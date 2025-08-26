Χάρισον Φορντ: Αποκάλυψε το μυστικό του επιτυχημένου γάμου του

Ο Χάρισον Φορντ είναι παντρεμένος με την Καλίστα Φλόκχαρτ 15 χρόνια

Χάρισον Φορντ: Αποκάλυψε το μυστικό του επιτυχημένου γάμου του

Ο Χάρισον Φορντ και η Καλίστα Φλόκχαρτ στα 29α Βραβεία Critics Choice (14 Ιανουαρίου 2024)

Αρχείου - AP
Σε μια σπάνια συνέντευξη, ο θρυλικός ηθοποιός Χάρισον Φορντ (Harrison Ford) μοιράστηκε ένα από τα μυστικά που κρατά ζωντανό τον 15ετή γάμο του με την Καλίστα Φλόκχαρτ (Calista Flockhart).

Ο διεθνούς φήμης σταρ Χάρισον Φορντ, μιλώντας στην εκπομπή του NPR «Wild Card» με οικοδέσποινα την Ρέιτσελ Μάρτιν (Rachel Martin), αναφέρθηκε στην αγάπη και στις προκλήσεις της σε προχωρημένη ηλικία.

«Και οι μεγαλύτεροι μπορούν επίσης να αγαπήσουν. Νομίζεις ότι το να ερωτεύεσαι είναι υπόθεση της νιότης, αλλά το να παραμένεις ερωτευμένος, αυτή είναι η πραγματική πρόκληση», δήλωσε χαρακτηριστικά.

«Είναι θέμα συντήρησης, φροντίδας και βασικά, να μην το χαλάσεις», συνέχισε.

Όταν η Μάρτιν σχολίασε ότι αυτό απαιτεί καθημερινή προσπάθεια από τα ζευγάρια, ο Φορντ σημείωσε με το χαρακτηριστικό χιουμοριστικό του τρόπο, «με κάποιες ημέρες άδεια».

Στην ερώτηση πόσο καιρό είναι παντρεμένος, ο θρυλικός πρωταγωνιστής απάντησε: «Αφού με ρωτάς θα σου πω ότι είμαι όλη μου τη ζωή. Παντρεύτηκα για πρώτη φορά στα 23 μου, κάτι που θα έπρεπε να απαγορεύεται από το νόμο».

Ο σταρ παντρεύτηκε την πρώτη του σύζυγο, Μέρι Μάρκαρτ (Mary Marquardt), το 1964, πριν χωρίσουν το 1979, ενώ ήταν επίσης παντρεμένος με τη σεναριογράφο Μελίσα Μάθισον (Melissa Mathison) από το 1983 μέχρι το 2004, όταν οριστικοποιήθηκε το διαζύγιό τους, σύμφωνα με το People. Το 2010 παντρεύτηκε τη Φλόκχαρτ η οποία είναι 22 χρόνια νεότερή του και έγινε ευρύτερα γνωστή μέσα από την τηλεοπτική επιτυχία «Ally McBeal», όπου κρατούσε τον πρωταγωνιστικό ρόλο από το 1997 έως το 2002.

Το διάσημο ζευγάρι το οποίο γιόρτασε την 15η επέτειο του γάμου του τον Ιούνιο, γνωρίστηκε στην 59η τελετή απονομής των Χρυσών Σφαιρών το 2002. Την επόμενη χρονιά, ο σταρ του «Indiana Jones» δήλωσε στο περιοδικό Hello! ότι «είμαι ερωτευμένος».

«Ο ρομαντικός έρωτας είναι ένας από τους πιο συναρπαστικούς και ολοκληρωμένους τύπους αγάπης, και πιστεύω ότι υπάρχει η δυνατότητα για αυτόν σε οποιοδήποτε στάδιο της ζωής σου», ανέφερε. «Δεν εξεπλάγην που μπόρεσα να ερωτευτώ, και δεν εξεπλάγην που το έκανα», παραδέχτηκε.

