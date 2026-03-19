Τραμπ: Θα «καταστρέψουμε ολοκληρωτικά» το κοίτασμα South Pars αν το Ιράν χτυπήσει ξανά το Κατάρ

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα μπορούσαν να καταστρέψουν ολοκληρωτικά το κοίτασμα φυσικού αερίου South Pars στο Ιράν, εάν η Τεχεράνη επιτεθεί ξανά σε εγκαταστάσεις υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) στο Κατάρ.

Σε ανάρτησή του τα ξημερώματα της Πέμπτης (19/3) στην πλατφόρμα truth social, ο Τραμπ ανέφερε ότι το Ισραήλ πραγματοποίησε πλήγμα σε τμήμα του μεγάλου ενεργειακού πεδίου, διευκρινίζοντας ότι επλήγη «ένα σχετικά μικρό μέρος» των εγκαταστάσεων.

Υποστήριξε επίσης ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν είχαν καμία γνώση για τη συγκεκριμένη επίθεση, ενώ τόνισε πως και το Κατάρ «δεν είχε καμία απολύτως εμπλοκή ούτε γνώριζε ότι θα συμβεί».

Ο Αμερικανός πρόεδρος σημείωσε ότι το Ιράν, αγνοώντας αυτά τα στοιχεία, επιτέθηκε «αδικαιολόγητα και άδικα» σε εγκαταστάσεις LNG στο Κατάρ.

Παράλληλα, διαβεβαίωσε ότι δεν θα υπάρξουν νέες ισραηλινές επιθέσεις στο κοίτασμα South Pars, εκτός εάν – όπως ανέφερε – το Ιράν αποφασίσει να επιτεθεί ξανά στο Κατάρ.

Σε αυτή την περίπτωση, προειδοποίησε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες «με ή χωρίς τη βοήθεια ή τη συναίνεση του Ισραήλ» θα πλήξουν το κοίτασμα… «με δύναμη που το Ιράν δεν έχει ξαναδεί».

Ο Τραμπ σημείωσε ότι δεν επιθυμεί να εγκρίνει μια τέτοια κλιμάκωση βίας και καταστροφής, εξαιτίας των μακροπρόθεσμων συνεπειών για το μέλλον του Ιράν, ξεκαθαρίζοντας ωστόσο ότι δεν θα διστάσει να το πράξει αν οι εγκαταστάσεις LNG του Κατάρ δεχθούν νέα επίθεση.