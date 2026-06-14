Χάρισον Φορντ: Η πιο… αμήχανη ατάκα που άκουσε ποτέ από θαυμάστρια

Snapshot Ο Χάρισον Φορντ αποκάλυψε ότι η πιο αμήχανη ατάκα που άκουσε από θαυμάστρια ήταν: «Η μητέρα μου θέλει να κοιμηθεί μαζί σου», σε αεροδρόμιο.

Ο Φορντ αποκαλεί τους θαυμαστές του «πελάτες», αναγνωρίζοντας τη σημαντική τους συμβολή στην επιτυχία του και τη βιομηχανία του κινηματογράφου.

Η εμπειρία του από προηγούμενες δουλειές σε καταστήματα και εστιατόρια ενισχύει τον σεβασμό του προς τους θαυμαστές του. Snapshot powered by AI

Ο Χάρισον Φορντ μοιράστηκε μία από τις πιο απρόσμενες και αμήχανες εμπειρίες που είχε ποτέ με θαυμαστή του, αποκαλύπτοντας μία ατάκα που δεν έχει ξεχάσει μέχρι σήμερα. Ο θρυλικός ηθοποιός μίλησε και για τη σχέση του με το κοινό και εξήγησε γιατί προτιμά να αποκαλεί «πελάτες» τους θαυμαστές του, αποδίδοντας σε εκείνους σημαντικό μέρος της επιτυχίας του.

Όταν ερωτήθη ποιο ήταν το πιο παράξενο πράγμα που τού έχει πει ποτέ θαυμαστής, απάντησε αμέσως: «Η μητέρα μου θέλει να κοιμηθεί μαζί σου». Μία φράση που, όπως είπε, ακούστηκε δυνατά σε ένα αεροδρόμιο, σε πρόσφατη στρογγυλή συνέντευξη στο Hollywood Reporter, μαζί με τους Γκλεν Πάουελ, Ριζ Άχμεντ, Όουεν Γουίλσον, Γιάχια Αμπντούλ – Ματίν Β’ και Ζακ Μπραφ.

Ο Πάουελ αστειεύτηκε, λέγοντας: «Δεν το εννοούσα, παρεμπιπτόντως. Ήταν η πρώτη φορά που σε συναντούσα». Ο Φορντ συνέχισε το αστείο απαντώντας: «Το ξέρω και η μητέρα σου δεν το εννοούσε επίσης».

Αργότερα, ο Φορντ αποκάλυψε ότι δεν μπορεί να ξεχωρίσει αν κάποιος που τον πλησιάζει είναι θαυμαστής του Shrinking, του Indiana Jones ή του Star Wars, ενώ, προσέθεσε πως «όταν με πλησιάζει κάποιος, δεν προσπαθώ να καταλάβω γιατί έρχεται. Ξέρω απλώς ότι πιθανότατα είναι πελάτης και ότι εγώ εργάζομαι στον χώρο της εξυπηρέτησης. Πουλάμε ιστορίες».

Ο Φορντ έχει χαρακτηρίσει και στο παρελθόν ως «πελάτες» τους θαυμαστές του. «Στο μυαλό μου ισχύει αυτό, γιατί γνωρίζω πολύ καλά ότι αυτοί είναι οι άνθρωποι που στηρίζουν τη ζωή μου, στηρίζουν τη βιομηχανία του κινηματογράφου και το είδος των ταινιών που μου αρέσει να κάνω», είχε υποστηρίξει. Επιπλέον, επανέλαβε ότι αισθάνεται μεγάλη ευγνωμοσύνη προς εκείνους.

«Μεγάλωσα δουλεύοντας σε καταστήματα, σε χαρτοπωλείο, ανθοπωλείο, ως σερβιτόρος και σε διάφορες άλλες θέσεις. Φυσικά και έχω σεβασμό για τους πελάτες μου. Ίσως αυτή να είναι μία διάκριση που δεν είναι άμεσα εμφανής στους ανθρώπους», επεσήμανε.