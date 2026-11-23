Snapshot Ο περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς ανακοίνωσε την επερχόμενη πρόταση για τη δημιουργία Μητροπολιτικού Φορέα Διαχείρισης, που θα αναλάβει τον ενιαίο σχεδιασμό και συντονισμό των υποδομών στο Λεκανοπέδιο.

Η έλλειψη μητροπολιτικής διαχείρισης και συντονισμού των επενδύσεων προκαλεί σοβαρούς κινδύνους λειτουργικότητας των πόλεων και καθημερινότητας των πολιτών.

Μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων γίνονται αποσπασματικά, χωρίς συνολική αξιολόγηση των επιπτώσεων στον ίδιο οδικό άξονα, όπως στη Λεωφόρο Λαυρίου, που αναμένεται να δεχτεί 13.000 επιπλέον μετακινήσεις ημερησίως.

Η Ανατολική Αττική θεωρείται «καρδιά της ανάπτυξης» με σημαντικές επενδύσεις, αλλά απαιτείται βελτίωση υποδομών, μεταφορών και δημόσιου χώρου για να υποδεχθεί τις νέες ανάγκες.

Στην Παλλήνη προωθούνται έργα αποχέτευσης ύψους 31,55 εκατ. ευρώ και ανάπλασης 5,5 εκατ. ευρώ, ενώ ο Περιφερειάρχης υποστηρίζει ενεργά τη δημιουργία Κέντρου Υγείας, που αποτελεί διαχρονικό αίτημα των κατοίκων. Snapshot powered by AI

Την ανάγκη άμεσης δημιουργίας ενός ενιαίου Μητροπολιτικού Φορέα Διαχείρισης, που θα αναλάβει τον συνολικό σχεδιασμό και τον συντονισμό των κρίσιμων υποδομών της Αττικής, υπογράμμισε ο περιφερειάρχης Νίκος Χαρδαλιάς, κατά τον χαιρετισμό του στο Φόρουμ «ΑΤΤΙΚΗ 2026» – Pallini Initiative, ανακοινώνοντας ότι μέσα στις επόμενες εβδομάδες η Περιφέρεια θα παρουσιάσει συγκεκριμένη πρόταση για τη συγκρότησή του.

Ο κ. Χαρδαλιάς επισήμανε ότι η ταχεία ανάπτυξη και η υλοποίηση μεγάλων επενδύσεων σε ολόκληρο το Λεκανοπέδιο καθιστούν επιτακτική την ανάγκη εγκατάλειψης των αποσπασματικών πρακτικών που ακολουθούνται μέχρι σήμερα, καθώς η έλλειψη συντονισμού μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων δημιουργεί σοβαρούς κινδύνους για τη λειτουργικότητα των πόλεων και την καθημερινότητα των πολιτών.

«Δεν μπορούμε να μιλάμε αυτή τη στιγμή για επενδύσεις, όταν περιοχές στις οποίες πραγματοποιούνται μεγάλες επενδύσεις, όπως είναι η Παιανία, εξακολουθούν να εξυπηρετούνται από βόθρους. Πρέπει να σταματήσει αυτό. Χρειαζόμαστε έναν φορέα μητροπολιτικής διαχείρισης, ώστε να γνωρίζουμε πού πηγαίνουμε, κυκλοφοριακά και συνολικά ως προς τις υποδομές μας. Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε να αντιμετωπίζουμε κάθε έργο και κάθε επένδυση μεμονωμένα, χωρίς να εξετάζουμε τις συνολικές επιπτώσεις τους στο Λεκανοπέδιο», τόνισε χαρακτηριστικά.

Το Φόρουμ «ΑΤΤΙΚΗ 2026» – Pallini Initiative διοργανώθηκε από τον Δήμο Παλλήνης, στο Δημαρχιακό Μέγαρο της πόλης, υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Αττικής και με την τιμητική συνεργασία του Ελληνικού Ινστιτούτου Επιχειρηματικότητας και Αειφόρου Ανάπτυξης. Αντικείμενο της εκδήλωσης ήταν οι αναπτυξιακές προοπτικές της περιοχής, η προσέλκυση επενδύσεων καθώς και η συνεργασία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης με την επιχειρηματική κοινότητα. Το παρών έδωσαν ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Μεσογαίας και Λαυρεωτικής κ.κ. Νικόλαος, Υπουργοί, εκπρόσωποι του επιχειρηματικού κόσμου και των μέσων μαζικής ενημέρωσης.

«Με εργαλεία του χθες η Αττική δεν μπορεί να προχωρήσει μπροστά»

Αναφερόμενος στα μεγάλα επενδυτικά σχέδια που δρομολογούνται στην Παλλήνη, όπως η δημιουργία πανεπιστημιούπολης του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου το Cambas Gardens στο Κτήμα Καμπά, και η γειτονική κατασκευή ιδιωτικού Ιατρικού Πάρκου, ο περιφερειάρχης έφερε ως χαρακτηριστικό παράδειγμα την επιβάρυνση που αναμένεται να δεχθεί η Λεωφόρος Λαυρίου, επισημαίνοντας ότι οι τρεις αυτές παρεμβάσεις εκτιμάται πως θα δημιουργήσουν συνολικά περίπου 13.000 πρόσθετες μετακινήσεις ημερησίως.

Όπως εξήγησε, οι μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων εξετάζονται σήμερα αυτοτελώς, με αποτέλεσμα μια επένδυση που προβλέπει 4.000 μετακινήσεις να αξιολογείται ανεξάρτητα από μια δεύτερη, σε απόσταση μόλις 700 μέτρων ή ενός χιλιομέτρου, η οποία μπορεί να προσθέτει άλλες 5.500 μετακινήσεις στον ίδιο οδικό άξονα.

«Αντιλαμβάνομαι απολύτως τη σημασία των τριών μεγάλων επενδύσεων για την Παλλήνη. Δυσκολεύομαι, όμως, να αντιληφθώ πώς θα πραγματοποιούνται καθημερινά 13.000 μετακινήσεις από τη Λεωφόρο Λαυρίου. Κάθε επένδυση εξετάζεται αυτοτελώς και μπορεί, μεμονωμένα, να φαίνεται λειτουργική. Εάν τις δούμε συνολικά όμως, απαιτείται διαφορετική αντιμετώπιση ώστε να δημιουργηθούν χωρίς να ταλαιπωρηθούν κάτοικοι και επισκέπτες της περιοχής. Κι αυτό συμβαίνει σε όλη την Αττική. Πρέπει να γίνει αντιληπτό ότι, αν δεν υπάρξει μητροπολιτική διαχείριση αυτών των ζητημάτων σε ολόκληρο το Λεκανοπέδιο, τα επόμενα 20 χρόνια θα βρεθούμε αντιμέτωποι με συνθήκες κατάρρευσης», προειδοποίησε.

Στο πλαίσιο αυτό, ο κ. Χαρδαλιάς αναφέρθηκε στην ανάγκη θεσμικής μεταρρύθμισης, σημειώνοντας ότι το αίτημα για τη δημιουργία μητροπολιτικού φορέα συντονισμού έχει πλέον ωριμάσει και σε κυβερνητικό επίπεδο. «Η Αττική παράγει το 48% του ΑΕΠ της χώρας, συγκεντρώνει το 52% των θέσεων απασχόλησης και έχει την ευθύνη του 62% των αδειοδοτήσεων των υποδομών της χώρας. Εδώ ζουν 4,5 εκατομμύρια πολίτες και υποδεχόμαστε 9 εκατομμύρια επισκέπτες. Με εργαλεία του χθες και με οριζόντιες λογικές η Αττική δεν μπορεί να προχωρήσει μπροστά. Χρειαζόμαστε έναν ενιαίο σχεδιασμό, που θα λαμβάνει υπόψη τις πραγματικές ανάγκες και τις αντοχές των υποδομών μας», υπογράμμισε.

Και πρόσθεσε: «Ως Περιφέρεια Αττικής μέσα στο προσεχές διάστημα θα παρουσιάσουμε την πρότασή μας για τη δημιουργία Μητροπολιτικού Φορέα Διαχείρισης. Πρέπει επιτέλους να δώσουμε τέλος σε αυτή την αποσπασματική λογική που οδηγεί το Λεκανοπέδιο στην κατάρρευση. Δεν θα επιτρέψουμε να συμβεί αυτό. Θα στηρίξουμε κάθε επένδυση, αλλά με όρους αξιοπρέπειας, με ξεκάθαρους κανόνες και με την Πολιτεία να αναλαμβάνει τις ευθύνες που της αναλογούν».

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε ο κ. Νίκος Χαρδαλιάς στη δυναμική της Ανατολικής Αττικής, την οποία χαρακτήρισε «καρδιά της ανάπτυξης» του Λεκανοπεδίου, καθώς συγκεντρώνει σημαντική παραγωγική και επιχειρηματική δραστηριότητα, με προοπτικές στους τομείς της βιομηχανίας, των μεταφορών, των logistics, του θεματικού τουρισμού και της καινοτομίας. Υπογράμμισε, ωστόσο, ότι η οικονομική πρόοδος οφείλει να συνοδεύεται από ουσιαστική βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των κατοίκων, με ασφαλείς μετακινήσεις, σύγχρονες υποδομές και καλύτερο δημόσιο χώρο.

«Η ανάπτυξη δεν αρχίζει την ημέρα που φτάνει ένας επενδυτής. Αρχίζει όταν ένας τόπος είναι έτοιμος να τον υποδεχθεί. Αυτή είναι η δική μας δουλειά στην Περιφέρεια: να δημιουργούμε τις προϋποθέσεις για ασφαλείς μετακινήσεις, ανθεκτικές υποδομές, καλύτερο δημόσιο χώρο και στήριξη της καινοτόμου επιχειρηματικότητας. Να συνδέουμε τις επενδύσεις με την απασχόληση και με πραγματικό όφελος για την τοπική κοινωνία», ανέφερε.

Παράλληλα, στάθηκε στην κοινωνική διάσταση της αναπτυξιακής προσπάθειας, επισημαίνοντας ότι πίσω από τους οικονομικούς δείκτες βρίσκονται οι καθημερινές ανάγκες εκατομμυρίων πολιτών. «Είμαι θιασώτης της ανάπτυξης και είμαι περήφανος γιατί η χώρα μας τα τελευταία χρόνια προοδεύει. Όμως πίσω από αυτή την πρόοδο υπάρχουν γειτονιές, άνθρωποι και οικογένειες. Υπάρχουν συμπολίτες μας που ξυπνούν στις έξι το πρωί και παλεύουν όλη την ημέρα για να ζήσουν οι ίδιοι και οι οικογένειές τους με αξιοπρέπεια. Η Τοπική Αυτοδιοίκηση έχει μια μεγάλη ευθύνη: να κάνει καλύτερη την καθημερινότητά τους. Αυτή είναι η ουσία κάθε αναπτυξιακής προσπάθειας», σημείωσε.

Έργα 37 εκατ. ευρώ για την αποχέτευση και την ανάπλαση της Παλλήνης

Στο πλαίσιο της παρέμβασής του, ο περιφερειάρχης αναφέρθηκε και στις συγκεκριμένες πρωτοβουλίες που προωθεί η Περιφέρεια Αττικής για την αναβάθμιση των υποδομών και του αστικού περιβάλλοντος στον Δήμο Παλλήνης.

Ειδικότερα, στάθηκε στο έργο κατασκευής του δικτύου αποχέτευσης στην Κάντζα και τις όμορες περιοχές, συνολικού προϋπολογισμού 31,55 εκατ. ευρώ, το οποίο αποτελεί χρόνιο αίτημα της τοπικής κοινωνίας και έχει εισέλθει σε τροχιά υλοποίησης μέσα από τη συνεργασία της Περιφέρειας, του Δήμου και της ΕΥΔΑΠ. Παράλληλα, έκανε ιδιαίτερη αναφορά στη σχεδιαζόμενη ανάπλαση του κέντρου της Παλλήνης, ύψους 5,5 εκατ. ευρώ, μια παρέμβαση που αποσκοπεί στη βελτίωση της εικόνας και της λειτουργικότητας του δημόσιου χώρου.

«Ως πρώην δήμαρχος, γνωρίζω πολύ καλά ότι οι ανάγκες μιας πόλης δεν χωρούν στα στενά όρια των αρμοδιοτήτων. Γι' αυτό συνεργαζόμαστε στενά με τους Δημάρχους μας, οι οποίοι γνωρίζουν πρώτοι τι λείπει από κάθε γειτονιά. Εμείς, ως Περιφέρεια, στεκόμαστε δίπλα τους με σχέδιο, πόρους και έργα, με συγκεκριμένα και σαφή χρονοδιαγράμματα. Οι πολίτες περιμένουν από εμάς να βρίσκουμε κοινό τόπο και να δίνουμε λύσεις, ακόμη κι όταν διαφωνούμε», όπως είπε. Ολοκληρώνοντας την τοποθέτησή του, επανέλαβε ότι η συνεργασία μεταξύ των δύο βαθμών Αυτοδιοίκησης αποτελεί βασική προϋπόθεση για την αποτελεσματική αντιμετώπιση των προβλημάτων, πέρα από κομματικές ή ιδεολογικές διαφορές.

Χρήστος Αηδόνης: «Το Κέντρο Υγείας Παλλήνης προχωρά χάρη στην καθοριστική συμβολή του Νίκου Χαρδαλιά»

Από την πλευρά του, ο Δήμαρχος Παλλήνης Χρήστος Αηδόνης αναφέρθηκε στις αναπτυξιακές προκλήσεις που αντιμετωπίζει η περιοχή και στις δυνατότητες που διαμορφώνονται μέσα από νέες επενδύσεις στην εκπαίδευση, την επιχειρηματικότητα και τις δημόσιες υποδομές.

«Ζούμε σε μια εποχή κατά την οποία αλλάζει καθημερινά ο τρόπος που συνεργαζόμαστε, επικοινωνούμε και δημιουργούμε σχέσεις. Είναι φυσικό αυτές οι αλλαγές να προκαλούν ανησυχία. Ωστόσο, οφείλουμε να αντιμετωπίζουμε τις προκλήσεις ως ευκαιρίες, έχοντας πάντοτε ως βασικό κριτήριο το όφελος που θα προκύψει για τον πολίτη», σημείωσε.

Ο κ. Αηδόνης αναφέρθηκε ιδιαίτερα στην προοπτική εγκατάστασης του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου στην Παλλήνη, επισημαίνοντας ότι μια τέτοια εξέλιξη, εφόσον υλοποιηθεί, θα μπορούσε να δημιουργήσει σημαντική προστιθέμενη αξία για την τοπική οικονομία. Όπως εξήγησε, η ενδεχόμενη παρουσία χιλιάδων φοιτητών θα ενίσχυε την εμπορική δραστηριότητα και την απασχόληση, ενώ παράλληλα θα δημιουργούσε πρόσθετες ανάγκες σε επίπεδο μεταφορών και υποδομών, οι οποίες απαιτούν έγκαιρο σχεδιασμό. Στάθηκε, επίσης, στην προοπτική αξιοποίησης των εγκαταστάσεων Καμπά στην Κάντζα, υπογραμμίζοντας την ιστορική και κοινωνική σημασία του παλαιού οινοποιείου για την περιοχή και τη δυνατότητά του να αποκτήσει νέα ζωή, αποτελώντας σημείο αναφοράς για ολόκληρη την πόλη.

Ιδιαίτερη βαρύτητα έδωσε, ωστόσο, στη δημιουργία του Κέντρου Υγείας Παλλήνης, εξαίροντας προσωπικά τη συμβολή του περιφερειάρχη Αττικής στην προώθηση ενός έργου που αποτελεί διαχρονικό αίτημα των κατοίκων.

«Για πολλά χρόνια οι πολίτες της Παλλήνης ζητούσαν επιτακτικά τη δημιουργία ενός Κέντρου Υγείας, που θα καλύπτει ουσιαστικά τις ανάγκες τους. Θέλω να είμαι απολύτως ξεκάθαρος: αν δεν ήταν ο Νίκος Χαρδαλιάς, σήμερα δεν θα συζητούσαμε καν για την υλοποίηση αυτού του έργου. Είναι ο άνθρωπος που πίστεψε σε αυτή την προσπάθεια, την υιοθέτησε και εργάστηκε αποφασιστικά για να προχωρήσει. Χάρη στη δική του καθοριστική συμβολή, ένα αίτημα πολλών ετών παίρνει πλέον σάρκα και οστά», υπογράμμισε ο Δήμαρχος Παλλήνης.

Τον περιφερειάρχη Αττικής συνόδευαν στο Φόρουμ ο Αντιπεριφερειάρχης Ανατολικής Αττικής Δημήτριος Δαμάσκος, το τακτικό μέλος του ΣΟΣΧΕ Βασιλική Καβαλλάρη και η Ειδική Γραμματέας της Περιφέρειας Αττικής Έλενα Ράπτη.

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