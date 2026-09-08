Μαρίνα Σάττι: Τραγουδά Μάνο Λοΐζο σε πρόβα και μαγεύει με τη φωνή της - Βίντεο

Snapshot Η Μαρίνα Σάττι ερμηνεύει τον «Σεβάχ τον Θαλασσινό» και τη «Γοργόνα» σε πρόβα για τη συναυλία-αφιέρωμα στον Μάνο Λοΐζο.

Η συναυλία θα πραγματοποιηθεί στο Καλλιμάρμαρο στις 14 Σεπτεμβρίου και έχει τίτλο «Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία».

Το βίντεο με την ερμηνεία της Σάττι έχει κερδίσει θετικά σχόλια στα social media για τη φωνή της.

Στη συναυλία θα συμμετάσχουν πολλοί σημαντικοί καλλιτέχνες που θα τιμήσουν το έργο του Μάνου Λοΐζου. Snapshot powered by AI

Τον Μάνο Λοΐζο τιμά η Μαρίνα Σάττι με τη φωνή της, καθώς συμμετέχει στη μεγάλη συναυλία-αφιέρωμα που θα πραγματοποιηθεί στο Καλλιμάρμαρο, με ένα βίντεο από την ερμηνεία της να έχει ήδη κερδίσει τις εντυπώσεις στα social media.

Η τραγουδίστρια ερμηνεύει δύο χαρακτηριστικά τραγούδια του σπουδαίου δημιουργού, τον «Σεβάχ τον Θαλασσινό» και τη «Γοργόνα», χαρίζοντας τη δική της ξεχωριστή προσέγγιση σε μελωδίες που έχουν συνδεθεί με τον Μάνο Λοΐζο.

Το βίντεο από την ερμηνεία της προκάλεσε πλήθος σχολίων στα social media, με τους θαυμαστές της να αποθεώνουν για ακόμη μία φορά τη φωνή της.

«Για ακόμη μία φορά η φωνή της είναι εκλπηκτική» και «είναι υπέροχη» είναι μερικά από τα σχόλια που γράφουν οι χρήστες.

Η Μαρίνα Σάττι θα βρεθεί στη σκηνή του Παναθηναϊκού Σταδίου τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου στις 21:00, συμμετέχοντας σε μια μεγάλη μουσική βραδιά αφιερωμένη στον Μάνο Λοΐζο.

Η συναυλία έχει τον τίτλο «Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία» και θα συγκεντρώσει στη σκηνή πολλούς σημαντικούς καλλιτέχνες, οι οποίοι θα τιμήσουν με τις ερμηνείες τους το έργο του σπουδαίου Έλληνα συνθέτη.

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