Snapshot Η Μαρίνα Σάττι δήλωσε ότι δεν ενοχλείται από τα δημοσιεύματα για την προσωπική της ζωή και ασχολείται με άλλα θέματα στην καθημερινότητά της.

Η τραγουδίστρια συμμετέχει για πρώτη φορά στο φετινό MadWalk και θα παρουσιάσει μια ωραία μπαλάντα.

Αναγνώρισε ότι δεν συμφωνεί πλέον με κάποιες από τις παλαιότερες εμφανίσεις της και αποδίδει τις επιλογές της στο τότε στάδιο της ζωής της. Snapshot powered by AI

Τα δημοσιεύματα για την προσωπική της ζωή και τον τρόπο με τον οποίο τα διαχειρίζεται, σχολίασε η Μαρίνα Σάττι, εξηγώντας πως δεν ενοχλείται με αυτά, καθώς ασχολείται με άλλα πράγματα στην καθημερινότητά της.

Μιλώντας στον Alpha, η τραγουδίστρια, τόνισε χαρακτηριστικά: «Όχι δεν με ενοχλούν. Με άλλα πράγματα ασχολούμαι στην καθημερινότητά μου».

Επιπλέον, μίλησε και για τη συμμετοχή της στο φετινό MadWalk, αναφέροντας: «Είναι η πρώτη μου φορά που είμαι στα MadWalk. Θα πω μια ωραία μπαλάντα. Δεν υπάρχει κάτι έτσι πολύ σπουδαίο για μένα».

Όσον για τη σχέση της με τη μόδα, η Μαρίνα Σάττι αναγνώρισε πως δεν συμφωνεί πλέον με ορισμένες εμφανίσεις που είχε κάνει στο παρελθόν. «Εννοείται ότι έχουν υπάρξει εμφανίσεις μου στο παρελθόν που μπορεί να μη μου αρέσουν σήμερα, συμβαίνουν αυτά. Φαντάζομαι τότε, αυτό νόμιζα, αυτό ήξερα, αυτό μπορούσα εκείνη τη στιγμή», σημείωσε.

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