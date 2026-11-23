Snapshot Η Μητρόπολη Σταγών και Μετεώρων προειδοποιεί για αύξηση περιστατικών απάτης σε βάρος ηλικιωμένων στις αγροτικές περιοχές της Μητρόπολης.

Οι δράστες χρησιμοποιούν τηλεφωνικές κλήσεις και προσωπικές επισκέψεις, προσποιούμενοι συγγενείς, γιατρούς ή τεχνικούς, ζητώντας χρήματα με ψυχολογική πίεση.

Συνιστάται στους ηλικιωμένους να μην παραδίδουν χρήματα ή προσωπικά στοιχεία σε αγνώστους και να διακόπτουν ύποπτες συνομιλίες.

Σε κάθε υπόνοια απάτης καλείται άμεσα η Αστυνομία για καταγραφή και παροχή βοήθειας, ώστε να αποφευχθούν μελλοντικά περιστατικά.

Η Μητρόπολη καλεί σε συλλογική δράση για την προστασία των ηλικιωμένων, ακολουθώντας τις οδηγίες των αρμόδιων φορέων. Snapshot powered by AI

Το θέμα της απάτης εις βάρος ηλικιωμένων αναδεικνύει o Μητροπολίτης Σταγών και Μετεώρων κ. Θεόκλητος ζητώντας την προσοχή των πολιτών, ιδιαίτερα των ηλικιωμένων που διαμένουν στα χωριά και τις μικρές κοινότητες της περιοχής.

Σε εγκύκλιό του ο Μητροπολίτης, με αφορμή την έξαρση των περιστατικών εξαπάτησης που παρατηρείται το τελευταίο διάστημα αναφέρει:

«Περὶ περιστατικῶν ἐξαπατήσεως ἡλικιωμένων».

Πρὸς

τοὺς Πανοσιολογιωτάτους καὶ Αἰδεσιμολογιωτάτους Ἐφημερίους τῶν Ἐνοριακῶν Ἱερῶν Ναῶν καὶ τὸ Χριστεπώνυμον πλήρωμα τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.

Πανοσιολογιώτατοι, Αἰδεσιμολογιώτατοι, ἀγαπητοὶ ἐν Χριστῷ ἀδελφοί,

Κατὰ τὸ τελευταῖο χρονικὸ διάστημα παρατηρεῖται, ἰδιαιτέρως στὰ χωριὰ καὶ τὶς μικρὲς κοινότητες τῆς Ἱερᾶς μας Μητροπόλεως, ἔξαρση τῶν φαινομένων ἐξαπατήσεως τῶν ἡλικιωμένων ἀνθρώπων.

Διάφοροι ἐπιτήδειοι, ἐκμεταλλευόμενοι τὴν ἡλικία καὶ τὴν ἄγνοια συνανθρώπων μας, χρησιμοποιοῦν μεθόδους, ὅπως τηλεφωνικὲς κλήσεις καὶ διὰ ζώσης συναντήσεις, ἔχοντας σκοπὸ τὴν οἰκονομικὴ ἐξαπάτηση τῶν ἡλικιωμένων καὶ τὴν ἀποκόμιση προσωπικοῦ κέρδους.

Πιὸ συγκεκριμένα, ὅπως γίνεται γνωστὸ ἀπὸ τὴν Ἀστυνομικὴ Διεύθυνση τοῦ Δήμου Μετεώρων, συνήθως οἱ δράστες, κατὰ τὶς τηλεφωνικὲς κλήσεις, προσποιοῦνται, μὲ πειστικὸ τρόπο, συγγενικὰ καὶ φιλικὰ πρόσωπα, τὰ ὁποῖα εὑρίσκονται δήθεν σὲ ἔκτακτη ἀνάγκη, καὶ ζητοῦν χρήματα, ἀσκώντας ψυχολογικὴ καὶ συναισθηματικὴ πίεση στὰ ὑποψήφια θύματα. Ἐπίσης, ἔχουν καταγραφεῖ περιπτώσεις κατὰ τὶς ὁποῖες οἱ δράστες ἐμφανίζονται ὡς Ἰατροὶ, Ἀστυνομικοὶ ἢ ἐκπρόσωποι διαφόρων φορέων. Ἀκόμη, παρατηρείται καὶ ἡ ἐμφάνιση διαφόρων στὶς κατοικίες τῶν ἡλικιωμένων, ὅπου προφασίζονται τοὺς τεχνικοὺς τοῦ ἠλεκτρικοῦ ρεύματος, ἀπαιτώντας τὴν καταβολὴ ὑπέρογκων χρηματικῶν ποσῶν.

Ἡ Ἱερὰ Μητρόπολις Σταγῶν καὶ Μετεώρων συστήνει καὶ προτρέπει ὅλους, ἰδιαιτέρως τοὺς ἀνθρώπους τῆς τρίτης ἡλικίας, νὰ εἶναι προσεκτικοὶ καὶ ἐπιφυλακτικοὶ ἀπέναντι σὲ ἀντίστοιχες περιπτώσεις. Σύμφωνα μὲ τὶς ὁδηγίες τῆς ἑλληνικῆς Ἀστυνομίας, καλοῦνται οἱ πολίτες νὰ μὴν ἐνδίδουν στὴν πίεση ποὺ τοὺς ἀσκεῖται ἀπὸ τοὺς ἐπιτήδειους καὶ σὲ καμία περίπτωση νὰ μὴν παραδίδουν χρήματα καὶ ἀντικείμενα ἀξίας καθῶς καὶ τραπεζικὰ στοιχεῖα σὲ ἀγνώστους.

Ἐπισημαίνεται ὅτι, σὲ κάθε ὕποπτη ἐπικοινωνία εἶναι σημαντικὸ νὰ γίνεται διακοπὴ τῆς συνομιλίας καὶ κατόπιν νὰ ἀκολουθεῖ ἐπικοινωνία μὲ τὸ συγγενικὸ πρόσωπο, τὸ ὁποῖο ὑποτίθεται εὑρίσκεται σὲ ἔκτακτη περίσταση. Σὲ κάθε περίπτωση ἀπόπειρας ἐξαπάτησης, ὀφείλουμε νὰ ἐπικοινωνοῦμε ἄμεσα μὲ τὴν Ἀστυνομία γιὰ τὴν καταγραφὴ τοῦ περιστατικοῦ καὶ τὴν παροχὴ βοήθειας γιὰ τὴν σύλληψη τῶν δραστῶν καὶ τὴν ἀποφυγὴ παρόμοιων περιπτώσεων στὸ μέλλον.

Ἀγαπητοί μου,

Ἀς προφυλάξουμε τοὺς ἑαυτούς μας ἀλλὰ καὶ τοὺς συνανθρώπους μας απὸ τὴν ἐξαπάτηση καὶ τὴν ἐκμετάλλευση, δρώντας συλλογικὰ καὶ ἀκολουθώντας τὶς ὁδηγίες τῶν ἁρμοδίων φορέων.

Διάπυρος πρὸς Κύριον εὐχέτης,

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