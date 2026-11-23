Snapshot Μια κάμερα τρένου στην Πολωνία κατέγραψε αναβάτη πατινιού να διασχίζει επικίνδυνα τις σιδηροδρομικές γραμμές την τελευταία στιγμή.

Η σύγκρουση του τρένου με τον αναβάτη αποφεύχθηκε για λίγα εκατοστά και σε κλάσματα δευτερολέπτου.

Το βίντεο προκάλεσε σοκ στον μηχανοδηγό και στους θεατές και δόθηκε στη δημοσιότητα ως προειδοποίηση για την προσοχή στις σιδηροδρομικές διαβάσεις. Snapshot powered by AI

Σοκαριστικές εικόνες από την Πολωνία κάνουν τον γύρο του διαδικτύου, αποτυπώνοντας τη στιγμή που ένας αναβάτης πατινιού φλερτάρει με τον θάνατο πάνω στις σιδηροδρομικές γραμμές.

Όπως φαίνεται στο βίντεο που κατέγραψε η κάμερα ασφαλείας από το μπροστινό μέρος του τρένου, τη στιγμή ακριβώς που ο συρμός φτάνει στη διασταύρωση, ο αναβάτης πετάγεται κυριολεκτικά από το πουθενά και διασχίζει κάθετα τις ράγες.

Η σύγκρουση αποφεύχθηκε για ελάχιστα εκατοστά και σε κλάσματα δευτερολέπτου, προκαλώντας σοκ τόσο στον μηχανοδηγό όσο και σε όσους παρακολουθούν το υλικό, το οποίο δόθηκε στη δημοσιότητα ως υπενθύμιση για την ανάγκη αυξημένης προσοχής στις σιδηροδρομικές διαβάσεις.

Δείτε το βίντεο:

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