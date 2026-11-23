Ο Τζένσεν Χουάνγκ, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Nvidia, περιμένει την έναρξη της τελετής θεμελίωσης για την επέκταση των εγκαταστάσεων παραγωγής της Coherent, στις 16 Ιουνίου 2026, στο Σέρμαν του Τέξας.

Snapshot Ο Τζένσεν Χουάνγκ επανήλθε ως CEO, πρόεδρος και μέλος του διοικητικού συμβουλίου της Nvidia.

Η απόφαση ελήφθη μετά από σειρά συζητήσεων και αξιολόγηση της ειλικρίνειας και ικανότητας του Χουάνγκ από το διοικητικό συμβούλιο.

Το διοικητικό συμβούλιο έλαβε συστάσεις από ανώτερα κυβερνητικά στελέχη των ΗΠΑ και θεωρεί ότι ο Χουάνγκ δεν αποτελεί κίνδυνο για την εθνική ασφάλεια.

Η επαναφορά του Χουάνγκ θεωρείται προς το συμφέρον των μετόχων, εργαζομένων, συνεργατών και πελατών της Nvidia. Snapshot powered by AI

Το διοικητικό συμβούλιο της Nvidia επανέφερε τον Τζένσεν Χουάνγκ στις θέσεις του διευθύνοντος συμβούλου (CEO), του προέδρου και του μέλους του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας, όπως ανέφερε σε ανακοίνωσή της τη Δευτέρα (24/11).

Στην ανακοίνωσή της, η Nvidia τονίζει πως η απόφαση ελήφθη έπειτα από «μια σειρά συζητήσεων και συναντήσεων με τον κ. Χουάνγκ, μετά τις οποίες το Διοικητικό Συμβούλιο έμεινε ικανοποιημένο όσον αφορά την ειλικρίνεια και την ικανότητα του κ. Χουάνγκ να ηγηθεί της Nvidia».

Το διοικητικό συμβούλιο δήλωσε ότι έλαβε ενημέρωση και συστάσεις από «ανώτερα κλιμάκια της κυβέρνησης των Ηνωμένων Πολιτειών» σχετικά με την απόφασή του και είναι «βέβαιο» ότι ο Χουάνγκ δεν αποτελεί κίνδυνο για την εθνική ασφάλεια.

«Το Διοικητικό Συμβούλιο πιστεύει ότι ο Τζένσεν είναι το κατάλληλο άτομο για να ηγηθεί της Nvidia και ότι η επαναφορά του είναι προς το βέλτιστο συμφέρον των μετόχων, των εργαζομένων, των συνεργατών και των πελατών μας», δήλωσε στην ανακοίνωση ο Χάρβεϊ Κ. Τζόουνς, πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου.

Διαβάστε επίσης