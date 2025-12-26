Βόρεια Κορέα: Ο Κιμ Γιονγκ Ουν προαναγγέλλει συνέχιση της ανάπτυξης πυραύλων την επόμενη πενταετία

Ο ηγέτης της Βόρειας Κορέας Κιμ Γιονγκ Ουν έστειλε σαφές μήνυμα ότι η χώρα θα συνεχίσει την ανάπτυξη πυραυλικών συστημάτων την επόμενη πενταετία, κατά τη διάρκεια επισκέψεών του σε μεγάλες αμυντικές βιομηχανίες το τελευταίο τρίμηνο του 2025, μετέδωσε την Παρασκευή το βορειοκορεάτικο κρατικό πρακτορείο ειδήσεων KCNA.

Σύμφωνα με το KCNA, ο Κιμ υπογράμμισε ότι «ο τομέας παραγωγής πυραύλων και βλημάτων έχει πρωταρχική σημασία για την ενίσχυση της πολεμικής αποτροπής της χώρας», τονίζοντας τον κεντρικό ρόλο της αμυντικής βιομηχανίας στη στρατηγική της Πιονγκγιάνγκ.

Όπως αναφέρεται, ο Βορειοκορεάτης ηγέτης επικύρωσε σχέδια εγγράφων που αφορούν τον εκσυγχρονισμό βασικών αμυντικών επιχειρήσεων, τα οποία πρόκειται να κατατεθούν σε κρίσιμο συνέδριο του κυβερνώντος κόμματος, που αναμένεται να πραγματοποιηθεί στις αρχές του 2026. Το συνέδριο αυτό εκτιμάται ότι θα καθορίσει το αναπτυξιακό πλάνο της χώρας για την επόμενη πενταετία.

Το δημοσίευμα του KCNA έρχεται μία ημέρα μετά την αποκάλυψη ότι ο Κιμ επιθεώρησε έργα κατασκευής πυρηνοκίνητου υποβρυχίου εκτοπίσματος 8.700 τόνων, παρουσία της κόρης του, η οποία θεωρείται πιθανή διάδοχός του, καθώς και τη δοκιμαστική εκτόξευση πυραύλων εδάφους-αέρος μεγάλου βεληνεκούς, στο πλαίσιο της ενίσχυσης των στρατιωτικών δυνατοτήτων της Βόρειας Κορέας.