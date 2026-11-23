Πολωνία: Κάμερα τρένου καταγράφει αναβάτη πατινιού να διασχίζει τις ράγες την τελευταία στιγμή
Δείτε το τρομακτικό βίντεο
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
- Μια κάμερα τρένου στην Πολωνία κατέγραψε αναβάτη πατινιού να διασχίζει επικίνδυνα τις σιδηροδρομικές γραμμές την τελευταία στιγμή.
- Η σύγκρουση του τρένου με τον αναβάτη αποφεύχθηκε για λίγα εκατοστά και σε κλάσματα δευτερολέπτου.
- Το βίντεο προκάλεσε σοκ στον μηχανοδηγό και στους θεατές και δόθηκε στη δημοσιότητα ως προειδοποίηση για την προσοχή στις σιδηροδρομικές διαβάσεις.
Σοκαριστικές εικόνες από την Πολωνία κάνουν τον γύρο του διαδικτύου, αποτυπώνοντας τη στιγμή που ένας αναβάτης πατινιού φλερτάρει με τον θάνατο πάνω στις σιδηροδρομικές γραμμές.
Όπως φαίνεται στο βίντεο που κατέγραψε η κάμερα ασφαλείας από το μπροστινό μέρος του τρένου, τη στιγμή ακριβώς που ο συρμός φτάνει στη διασταύρωση, ο αναβάτης πετάγεται κυριολεκτικά από το πουθενά και διασχίζει κάθετα τις ράγες.
Η σύγκρουση αποφεύχθηκε για ελάχιστα εκατοστά και σε κλάσματα δευτερολέπτου, προκαλώντας σοκ τόσο στον μηχανοδηγό όσο και σε όσους παρακολουθούν το υλικό, το οποίο δόθηκε στη δημοσιότητα ως υπενθύμιση για την ανάγκη αυξημένης προσοχής στις σιδηροδρομικές διαβάσεις.
Δείτε το βίντεο:
Διαβάστε επίσης
Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
11:42 ∙ ANNOUNCEMENTS
«Κόκκαλο»: Μια ελληνική παράσταση παρουσιάζεται αυτή την εβδομάδα στη Ρώμη
10:50 ∙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
Από το Kadett στο Astra, 90 χρόνια Opel σε 12 γενιές
10:48 ∙ LIFESTYLE
Τηλεθέαση 22/11: Το «Voice» ήταν ο μεγάλος νικητής της Κυριακής
10:31 ∙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Black Friday: Τι πρέπει να προσέξουν οι καταναλωτές στις αγορές τους
09:31 ∙ Η «ΓΑΤΑ» ΤΗΣ ΗΡΩΔΟΥ ΑΤΤΙΚΟΥ
Έρχονται δύο νέα πακέτα στήριξης: Ένα με τον προϋπολογισμό και ένα την άνοιξη, πριν τις εκλογές
05:34 ∙ ΕΚΚΛΗΣΙΑ
Εορτολόγιο 23 Νοεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα
07:50 ∙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ