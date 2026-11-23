Snapshot Η 22χρονη μητέρα και ο 25χρονος σύντροφός της κατηγορούνται για έκθεση ανηλίκου κατά συρροή μετά τον εντοπισμό των δύο παιδιών τους ηλικίας 2 και 4 ετών μόνα τους σε διαμέρισμα στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης.

Οι γείτονες ενημέρωσαν την Αστυνομία λόγω των επίμονων κλαμάτων των παιδιών, που οδήγησαν σε παραβίαση της πόρτας του διαμερίσματος και διάσωση των παιδιών.

Τα παιδιά βρέθηκαν σε άσχημη κατάσταση, με το μικρό αγόρι λερωμένο και το διαμέρισμα γεμάτο σκουπίδια και ακαταστασία.

Η μητέρα και ο σύντροφός της συνελήφθησαν, δεν έδωσαν επαρκείς εξηγήσεις και θα παραμείνουν υπό κράτηση μέχρι τη δίκη τους στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο.

Τα παιδιά μεταφέρθηκαν με εισαγγελική εντολή στο Τμήμα Υποδοχής Εγκαταλελειμμένων Ανηλίκων του Ιπποκρατείου Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης. Snapshot powered by AI

Η κατηγορία της έκθεσης ανηλίκου κατά συρροή αποδίδεται στην 22χρονη μητέρα και τον 25χρονο σύντροφό της, μετά τον εντοπισμό των δύο μικρών παιδιών τους, ηλικίας 2 και 4 ετών, χωρίς επίβλεψη μέσα σε διαμέρισμα στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης.

Το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου (21/11), όταν οι περίοικοι ειδοποίησαν την Αστυνομία, καθώς άκουγαν επί αρκετή ώρα κλάματα παιδιών από διαμέρισμα της πολυκατοικίας.

Σήμερα το πρωί, η μητέρα και ο σύντροφός της οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα, ο οποίος άσκησε σε βάρος τους ποινική δίωξη για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο κατά συρροή. Στη συνέχεια παραπέμφθηκαν να δικαστούν στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης. Η εκδίκαση της υπόθεσης αναβλήθηκε για την Τετάρτη, ενώ μέχρι τότε οι δύο κατηγορούμενοι θα παραμείνουν υπό κράτηση.

Τα κλάματα των παιδιών κινητοποίησαν τους γείτονες

Οι γείτονες ήταν εκείνοι που κινητοποιήθηκαν πρώτοι, καλώντας την Άμεση Δράση όταν αντιλήφθηκαν ότι από το διαμέρισμα ακούγονταν επίμονα κλάματα παιδιών.

Στο σημείο έφτασε περιπολικό και οι αστυνομικοί διαπίστωσαν ότι στο εσωτερικό του σπιτιού βρίσκονταν ανήλικα παιδιά που έκλαιγαν ασταμάτητα. Παρά τις προσπάθειές τους να επικοινωνήσουν μαζί τους, δεν έλαβαν καμία ανταπόκριση.

Οι περίοικοι δεν γνώριζαν τους ενοίκους, καθώς είχαν εγκατασταθεί πρόσφατα στην πολυκατοικία, ενώ δεν υπήρχε διαθέσιμος αριθμός τηλεφώνου για να επικοινωνήσουν μαζί τους.

Οι αστυνομικοί ενημέρωσαν τον αρμόδιο εισαγγελέα, ο οποίος έδωσε εντολή να ανοιχτεί η πόρτα του διαμερίσματος. Έγιναν προσπάθειες να βρεθεί κλειδαράς, ωστόσο κανείς από όσους κλήθηκαν δεν ήταν διαθέσιμος.

Σε άσχημη κατάσταση τα δύο αδελφάκια

Καθώς περνούσε η ώρα και τα κλάματα των παιδιών γίνονταν εντονότερα, οι αστυνομικοί αποφάσισαν να παραβιάσουν την πόρτα, φοβούμενοι για την ασφάλειά τους.

Μπαίνοντας στο διαμέρισμα, βρήκαν ένα κοριτσάκι 4 ετών και το δίχρονο αδελφάκι του να κλαίνε γοερά. Το αγοράκι ήταν λερωμένο με ακαθαρσίες, ενώ το πάτωμα του σπιτιού ήταν γεμάτο σκουπίδια, ρούχα και διάφορα αντικείμενα.

Οι αστυνομικοί φρόντισαν αμέσως τα δύο παιδιά. Άλλαξαν την πάνα του μικρού αγοριού, του φόρεσαν καθαρά ρούχα και στη συνέχεια τα μετέφεραν στο Τμήμα Δίωξης Ενδοοικογενειακής Βίας Αμπελοκήπων.

Λίγη ώρα αργότερα, στο αστυνομικό τμήμα εμφανίστηκαν η 22χρονη μητέρα και ο 25χρονος σύντροφός της, οι οποίοι δεν έδωσαν, σύμφωνα με τις Αρχές, επαρκείς εξηγήσεις για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες τα παιδιά είχαν μείνει μόνα τους.

Οι δύο συνελήφθησαν και αντιμετωπίζουν πλέον τη Δικαιοσύνη. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η 22χρονη είναι υπήκοος Συρίας, ενώ ο 25χρονος κατάγεται από την Παλαιστίνη.

Με εισαγγελική εντολή, τα δύο αδελφάκια μεταφέρθηκαν στο Τμήμα Υποδοχής Εγκαταλελειμμένων Ανηλίκων του Ιπποκρατείου Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης.

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