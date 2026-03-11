Η «καμπάνα του θανάτου»: Το ιστορικό αντικείμενο που αναζητούν στο ράντσου του Έπσταϊν

Snapshot Η «Καμπάνα του Θανάτου», ένα ιστορικό αντικείμενο του 18ου αιώνα κατασκευασμένο από χρυσό και ασήμι, θεωρείται ότι μπορεί να βρίσκεται στο πρώην κτήμα του Τζέφρι Έπσταϊν στο Νέο Μεξικό.

Το FBI διερεύνησε το 2019 καταγγελίες για την παρουσία της καμπάνας και άλλων ισπανικών αποικιακών αντικειμένων στο κτήμα, αλλά δεν υπήρχαν επαρκή στοιχεία για ένταλμα έρευνας.

Υπάρχουν φήμες και ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες για την ταφή δύο θυμάτων του Έπσταϊν στην ιδιοκτησία, που οδήγησαν σε επίσημη έρευνα και τη δημιουργία «Επιτροπής Αλήθειας» στο Νέο Μεξικό.

Το κτήμα Zorro πωλήθηκε το 2023, και παραμένει άγνωστο αν θα γίνουν περαιτέρω έρευνες για την ανεύρεση της καμπάνας ή λειψάνων θυμάτων.

Η υπόθεση συνδυάζει ιστορική τέχνη, θρύλους και καταγγελίες εγκληματικών ενεργειών, προκαλώντας ενδιαφέρον από αρχές και κοινή γνώμη.

Ένα μοναδικό ιστορικό αντικείμενο του 18ου αιώνα, γνωστό ως «Καμπάνα του Θανάτου», που πιστεύεται ότι είχε κλαπεί πριν από περίπου 100 χρόνια, ενδέχεται να κρύβεται κάπου στο πρώην κτήμα του παιδόφιλου Τζέφρι Έπσταϊν στο Νέο Μεξικό, σύμφωνα με την βραβευμένη δημοσιογράφο ερευνητικής δημοσιογραφίας, Τζούλι Κ. Μπράουν.

Η «Καμπάνα του Θανάτου», όπως απέκτησε το μακάβριο παρατσούκλι της λόγω της χρήσης της κατά τη διάρκεια κηδειών στην πόλη Σάντα Φε, ήταν κατασκευασμένη από πολύτιμα μέταλλα, συμπεριλαμβανομένου χρυσού και αργύρου. Το αντικείμενο είχε αφαιρεθεί από την εκκλησία στην οποία βρισκόταν κατά τη διάρκεια ανακαινίσεων τη δεκαετία του 1930, αφού είχε υπηρετήσει τη θρησκευτική κοινότητα για εκατοντάδες χρόνια.

Ένας άνδρας που μίλησε με το FBI το 2019 δήλωσε ότι είχε δει έναν χώρο στο κτήμα Zorro του Έπσταϊν γεμάτο με ισπανικά αποικιακά έργα τέχνης και αντικείμενα, ανάμεσα στα οποία φέρεται να βρισκόταν και η πολυσυζητημένη «Καμπάνα του Θανάτου».

Ωστόσο, παρά τις έρευνες, η υπόθεση έκλεισε, ενώ μια ξεχωριστή αναφορά ανέφερε ότι το FBI δεν είχε επαρκή στοιχεία για να εκδώσει ένταλμα έρευνας προκειμένου να βρεθεί η καμπάνα. Παράλληλα, αποκαλύφθηκε ότι το περιοδικό ακινήτων στο οποίο αναφέρθηκε ο Τιμόθι Λόπεζ δεν βρέθηκε.

Οι φήμες, όμως, που κυκλοφορούν εδώ και χρόνια ότι δύο θύματα του Έπσταϊν μπορεί να έχουν ταφεί στο κτήμα Zorro, οδήγησαν σε αναζητήσεις στην ιδιοκτησία, με το FBI να θεωρείται ότι αναζητά τα λείψανα δύο νεαρών γυναικών που δολοφονήθηκαν, σε ό,τι πιστεύεται ότι ήταν πράξη σεξουαλικής βίας.

Η πρώτη καταγγελία ότι ίσως υπάρχουν πτώματα στο πρώην κτήμα του Έπσταϊν εμφανίστηκε το 2019 μέσω ανώνυμης πληροφορίας που δόθηκε σε τοπικό ραδιοφωνικό σταθμό. Ο μάρτυρας, που δήλωσε πρώην εργαζόμενος στο κτήμα, ανέφερε ότι γνώριζε πως δύο κορίτσια είχαν ταφεί «κάπου στους λόφους έξω από το Zorro».

Η ανεπαληθεύτητη αυτή πληροφορία οδήγησε το κράτος του Νέου Μεξικού να ξεκινήσει επίσημη έρευνα για την ιδιοκτησία. Οι νομοθέτες της πολιτείας δημιούργησαν επίσης μια «Επιτροπή Αλήθειας» για να διερευνήσει τις καταγγελίες σχετικά με εγκληματικές δραστηριότητες και δημόσια διαφθορά που σχετίζονται με το κτήμα.

Παρά το γεγονός ότι δεν είναι γνωστό αν θα πραγματοποιηθούν έρευνες εντός της ιδιοκτησίας, η οποία πουλήθηκε από την περιουσία του Έπσταϊν το 2023, πολλοί ελπίζουν ότι η «Καμπάνα του Θανάτου» θα επανεμφανιστεί κατά τη διάρκεια της έρευνας.

Ο Τιμόθι Λόπεζ είχε αποκαλύψει ότι η συλλογή του Έπσταϊν είχε αποτελέσει αντικείμενο άρθρου σε τοπικό περιοδικό ακινήτων αρκετά χρόνια πριν, σύμφωνα με την εφημερίδα Santa Fe New Mexican.

Η Τζούλι Κ. Μπράουν, γράφοντας στην πλατφόρμα Substack της, αποκάλυψε ότι το FBI είχε διερευνήσει τις καταγγελίες το 2019. «Ένα από τα “κύρια ευρήματα” που αναφέρονταν στην έκθεση του FBI ήταν ότι “φωτογραφίες και βίντεο υποδεικνύουν ότι το κτήμα Zorro διέθετε συλλογή έργων τέχνης και αντικειμένων με στυλ Νέας Μεξικού από την εποχή της αποικιοκρατίας”», ανέφερε η Μπράουν.

Η βραβευμένη δημοσιογράφος, η οποία έχει κερδίσει δύο φορές το κορυφαίο βραβείο Τζορτζ Πολκ και αναφέρθηκε στους Times ως μία από τις 100 πιο επιδραστικές προσωπικότητες το 2020, εξήγησε επίσης ότι μια αεροφωτογραφία που είχε ληφθεί για έναν γάμο στο κτήμα φαινόταν να δείχνει ότι η μπροστινή πόρτα διέθετε «διακοσμητικό στοιχείο σε σχήμα καμπάνας».

Η υπόθεση, με τον συνδυασμό ιστορικής τέχνης, μακάβριων θρύλων και φημών για εγκληματικές ενέργειες, έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον όχι μόνο των αρχών αλλά και της κοινής γνώμης, αφήνοντας αναπάντητα ερωτήματα για το τι μπορεί να κρύβει το κτήμα Zorro και αν η «Καμπάνα του Θανάτου» θα επιστρέψει επιτέλους στην ιστορική της θέση.