χτες το βράδυ, επί της νέας εθνικής οδού Αθηνών – Λαμίας στην περιοχή του Ωρωπού, ο οποίος συνελήφθη από αστυνομικούς των Ομάδων Ελέγχου και Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων (Ο.Ε.Π.Τ.Α.) της διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής.

Το αυτοκίνητο καταγράφηκε να τρέχει με την παραπάνω υπερβολική ταχύτητα από ραντάρ και αργότερα εντοπίστηκε ο 51χρονος και συνελήφθη ως οδηγός του.

Σε βάρος του σχηματίσθηκε δικογραφία από το Β’ τμήμα τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων Π.Α.Θ.Ε. Αττικής για επικίνδυνη οδήγηση.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα.

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