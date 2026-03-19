Τραμπ: Θα «καταστρέψουμε ολοκληρωτικά» το κοίτασμα South Pars αν το Ιράν χτυπήσει ξανά το Κατάρ

Ο Αμερικανός πρόεδρος προειδοποιεί ότι οι ΗΠΑ θα καταστρέψουν ολοκληρωτικά το κοίτασμα South Pars εάν το Ιράν επιτεθεί ξανά σε εγκαταστάσεις LNG στο Κατάρ.

Γιάννης Φιλιππάκος

  • Ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε ότι οι ΗΠΑ θα καταστρέψουν ολοκληρωτικά το κοίτασμα South Pars αν το Ιράν επιτεθεί ξανά σε εγκαταστάσεις LNG στο Κατάρ.
  • Το Ισραήλ πραγματοποίησε πρόσφατα επίθεση σε μικρό τμήμα του κοιτάσματος South Pars χωρίς γνώση των ΗΠΑ ή του Κατάρ.
  • Ο Τραμπ τόνισε ότι το Ιράν επιτέθηκε «αδικαιολόγητα και άδικα» στις εγκαταστάσεις LNG του Κατάρ.
  • Οι ΗΠΑ δεν προτίθενται να εγκρίνουν νέα καταστροφή, αλλά δεν θα διστάσουν να ενεργήσουν εάν επαναληφθεί επίθεση του Ιράν στο Κατάρ.
  • Η αμερικανική αντίδραση μπορεί να γίνει με ή χωρίς τη συμμετοχή ή τη συναίνεση του Ισραήλ.
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα μπορούσαν να καταστρέψουν ολοκληρωτικά το κοίτασμα φυσικού αερίου South Pars στο Ιράν, εάν η Τεχεράνη επιτεθεί ξανά σε εγκαταστάσεις υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) στο Κατάρ.

Σε ανάρτησή του τα ξημερώματα της Πέμπτης (19/3) στην πλατφόρμα truth social, ο Τραμπ ανέφερε ότι το Ισραήλ πραγματοποίησε πλήγμα σε τμήμα του μεγάλου ενεργειακού πεδίου, διευκρινίζοντας ότι επλήγη «ένα σχετικά μικρό μέρος» των εγκαταστάσεων.

Υποστήριξε επίσης ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν είχαν καμία γνώση για τη συγκεκριμένη επίθεση, ενώ τόνισε πως και το Κατάρ «δεν είχε καμία απολύτως εμπλοκή ούτε γνώριζε ότι θα συμβεί».

Ο Αμερικανός πρόεδρος σημείωσε ότι το Ιράν, αγνοώντας αυτά τα στοιχεία, επιτέθηκε «αδικαιολόγητα και άδικα» σε εγκαταστάσεις LNG στο Κατάρ.

1773887851279-508647703-trutruth-193.jpg

Παράλληλα, διαβεβαίωσε ότι δεν θα υπάρξουν νέες ισραηλινές επιθέσεις στο κοίτασμα South Pars, εκτός εάν – όπως ανέφερε – το Ιράν αποφασίσει να επιτεθεί ξανά στο Κατάρ.

Σε αυτή την περίπτωση, προειδοποίησε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες «με ή χωρίς τη βοήθεια ή τη συναίνεση του Ισραήλ» θα πλήξουν το κοίτασμα… «με δύναμη που το Ιράν δεν έχει ξαναδεί».

Ο Τραμπ σημείωσε ότι δεν επιθυμεί να εγκρίνει μια τέτοια κλιμάκωση βίας και καταστροφής, εξαιτίας των μακροπρόθεσμων συνεπειών για το μέλλον του Ιράν, ξεκαθαρίζοντας ωστόσο ότι δεν θα διστάσει να το πράξει αν οι εγκαταστάσεις LNG του Κατάρ δεχθούν νέα επίθεση.

