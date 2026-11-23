Snapshot Τέσσερις συλλήψεις για την επίθεση και απόπειρα κλοπής σε βάρος 17χρονου στο Γουδή.

Οι γονείς των ανηλίκων συνελήφθησαν για παραμέληση εποπτείας.

Ο 17χρονος τραυματίστηκε σοβαρά, με κάταγμα στη μύτη και τραυματισμούς στα πλευρά και τα μάτια, και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.

Η επίθεση έγινε στην πλατεία Αγίου Θωμά από ομάδα περίπου έξι ανηλίκων που απείλησαν και χτύπησαν τον 17χρονο και τη σύντροφό του.

Τα χρήματα που αφαιρέθηκαν από τον 17χρονο πετάχτηκαν στο σημείο πριν οι δράστες διαφύγουν. Snapshot powered by AI

Τέσσερα άτομα συνελήφθησαν μετά από την καταγγελία 17χρονου ότι δέχθηκε επίθεση από ομάδα ανηλίκων στην περιοχή Γουδή το απόγευμα του Σαββάτου (21/11).

Συγκεκριμένα, μετά από έρευνες των αρχών εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν ως δράστες της επίθεσης ένας 13χρονος, ένας 26χρονος και δύο 17χρονοι.

Είσης, συνελήφθησαν και οι γονείς τους για παραμέληση εποπτείας ανηλίκων.

Οι ανήλικοι κατηγορούνται για συμμορία και απόπειρα κλοπής και οδηγήθηκαν στον αρμόδιο εισαγγελέα.

Τι κατήγγειλε το θύμα

Σύμφωνα με την καταγγελία, το περιστατικό σημειώθηκε στην πλατεία Αγίου Θωμά, όταν ο 17χρονος μαθητής της Γ’ λυκείου, ο οποίος βρισκόταν εκεί μαζί με τη σύντροφό του, δέχθηκε επίθεση από περίπου έξι ανήλικους που τους προσέγγισαν και άρχισαν να τους απειλούν.

Στη συνέχεια χτύπησαν με γροθιές και κλωτσιές τον 17χρονο και αφού άρπαξαν τα χρήματα που είχε πάντω του τράπηκαν σε φυγή.

Ωστόσο, στο σημείο πέταξαν τα χρήματα που είχαν αφαιρέσει.

Ο τραυματισμένος 17χρονος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου όπως διαπιστώθηκε είχε υποστεί κάταγμα στη μύτη και είχε τραυματιστεί στα πλευρά και τα μάτια.

«Πάγωσα, δεν μπορούσα να ουρλιάξω»

Η κοπέλα που βρισκόταν μαζί του περιέγραψε τις στιγμές φόβου που έζησε, βλέποντας τους ανηλίκους να επιτίθενται στον φίλο της.

«Άρχισαν να μας απειλούν. Εγώ "πάγωσα", μου ήρθε κρίση πανικού και δεν μπορούσα να ουρλιάξω αλλά προσπαθούσα να τους χωρίσω, δεν τα κατάφερα», δήλωσε.

Όπως υποστήριξε ο 17χρονος, ένας από τους νεαρούς παρενοχλούσε την κοπέλα του.

Τα τραύματα που υπέστη ο 17χρονος προκάλεσαν μεγάλη ανησυχία στην οικογένειά του, καθώς, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, υπήρξε ακόμη και κίνδυνος να χάσει το μάτι του.

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