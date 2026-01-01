Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο: Ειδική συνεδρίαση για τον διωγμό των Χριστιανών της Συρίας

Ο ιδρυτής της Ένωσης Ελληνολεβαντίνων, Rafael Issa, βρέθηκε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο Στρασβούργο, για να περιγράψει με ωμή γλώσσα τον κίνδυνο αφανισμού που αντιμετωπίζουν οι χριστιανοί στη Συρία και τον Λίβανο.

Σωτήρης Σκουλούδης

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο: Ειδική συνεδρίαση για τον διωγμό των Χριστιανών της Συρίας
ΚΟΣΜΟΣ
Σε μια σπάνια ειδική συνεδρίαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με αντικείμενο τη θέση των χριστιανών στη Μέση Ανατολή, ο Rafael Issa, πρόεδρος της Ένωσης Ελληνολεβαντίνων, κλήθηκε να μεταφέρει την εικόνα «από το πεδίο» για τις κοινότητες που βλέπουν τον πληθυσμό τους να συρρικνώνεται δραματικά χρόνο με τον χρόνο. Η συνεδρίαση οργανώθηκε με τη συνδρομή της γαλλικής οργάνωσης SOS Chrétiens d’Orient, η οποία διατηρεί ομάδες σε Συρία, Λίβανο, Ιράκ και άλλες χώρες, παρέχοντας ανθρωπιστική βοήθεια και επιχειρώντας να διατηρήσει ζωντανή την παρουσία των χριστιανών στην περιοχή.​

Ο ίδιος μετέφερε μιλώντας στο Newsbomb όσα συνέβησαν, εκφράζοντας την αισιοδοξία του ότι επιτέλους, κάποιος άρχισε να ασχολείται με αυτό το ακανθώδες ζήτημα των διωγμών των Χριστιανών.

Μιλώντας ενώπιον ευρωβουλευτών, ο Issa εξήγησε ότι η πρόσκληση είχε ως αφετηρία τις εξελίξεις σε Συρία και Λίβανο, επισημαίνοντας ότι στη Συρία «οι τζιχαντιστές έχουν ουσιαστικά καταλάβει την εξουσία, με την ανοχή – αν όχι τη στήριξη – της Ε.Ε. και των ΗΠΑ». Αναφέρθηκε στην πολύνεκρη βομβιστική επίθεση στον ναό του Αγίου Ηλία στη Δαμασκό, , αλλά και σε αλλεπάλληλες στοχευμένες δολοφονίες και απαγωγές χριστιανών.

Τόνισε ότι, βάσει του συριακού συντάγματος, η χώρα ορίζεται ως ισλαμικό κράτος και ένας χριστιανός δεν μπορεί να γίνει πρόεδρος, κάτι που – όπως είπε – καθιστά τη χριστιανική κοινότητα «πολίτες δεύτερης κατηγορίας». Υπογράμμισε πως οι χριστιανοί της Συρίας δεν έχουν ουσιαστικούς διεθνείς εγγυητές για τα δικαιώματά τους, ούτε ως θρησκευτική ούτε ως εθνοτική μειονότητα.

3503a189-4923-4eac-9151-01987f9083b7.jpg

Ο κίνδυνος επανάληψης του «σεναρίου Ιράκ»

Ο Issa συνέδεσε την κατάσταση στη Συρία με αυτό που συνέβη στο Ιράκ, όπου ο χριστιανικός πληθυσμός από περίπου δύο εκατομμύρια επί Σαντάμ Χουσεΐν έχει περιοριστεί σε λιγότερους από 200.000 σήμερα. Κατά την εκτίμησή του, η Συρία οδεύει προς αντίστοιχη κατάρρευση: από 1,5 εκατ. ελληνορθόδοξους και συνολικά χριστιανούς, απομένουν σήμερα περίπου 400.000, αριθμός που συρρικνώνεται διαρκώς.​

e8ugywe9gye79w.jpg

Την ίδια ώρα, προειδοποίησε ότι ανάλογες τάσεις διαφαίνονται και στον Λίβανο, ο οποίος ήταν ιστορικά η μόνη χώρα της περιοχής με χριστιανική πλειοψηφία. Αν συνεχιστεί αυτή η πληθυσμιακή και πολιτική μετατόπιση, όπως είπε, επίκειται συνολική αποδόμηση των χριστιανικών και εθνοτικών μειονοτήτων στο Λεβάντε.

Παρέμβαση Μαριανί και απουσία ελληνικής φωνής

Καίρια χαρακτηρίστηκε η παρέμβαση του Γάλλου ευρωβουλευτή Thierry Mariani, , ο οποίος – μαζί με συναδέλφους του – δεσμεύθηκε να υποστηρίξει πιο ενεργά τις χριστιανικές κοινότητες και να αναδείξει ότι στην ηγεσία της Συρίας βρίσκονται πρώην στελέχη της Αλ Κάιντα, τα οποία εξακολουθούν να παραμένουν πιστά σε ακραίες ισλαμιστικές ιδεολογίες. Ο Mariani έχει τα τελευταία χρόνια αναλάβει πρωτοβουλίες γύρω από το ζήτημα των χριστιανών της Μέσης Ανατολής, τόσο στο Ευρωκοινοβούλιο όσο και σε διεθνή φόρα.​

Στη συνεδρίαση συμμετείχαν συνολικά 18 ευρωβουλευτές από διάφορα κράτη-μέλη, ωστόσο μόλις ένας Έλληνας, ο Εμμανουήλ Φράγκος από την Ελληνική Λύση, έδωσε το «παρών», γεγονός που αναδεικνύει – όπως σχολίαζαν παριστάμενοι – ένα εμφανές έλλειμμα ελληνικής θεσμικής παρουσίας σε ένα ζήτημα που αφορά άμεσα τον ευρύτερο ελληνισμό της Ανατολικής Μεσογείου.​

065f9f7c-52f0-4abb-9613-b72f7ed086d7.jpg

Η Ένωση Ελληνολεβαντίνων και ο ελληνισμός του Λεβάντε

Η Ένωση Ελληνολεβαντίνων, με έδρα τη Στοκχόλμη, λειτουργεί ως αναγνωρισμένο σωματείο στην Ευρώπη από το 2015, με αποστολή την ενότητα των Ελληνορθόδοξων και εθνοτικά ελληνικών κοινοτήτων του Λεβάντε, τη διατήρηση της ιστορικής μνήμης και την προστασία των πολιτικών και θρησκευτικών τους ελευθεριών. Ο Rafael Issa, γεννημένος στη Μέση Ανατολή και επικεφαλής τεχνολογικής εταιρείας στην Ευρώπη, έχει αναδειχθεί σε κεντρικό πρόσωπο της προσπάθειας ανάδειξης της παρουσίας και των διεκδικήσεων των Ελληνολεβαντίνων σε Αθήνα, Βρυξέλλες και άλλες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες.​

Στόχος της παρέμβασής του στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ήταν να καταστήσει σαφές ότι η συρρίκνωση του χριστιανικού στοιχείου στη Συρία και τον Λίβανο δεν είναι απλώς ανθρωπιστικό ζήτημα, αλλά αγγίζει τον ίδιο τον ιστορικό κορμό του ελληνισμού στην Ανατολική Μεσόγειο. Η συζήτηση, όπως όλα δείχνουν, ανοίγει έναν νέο κύκλο πίεσης προς τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα για πιο στοχευμένη προστασία των θρησκευτικών και εθνοτικών μειονοτήτων στην περιοχή.

904d7c91-f8139e70-78e4-44f4-a5bc-cde7c6ac457a.jpg

Δείτε την παλαιότερη συνέντευξη του Rafael Issa στο Newsbomb:

Τζιχαντιστές στη Συρία ετοίμαζαν χτυπήματα σε εκκλησίες την Πρωτοχρονιά

Η κατάσταση ειδικά στη Συρία αναμένεται να γίνει ακόμα χειρότερη. Μέλος του Ισλαμικού Κράτους ήταν, σύμφωνα με τις συριακές αρχές, ο βομβιστής αυτοκτονίας που σκότωσε μέλος των δυνάμεων ασφαλείας στο Χαλέπι το βράδυ της παραμονής της Πρωτοχρονιάς, στο πλαίσιο σχεδίων για επιθέσεις σε εκκλησίες και σημεία συγκέντρωσης πολιτών. Σε ανακοίνωσή του, το υπουργείο Εσωτερικών της Συρίας ανέφερε ότι διέθετε πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες το Ισλαμικό Κράτος σχεδίαζε «επιχειρήσεις αυτοκτονίας και επιθέσεις με στόχο τους εορτασμούς της Πρωτοχρονιάς σε αρκετές επαρχίες, και ιδιαίτερα στην πόλη του Χαλεπίου, με επιθέσεις σε εκκλησίες και χώρους συγκέντρωσης αμάχων». Οι πληροφορίες αυτές οδήγησαν, όπως σημειώνεται, στην ενίσχυση των μέτρων ασφαλείας.

Το περιστατικό σημειώθηκε στη συνοικία Μπαμπ αλ-Φάρατζ στο Χαλέπι, όταν αστυνομικός «υποψιάστηκε ένα άτομο, το οποίο αργότερα διαπιστώθηκε ότι συνδεόταν με το Ισλαμικό Κράτος», όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση. Κατά τη διάρκεια της ανάκρισης, ο ύποπτος άνοιξε πυρ, με αποτέλεσμα τον θάνατο ενός αστυνομικού.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ακολούθως ο δράστης πυροδότησε εκρηκτικά που έφερε επάνω του, τραυματίζοντας δύο ακόμη αστυνομικούς, την ώρα που επιχειρούσαν να τον συλλάβουν. Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο, χωρίς να δίνονται περαιτέρω λεπτομέρειες για την κατάστασή τους.

Οι συριακές αρχές επισημαίνουν ότι το τελευταίο διάστημα το Ισλαμικό Κράτος έχει εντείνει τις επιθέσεις του σε περιοχές που ελέγχονται από την κυβέρνηση της Δαμασκού. Η οργάνωση έχει κατηγορηθεί και για επίθεση τον προηγούμενο μήνα στην Παλμύρα, κατά την οποία σκοτώθηκαν τρεις Αμερικανοί.

Όπως τονίζεται από το υπουργείο Εσωτερικών, οι δυνάμεις ασφαλείας παραμένουν σε αυξημένη επιφυλακή, προκειμένου να αποτραπούν νέες επιθέσεις και να διασφαλιστεί η ασφάλεια των πολιτών σε εορταστικές εκδηλώσεις και χώρους μαζικής συνάθροισης.

