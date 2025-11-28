Μαρίνα Σάττι: Η φωτογραφία από το νοσοκομείο και η αναβολή της περιοδείας στις ΗΠΑ

Ένα πρόβλημα υγείας ταλαιπωρεί το τελευταίο διάστημα τη Μαρίνα Σάττι, η οποία νοσηλεύεται εδώ και μερικές ημέρες, με αποτέλεσμα να αναγκαστεί να αναβάλλει όλες τις επαγγελματικές της υποχρεώσεις.

Η γνωστή τραγουδίστρια, μετά την αιφνίδια ακύρωση της συμμετοχής της στα MadWalk, ανακοίνωσε και την αναβολή της περιοδείας της στην Αμερική. Το απόγευμα της Παρασκευής θέλησε η ίδια να μοιραστεί τα συναισθήματά της με τους θαυμαστές της και να τους ενημερώσει προσωπικά για την κατάσταση της υγείας της.

«Tην τελευταία εβδομάδα βρίσκομαι σε περίοδο ανάρρωσης και σιγά σιγά τα πράγματα πηγαίνουν καλύτερα. Οι γιατροί, όμως, μου ζήτησαν απόλυτη ξεκούραση και καμιά μετακίνηση. Με μεγάλη μου λύπη πρέπει να ανακοινώσω ότι οι συναυλίες μου στην Αμερική αναβάλλονται. Σας ευχαριστώ από καρδιάς για την κατανόηση, τη στήριξη και όλη την αγάπη μου στέλνετε καθημερινά. Οι νέες ημερομηνίες θα ανακοινωθούν σύντομα. Μέχρι τότε… stay tuned», έγραψε στην ανάρτησή της η Μαρίνα Σάττι.

Η ανάρτηση της Μαρίνας Σάττι Instagram

Μέσω ανακοίνωσης της Minos EMI, διευκρινίζεται: «Η Μαρίνα Σάττι βρίσκεται σε περίοδο ανάρρωσης και η κατάσταση της υγείας της εξελίσσεται ομαλά. Ωστόσο, σύμφωνα με τις ιατρικές οδηγίες, χρειάζεται απόλυτη ξεκούραση και αποφυγή μετακινήσεων. Για τον λόγο αυτό, οι προγραμματισμένες συναυλίες της στην Αμερική αναβάλλονται. Η Μαρίνα εκφράζει τη λύπη της για την αναβολή της περιοδείας και ευχαριστεί θερμά το κοινό και τους συνεργάτες για την κατανόηση και τη στήριξη. Οι νέες ημερομηνίες της αμερικανικής περιοδείας θα ανακοινωθούν σύντομα».