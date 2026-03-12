Κορωπί: Φωτιά σε κατάστημα μοτοσικλετών στη Βάρης – Κορωπίου

Πυρκαγιά ξέσπασε λίγο μετά τις 23:00 το βράδυ της Τετάρτης (11/3) σε κατάστημα πώλησης μοτοσικλετών στο Κορωπί, προκαλώντας μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής.

Η φωτιά εκδηλώθηκε σε επιχείρηση που βρίσκεται στη συμβολή της Λεωφόρου Βάρης – Κορωπίου με την οδό Ηρακλειδών, κοντά σε πολυκατάστημα παιχνιδιών. Στο σημείο έσπευσαν άμεσα και επιχείρησαν πυροσβεστικές δυνάμεις, αποτελούμενες από 15 πυροσβέστες με τέσσερα οχήματα.

Λόγω της δυναμικής της φωτιάς υπήρξε αρχικά ανησυχία για πιθανή επέκτασή της σε γειτονικά καταστήματα και επιχειρήσεις, ενώ στο σημείο κλήθηκαν και επιπλέον ενισχύσεις.

Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση από την Πυροσβεστική, η πυρκαγιά περιορίστηκε τελικά στο κατάστημα με τις μοτοσικλέτες και δεν υπάρχει πλέον κίνδυνος να επεκταθεί σε παρακείμενα κτήρια.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματισμούς, ενώ στο σημείο βρέθηκε προληπτικά και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Τα αίτια που προκάλεσαν τη φωτιά παραμένουν άγνωστα.