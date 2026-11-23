Snapshot Μια τούφα από τα μαλλιά του Τζορτζ Ουάσινγκτον πουλήθηκε για 4.000 δολάρια σε δημοπρασία του οίκου Richmond Auctions.

Η τούφα αρχικά ανήκε στον Τζον Γκάτσμπι που φιλοξένησε τον Ουάσινγκτον το 1799, και στη συνέχεια πέρασε σε συλλέκτη μέσω απογόνου του Γκάτσμπι.

Η δημοπρασία δεν αποτελεί ρεκόρ τιμής, καθώς το 2021 τρεις τρίχες του Ουάσινγκτον πωλήθηκαν σχεδόν 40.000 δολάρια.

Αρκετές τούφες από τα μαλλιά του Ουάσινγκτον έχουν διασωθεί και εκτίθενται στο μουσείο Μάουντ Βέρνον.

Άλλα αντικείμενα του Ουάσινγκτον, όπως υπογεγραμμένες επιστολές, έχουν πωληθεί σε υψηλές τιμές, όπως επιστολή του 1776 που πουλήθηκε για 109.800 δολάρια. Snapshot powered by AI

Μια τούφα από τα μαλλιά του πρώτου προέδρου των ΗΠΑ, Τζορτζ Ουάσινγκτον, πουλήθηκε για 4.000 δολάρια (3.638 ευρώ) σε δημοπρασία που πραγματοποιήθηκε το Σάββατο.

Σύμφωνα με τον οίκο Richmond Auctions, ο οποίος πραγματοποίησε την δημοπρασία, η τούφα αρχικά άνηκε στον Τζον Γκάτσμπι, ο οποίος είχε φιλοξενήσει τον Ουάσινγκτον το 1799, λίγο πριν από το θάνατό του την ίδια χρονιά. Αργότερα, το κειμήλιο περιήλθε στην κατοχή του συλλέκτη Τζον Κ. Λάτιμερ μέσω ενός απόγονου του Γκάτσμπι.

Η ταυτότητα του νέου ιδιοκτήτη δεν έχει γίνει γνωστή.

Ωστόσο, σύμφωνα με το BBC, η δημοπρασία του Σαββάτου δεν αποτελεί ρεκόρ τιμής για μαλλιά του Ουάσινγκτον που έχουν πουληθεί σε δημοπρασία. Το 2021, τρεις τρίχες που πιστεύεται ότι κόπηκαν λίγο πριν ή μετά το θάνατo του Ουάσινγκτον και φυλάσσονταν σε ένα μενταγιόν πουλήθηκαν έναντι σχεδόν 40.000 δολαρίων.

Ο Γκάντσμπι, κάτοικος της πόλης Αλεξάντρια στη Βιρτζίνια, φιλοξένησε τον Ουάσινγκτον για ένα δείπνο λίγο πριν από το θάνατό του το 1799, όπως προκύπτει από μαρτυρία της εγγονής του, Τζούλια Τεν Άικ Μακμπλερ το 1928, η οποία δημοσιεύτηκε στον ιστότοπο του Richmond Auctions.

Η ΜακΜπλέιρ ανέφερε ότι ο παππούς της απέκτησε τα μαλλιά του Ουάσινγκτον «λόγω της φιλίας και της σχέσης που είχε μαζί του κατά τις τελευταίες ημέρες της ζωής του», τα έβαλε σε κορνίζα και τα κρέμασε «κάτω από το πορτρέτο του στρατηγού Ουάσινγκτον στο σπίτι μας στην πόλη της Ουάσινγκτον, όπου τα έβλεπα όλη μου τη ζωή».

Ο Γκάντσμπι είχε, επίσης, διοργανώσει δύο εκδηλώσεις για τα γενέθλια του Ουάσινγκτον το 1798 και το 1799.

Αρκετές τούφες από τα μαλλιά του Ουάσινγκτον έχουν διασωθεί μέχρι και σήμερα

Ο Τζορτζ Ουάσινγκτον οδήγησε τις αμερικανικές δυνάμεις στη νίκη κατά των Βρετανών στον Πόλεμο της Ανεξαρτησίας και συνέβαλε στη σύνταξη του Συντάγματος των ΗΠΑ, προτού αναλάβει πρώτος την προεδρία της χώρας το 1788. Αποχώρησε από το αξίωμα το 1797, έχοντας υπηρετήσει δύο θητείες

Αρκετές τούφες από τα μαλλιά του Ουάσινγκτον έχουν διασωθεί μέχρι και σήμερα, συμπεριλαμβανομένων τουλάχιστον 50 δειγμάτων που εκτίθενται στην πρώην κατοικία του, το Μάουντ Βέρνον, η οποία σήμερα λειτουργεί ως μουσείο.

«Η δημόσια έκθεση μαλλιών από φίλους ή αγαπημένα πρόσωπα έφτασε στο αποκορύφωμά της τον 19ο αιώνα, αλλά ήταν ήδη δημοφιλής μεταξύ εύπορων οικογενειών, όπως αυτή των Ουάσινγκτον», αναφέρεται σε σχετικό blog στον ιστότοπο του Μάουντ Βέρνον.

Εκτός από τις τούφες μαλλιών, και άλλα αντικείμενα που σχετίζονται με τον Ουάσινγκτον έχουν «πιάσει» καλές τιμές σε δημοπρασίες.

Τον περασμένο Ιούλιο, μια υπογεγραμμένη επιστολή του Ουάσινγκτον από το 1776, με την οποία ζητούσε στρατιώτες για τον Ηπειρωτικό Στρατό στον αγώνα κατά τους Βρετανούς, πωλήθηκε έναντι 109.800 δολαρίων.