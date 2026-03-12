ΚΑΕ Παναθηναϊκός για τα «φίνα κορίτσια»: «Όλοι δίπλα σας για την κατάκτηση του Challenge Cup»

Ο Παναθηναϊκός παρά την τεράστια προσπάθεια του δε μπόρεσε να ολοκληρώσει μια σπουδαία ανατροπή και ηττήθηκε στην Ιταλία με 3-2 σετ από τη Βαλεφόλια!

Πλέον, οι «πράσινες» μετρούν αντίστροφα για τη μεγάλη ρεβάνς της ερχόμενης εβδομάδας στο κλειστό της Γλυφάδας όπου με την δυναμική παρουσία του κόσμου τους θα κάνουν ό,τι χρειάζεται για να πανηγυρίσουν την κατάκτηση του Challenge Cup.

Στον πρώτο τελικό, το «τριφύλλι» στάθηκε σε πολύ υψηλό επίπεδο κι έπαιξε σπουδαίο βόλεϊ κόντρα σε μία ομάδα παγκοσμίου επιπέδου και μπάτζετ που υπερβαίνει τα 2εκ.

Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός, έστειλε το δικό της εμψυχωτικό μήνυμα, αναφέροντας χαρακτηριστικά: «Συγχαρητήρια για την σπουδαία προσπάθεια! Όλοι δίπλα σας για την κατάκτηση του Challenge Cup την Τετάρτη (18/3) στη Γλυφάδα!»

