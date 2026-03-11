Βαλεφόλια - Παναθηναϊκός 3-2: Η κούπα στη Γλυφάδα με τον κόσμο να κοχλάζει!

Ο Παναθηναϊκός παρά την τεράστια προσπάθεια του δε μπόρεσε να ολοκληρώσει μια σπουδαία ανατροπή και ηττήθηκε στην Ιταλία με 3-2 σετ από τη Βαλεφόλια!

Πλέον οι «πράσινες» μετρούν αντίστροφα για τη μεγάλη ρεβάνς της ερχόμενης εβδομάδας στο κλειστό της Γλυφάδας όπου με την δυναμική παρουσία του κόσμου τους θα κάνουν ό,τι χρειάζεται για να πανηγυρίσουν την κατάκτηση του Challenge Cup.