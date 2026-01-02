Ινδία: Κάλεσε τον εραστή στο σπίτι για Πρωτοχρονιά - Τον ευνούχισε επειδή αρνήθηκε να την παντρευτεί

Μία 25χρονη στην Ινδία εξοργίστηκε όταν ο σύντροφός της αρνήθηκε να την παντρευτεί και του επιτέθηκε αφήνοντάς τον σοβαρά τραυματισμένο, ενώ η ίδια εξαφανίστηκε αμέσως μετά και αναζητείται.

Με πρόσχημα το πρωτοχρονιάτικο ρεβεγιόν η 25χρονη κάλεσε τον ανυποψίαστο 42χρονο εραστή της στο σπίτι της, σε περιοχή της Βομβάης για να γιορτάσουν μαζί, χωρίς εκείνος να γνωρίζει τα βασανιστήρια που τον περίμεναν τις επόμενες ώρες.

Η γυναίκα, σύμφωνα με τις καταγγελίες, του έκοψε τα γεννητικά όργανα, σε μία έκρηξη οργής, όταν εκείνος αρνήθηκε να την παντρευτεί.

Σύμφωνα με την αστυνομία το θύμα και η κατηγορουμένη είχαν σχέση για σχεδόν επτά χρόνια. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, η γυναίκα ζήτησε επανειλημμένα από τον άνδρα να την παντρευτεί, αλλά αυτός φέρεται να αρνιόταν κάθε φορά. Με το πρόσχημα των εορτασμών της Πρωτοχρονιάς, η γυναίκα προσκάλεσε τον άνδρα στο σπίτι της.

Παρά τα σοβαρά τραύματα που υπέστη, το θύμα κατάφερε να διαφύγει και ειδοποίησε τον αδελφό του, ο οποίος τον μετέφερε εσπευσμένα στο νοσοκομείο για επείγουσα περίθαλψη.

Κατά της γυναίκας έχει κατατεθεί μήνυση για πρόκληση σοβαρών τραυματισμών με επικίνδυνα μέσα και σειρά άλλων αδικημάτων.

Η κατηγορουμένη είναι επί του παρόντος φυγάς και έχουν συσταθεί διάφορες ομάδες για τον εντοπισμό της.